Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
6. 2. 2026,
7.20

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,56

Natisni članek

Natisni članek
policija gasilci žrtve ženska pekarna trgovina Vožnja ZDA nesreča nesreča

Petek, 6. 2. 2026, 7.20

1 ura, 10 minut

92-letna voznica zapeljala v pekarno. Trije mrtvi, šest poškodovanih.

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,56
nesreča, ZDA, vožnja, pekarna | Zgodila naj bi se nesreča, pravijo pri policiji. Nekateri so mislili, da gre za teroristični napad. | Foto X/@TheKevinDalton

Zgodila naj bi se nesreča, pravijo pri policiji. Nekateri so mislili, da gre za teroristični napad.

Foto: X/@TheKevinDalton

V soseski Westwood v Los Angelesu so v četrtek umrle tri osebe, šest pa je poškodovanih, potem ko je 92-letna voznica izgubila nadzor nad svojim vozilom in zapeljala v pekarno.

Iz policije so sporočili, da je voznica okoli poldneva najprej trčila v kolesarja, nadaljevala vožnjo in nato zapeljala v pekarno na tržnici 99 Ranch Market. Policisti in gasilci so navedli, da je bilo pod avtomobilom ujetih več oseb.

Gasilci so sporočili, da so 30-letni moški, 55-letni moški in 42-letna ženska, ki so bili v času nesreče v pekarni, na kraju nesreče umrli. Dva 35-letna moška so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico, medtem ko je stanje dveh moških, ​​starih 37 in 38 let, stabilno. Kolesar in 92-letna voznica sta prevoz v bolnišnico zavrnila.

Načelnik policijske uprave Los Angelesa Anthony Espinoza je dejal, da se je zgodila nesreča in da ni suma kakršnegakoli kaznivega dejanja. Potrdili so, da je voznica stara 92 let in da sodeluje s preiskovalci. Napotili so jo tudi na zdravniški pregled. "Ne morem vam povedati, koliko kav sem spil v tisti pekarni," je za Los Angeles Times povedal 32-letni Sean Divekar, vidno pretresen zaradi novice o več žrtvah.

Trgovina je del priljubljene azijske verige supermarketov, kraj nesreče pa je približno kilometer oddaljen od kampusa Univerze v Kaliforniji v Los Angelesu (UCLA). 

policija gasilci žrtve ženska pekarna trgovina Vožnja ZDA nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.