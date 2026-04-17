"Poklic, ki vsak dan nahrani ljudi"

V času, ko na slovenskem trgu dela vse bolj primanjkuje usposobljenih kadrov s poklicno izobrazbo, se vedno bolj jasno kaže, kako pomembni so poklici, ki temeljijo na konkretnem znanju in praktičnih spretnostih. Med njimi je tudi pekarstvo, poklic, ki spremlja človeka že stoletja in ostaja nepogrešljiv tudi danes.

Pek ni le nekdo, ki zgodaj zjutraj speče kruh. Je ustvarjalec, ki iz osnovnih sestavin, torej moke, vode in kvasa, vsak dan znova oblikuje izdelke, ki so del našega vsakdana. Gre za poklic, ki združuje natančnost, občutek za delo, razumevanje procesov ter vedno bolj tudi ustvarjalnosti in poznavanja sodobnih trendov.

Foto: Jan Lukanović

Čeprav ne potrebujemo veliko pekov, je njihova vloga ključna in prav zato še toliko bolj dragocena. Mladi, ki se odločijo za to pot, pridobijo konkretno znanje, ki jim omogoča hiter vstop na trg dela, stabilno zaposlitev in tudi možnost lastne podjetniške poti.

V tokratni zgodbi predstavljamo poklic peka skozi oči dveh sogovornic iz Izobraževalnega centra Piramida Maribor: Urške, dijakinje, ki je svojo pot že našla v svetu pekarstva, ter Mateje Gimpelj, učiteljice praktičnega pouka, ki mladim pomaga razvijati znanje, spretnosti in odnos do tega brezčasnega poklica.

Pekarstvo od blizu Urška Lesjak je svojo pot v pekarstvu začela že pred nekaj leti, ko se je odločila za poklicno izobraževanje in uspešno pridobila naziv pekovke. Danes svoje znanje nadgrajuje v programu živilsko-prehranski tehnik, kjer poglablja razumevanje živilstva in procesov, ki stojijo za kakovostnimi izdelki. Njena zgodba je dokaz, da poklicna pot ne pomeni končne izbire, temveč lahko pomeni trdno osnovo za nadaljnji razvoj in izobraževanje. Urška Lesjak, dijakinja petega letnika IC Piramida Maribor in Mateja Gimpelj, inžinir živilstva in prehrane ter učiteljica praktičnega pouka na smeri pek v IC Piramida Maribor Foto: Jan Lukanović Ob njej smo govorili še z Matejo Gimpelj, učiteljico praktičnega pouka pekarstva v Izobraževalnem centru Piramida Maribor. Kot mentorica vsakodnevno spremlja mlade ob njihovih prvih korakih v poklicu, jih uči osnov, razvija njihove ročne spretnosti in jim pomaga razumeti, da pekarstvo ni le ponavljanje receptov, temveč poklic, ki zahteva občutek, natančnost in razumevanje postopkov. Skupaj predstavljata preplet dveh perspektiv, pogleda dijakinje, ki poklic šele zares odkriva in si v njem gradi prihodnost, ter pogleda izkušene mentorice, ki ve, kaj je potrebno, da nekdo v tem poklicu postane res dober.

Foto: Jan Lukanović

Od moke, vode in kvasa do popolne žemljice

Za Urško odločitev za poklic peka ni bila naključna, temveč zelo zavestna izbira. Že od nekdaj sta jo veselili delo z rokami in ustvarjanje, še posebej jo je pritegnila ideja, da lahko iz povsem osnovnih sestavin nastane nekaj tako vsakdanjega in hkrati posebnega, kot je sveže pečen kruh ali hrustljava, dišeča žemljica.

"Za poklic peka sem se odločila, ker me je od nekdaj veselilo delo z rokami in ustvarjanje hrane. Navdušuje me, kako lahko iz osnovnih sestavin, kot so moka, voda in kvas, nastanejo okusni in kakovostni izdelki," pove.

Prav ta preprostost, ki v resnici skriva veliko znanja in občutka, jo je dokončno prepričala. Želela je razumeti celoten proces: od priprave testa do končnega izdelka, ki ga nekdo vzame v roke in zaužije. Sčasoma je postalo jasno, da ne gre le za zanimanje, temveč za poklic, v katerem se vidi tudi dolgoročno.

Foto: Jan Lukanović

Pekarstvo ji danes predstavlja več kot le delo. Je prostor, kjer se prepletajo natančnost, potrpežljivost in ustvarjalnost, hkrati pa tudi poklic, kjer je rezultat vedno konkreten in viden. In prav to, občutek, da nekaj ustvariš od začetka do konca, je tisto, kar jo vsak dan znova vleče nazaj v pekarsko delavnico.

Več kot peka: ustvarjanje, ki zahteva občutek

Urški je pri poklicu najbolj blizu ustvarjalni del. "Najbolj sta mi pri poklicu peka všeč sam proces ustvarjanja ter občutek, ko vidiš končni izdelek in veš, da si ga naredil sam," pove.

Najraje se posveča pripravi kruha, štručk in različnih vrst testa, kjer lahko združi natančnost in občutek za delo. A prav pri tem pride do izraza bistvo poklica. Dober pek razume, kaj se dogaja v testu in kako na končni rezultat vplivajo tudi najmanjše podrobnosti.

Mateja Gimpelj

To potrjuje tudi mentorica Mateja Gimpelj, ki poudarja, da je pri izobraževanju ključno razvijanje občutka za delo. Dijaki se učijo, kako se testo obnaša, kako reagira na različne pogoje in kako z majhnimi prilagoditvami doseči boljši rezultat.

Med lastnostmi, ki ločijo dobrega peka od povprečnega, Urška izpostavi natančnost, potrpežljivost, ustvarjalnost in odgovornost. Pomemben pa je tudi tisti težje opisljiv občutek za delo, torej občutek, kdaj je testo pripravljeno, kdaj potrebuje več časa in kdaj je pravi trenutek za naslednji korak.

Prav ta kombinacija znanja, prakse in občutka je tista, zaradi katere pekarstvo ni le poklic, temveč spretnost, ki jo razvijaš skozi čas, z vsakim novim izdelkom.

Kjer teorija dobi okus: šola kot temelj poklica

Foto: Jan Lukanović

Program pekarstva v Izobraževalnem centru Piramida Maribor je zasnovan tako, da dijaki razumejo celoten proces, od izbire surovin do končnega izdelka. "Pri teoriji se učimo o sestavinah, tehnologiji priprave, higieni in pravilih v pekarstvu, medtem ko pri praksi pridobivamo konkretne izkušnje pri pripravi izdelkov," pojasnjuje Urška.

Prav praksa je tisti del, kjer znanje zares zaživi. Dijaki veliko časa preživijo v delavnicah, kjer razvijajo ročne spretnosti, občutek za testo in razumevanje procesov, ki jih ni mogoče osvojiti samo s teorijo.

A brez teoretične podlage tudi praksa ne bi imela prave teže. Razumevanje, zakaj testo vzhaja, kako različne sestavine vplivajo na strukturo in okus ter kako prilagajati postopke, je tisto, kar loči izučenega peka od nekoga, ki le sledi navodilom.

Urška poudarja, da je prav kombinacija obeh ključna za napredek: vsak teden se izmenjujeta pouk in praktično delo, kar omogoča, da dijaki novo znanje takoj preizkusijo v praksi in ga utrdijo skozi izkušnjo.

Foto: Jan Lukanović

Ko trud zadiši po uspehu

Na poti učenja pa ne manjka niti uspehov, na katere so lahko dijaki upravičeno ponosni. Med njimi posebej izstopa uspeh Urške na mednarodnem tekmovanju v Rigi, na katerem je osvojila prvo mesto in pripravila izdelke, kot so prestice ter štručke z bučnimi semeni in bučnim oljem.

Dosežek ni le nagrada, temveč potrditev, da se trud, znanje in predanost v tem poklicu hitro pokažejo tudi v rezultatih. Šola tako ni le prostor učenja, temveč okolje, kjer dijaki dobijo samozavest, izkušnje in predvsem občutek, da lahko iz osnovnih sestavin ustvarijo nekaj vrhunskega.

Poklic peka danes ni več to, kar je bil nekoč

Če je v preteklosti prevladovala predvsem množična proizvodnja osnovnih izdelkov, se danes pekarstvo vse bolj vrača h kakovosti, razumevanju procesov in premišljeni izbiri surovin.

Foto: Jan Lukanović

Kot pojasnjuje mentorica Mateja Gimpelj, je danes veliko več poudarka na tem, kaj se pri peki uporablja in kako se izdelki pripravljajo. V ospredje prihajajo tradicionalni postopki, daljše fermentacije in uporaba kakovostnih, pogosto tudi lokalnih sestavin.

Temu sledijo tudi kupci, ki so danes bistveno bolj ozaveščeni kot nekoč. Ne zanima jih več le okus, temveč tudi izvor surovin, način priprave in hranilna vrednost izdelkov. Vedno več jih posega po izdelkih z manj dodatki, po kruhu z drožmi in po bolj naravnih, polnovrednih izdelkih.

Ta razvoj poklica opaža tudi Urška, ki pravi, da se pekarstvo danes razlikuje predvsem v tehnologiji in večji ozaveščenosti ljudi. "Danes stranke bolj cenijo kakovost, domače izdelke in zdrave sestavine," poudari.

Vse to pomeni, da se mora današnji pek hkrati prilagajati novostim in ohranjati stik s tradicijo.

Kakšne možnosti odpira ta poklic?

Ena od največjih prednosti poklicnega izobraževanja je, da se mladim že zgodaj odprejo konkretne možnosti za zaposlitev, kar velja tudi za pekarstvo. Gre za poklic, kjer je pridobljeno znanje neposredno uporabno in kjer delodajalci iščejo usposobljen kader.

Foto: Jan Lukanović

Po koncu izobraževanja se lahko mladi zaposlijo v pekarnah, slaščičarnah ali večjih živilskih obratih, kjer svoje znanje nadgrajujejo v praksi. Hkrati imajo odprto pot tudi do nadaljnjega izobraževanja in specializacije na področju živilstva.

Prav to pot je izbrala tudi Urška, ki po končani poklicni izobrazbi nadaljuje šolanje in nadgrajuje svoje znanje. S tem dokazuje, da poklicna smer ne zapira vrat, temveč jih odpira, tako v stroki kot tudi širše.

Od zaposlitve do lastne zgodbe

Za mnoge pa je ena najbolj privlačnih možnosti tudi podjetniška pot. Pekarstvo omogoča, da posameznik s časom razvije svoj slog, svoje izdelke in svojo zgodbo, vse do lastne pekarne.

Tudi Urška razmišlja v tej smeri: po koncu šolanja bi se rada zaposlila v pekarni, dolgoročno pa si želi ustvariti nekaj svojega, prostor, kjer bi lahko razvijala kakovostne izdelke in svojo strast do poklica.

Urška Lesjak

Prav ta razpon možnosti, od prve zaposlitve do lastne poti, je tisti, ki poklicu peka daje dodatno vrednost in mladim omogoča, da si prihodnost oblikujejo po svojih željah.

Poklic, ki bo vedno potreben

V svetu, kjer se poklici hitro spreminjajo in nekateri celo izginjajo, obstajajo tudi takšni, ki ostajajo. Pekarstvo je eden izmed njih, poklic, ki spremlja človeka že od nekdaj in bo ostal tudi v času umetne inteligence.

Družba vedno potrebuje ljudi, ki znajo iz osnovnih sestavin ustvariti kakovostno, vsakodnevno hrano, prav v tem pa se skriva posebnost poklica: združuje nekaj zelo starega in nekaj zelo sodobnega. Prav zato ostaja, kot znanje, ki ga ne more nadomestiti nobena tehnologija.

Poleg tega takšni poklici prinašajo tudi določene prednosti, ki jih mladi danes pogosto spregledajo. Lažji vstop na trg dela, večja prilagodljivost in možnost, da si s časom ustvariš svojo pot. Vse to so elementi, ki dajejo poklicu peka dodatno vrednost.

Foto: Jan Lukanović

"Ta poklic bi priporočila vsem, ki radi ustvarjajo, delajo z rokami in jih veseli priprava hrane, hkrati pa so pripravljeni na odgovorno in natančno delo," pove. Njeno sporočilo je preprosto, a jasno: če te veseli ustvarjanje in si želiš znati nekaj konkretnega, je to pot, ki ti lahko veliko da, ne le v smislu zaposlitve, ampak tudi osebnega zadovoljstva.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo RS za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU.