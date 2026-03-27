"Neverjetno. Sploh nimam kaj za dodati, to je najboljši dan v moji karieri. Za vedno si ga bom zapomnila," je po novem svetovnem rekordu (242,5 metra), ki ga je postavila v drugi seriji uradnega treninga, dejala nova, stara svetovna rekorderka Nika Prevc.

Dekleta so dolgo čakala na premierne polete na Letalnici bratov Gorišek. Uradni trening je bil sprva predviden za zjutraj, nato zaradi vetra prestavljen na uro pred začetkom moške tekme, potem pa znova prestavljen na čas po moški posamični tekmi, na kateri je gledalce z novo zmago razveselil Domen Prevc.

A vredno je bilo čakati in imeti potrpljenje. Gledalci, ki so ostali ob letalnici, so imeli kaj videti. V drugi seriji uradnega treninga je Nika Prevc poletela 242,5 metra ter za kar šest metrov in pol izboljšala svoj svetovni rekord iz Vikersunda. Zdaj sta tako moški (254,5 metra – Domen Prevc) kot ženski rekord doma pod Poncami. Nika pa je za pol metra izboljšala napoved brata Petra, ki je dejal, da bo poletela 242 metrov.

"Neverjetno. Sploh nimam kaj za dodati, to je najboljši dan moje kariere. Za vedno si ga bom zapomnila," se je v pogovoru z novinarji smejalo 21-letnici.

"Neverjetno. Sploh nimam kaj za dodati, to je najboljši dan moje kariere."

Danes dvoma o vrhuncu sezone ni več "Ta dan, svetovni rekord, je najlepši spomin sezone."

Pred dnevi je dejala, da še ne more reči, kateri trenutek sezone številnih vrhuncev bi postavila na vrh. Danes dvoma ni več. "Ta dan, svetovni rekord, je najlepši spomin sezone." Ali je verjela, da lahko že prvi dan poleti tako daleč? "Mislim, saj pri sebi veš, kaj znaš in kaj zmoreš. Včasih uspe, včasih ne. Vesela sem, da mi danes je."

Na vprašanje, ali je svoj polet še nekoliko skrajšala, je odgovorila: "Niti ne. Seveda pa je mogoče skočiti še dlje, saj je šel Domen 12 metrov dlje. Vse pa je odvisno od skoka in razmer."

"Zelo odvisno je, kako se zjutraj zbudim"

Dan je bil dolg, dekleta so večji del čakala na svojo priložnost. Kako je to vplivalo nanjo? "Pri meni je zelo odvisno, kako se zjutraj zbudim. Zjutraj so bili skoki prestavljeni in sem rekla: 'Tudi v redu, grem nazaj spat.' Uspelo mi je zaspati in na koncu se je odlično izšlo. Če bi imela slab dan, bi lahko že zjutraj postala nervozna, a nisem."

Še preden so dekleta opravila prvo serijo za trening, je v finalni seriji posamične tekme padel Stephan Embacher. Ali je vse skupaj videla? "Ne, padca Embacherja nisem videla, saj sem se morala ravno preobleči za skok. A tudi če bi ga, padci so pač del športa. Saj ne bom rekla, da je nekaj vsakdanjega, ampak ..." je sklenila zmagovalka sezone svetovnega pokala, ki bo v soboto prejela tretji zaporedni veliki kristalni globus za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala.

Nasmejani Tepeš: Zelo lepo darilo

"Realno je bilo danes mogoče skočiti do rekorda, a za kaj takega se morajo stvari poklopiti, od pravega skoka do dovolj visokega naleta. Ta skakalnica omogoča takšne skoke, če imaš dovolj hitrosti čez prelet. To je tisti pravi skok, potem greš lahko precej nizko in spodaj spuščaš ven, izgubljaš hitrost in dobivaš na višini. Nika je prav naredila in nič skrajšala," se je po novem svetovnem rekordu široko smejalo glavnemu trenerju Juriju Tepešu, ki je na vprašanje, ali si je kaj oddahnil, ker ni preletela njegovega osebnega rekorda (244 metrov), dodal: "Vesel bi bil, če bi ga."

"Kar težko je bilo, ker smo bili tu več kot štiri ure, preden je bilo mogoče skočiti. Informacija je bila, da bomo lahko skočili med serijama oziroma že po poskusni seriji. Potem je bila ta odpovedana. Nato se je spremenilo. Danes je bila tipična marčevska tekma, ko gre malce prav in malce narobe," je Tepeš odgovoril na vprašanje, kako je čakanje mentalno vplivalo na dekleta.

Vesel pa je, kako so skakalke opravile uverturo na letalnici: "Vseh 13 je pokazalo, da znajo leteti, in to varno. Praktično ni bilo nobenega skoka, ki bi bil nevaren. Kar nekaj skokov čez 200 metrov je bilo in ženski svetovni rekord, kar je zelo lepo darilo za jutrišnjo tekmo."

Zadnja tekma deklet bo na letalnici v soboto ob 15. uri. Že zjutraj pa bodo na delu skakalci na ekipni preizkušnji.