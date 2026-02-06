92-letna voznica zapeljala v pekarno. Trije mrtvi, šest poškodovanih.

V soseski Westwood v Los Angelesu so v četrtek umrle tri osebe, šest pa je poškodovanih, potem ko je 92-letna voznica izgubila nadzor nad svojim vozilom in zapeljala v pekarno.

Reckless driver in Westwood, California hits a bicyclist before slamming into a grocery store killing at least 3 and injuring 7 others. pic.twitter.com/waN6FhR3Jo — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) February 5, 2026

Iz policije so sporočili, da je voznica okoli poldneva najprej trčila v kolesarja, nadaljevala vožnjo in nato zapeljala v pekarno na tržnici 99 Ranch Market. Policisti in gasilci so navedli, da je bilo pod avtomobilom ujetih več oseb.

JUST IN: At least two people were killed and several others were injured when a car crashed into a grocery store in the Westwood area of Los Angeles, according to Los Angeles fire officials.



Read more: https://t.co/f3OLEDOxdu pic.twitter.com/467xTIKBx4 — ABC News (@ABC) February 5, 2026

Gasilci so sporočili, da so 30-letni moški, 55-letni moški in 42-letna ženska, ki so bili v času nesreče v pekarni, na kraju nesreče umrli. Dva 35-letna moška so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico, medtem ko je stanje dveh moških, ​​starih 37 in 38 let, stabilno. Kolesar in 92-letna voznica sta prevoz v bolnišnico zavrnila.

Načelnik policijske uprave Los Angelesa Anthony Espinoza je dejal, da se je zgodila nesreča in da ni suma kakršnegakoli kaznivega dejanja. Potrdili so, da je voznica stara 92 let in da sodeluje s preiskovalci. Napotili so jo tudi na zdravniški pregled. "Ne morem vam povedati, koliko kav sem spil v tisti pekarni," je za Los Angeles Times povedal 32-letni Sean Divekar, vidno pretresen zaradi novice o več žrtvah.

Trgovina je del priljubljene azijske verige supermarketov, kraj nesreče pa je približno kilometer oddaljen od kampusa Univerze v Kaliforniji v Los Angelesu (UCLA).