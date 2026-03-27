Orkanski sunki na Hrvaškem. V potresu na Sljemenu obtičali otoci #foto

Za Zagreb, Reko in Gospić na Hrvaškem so tudi danes izdali rdeče vremensko opozorilo zaradi močnega vetra, ki podira drevesa in uničuje infrastrukturo. V Zagrebu so za danes odpovedali pouk, mestne službe so posredovale več kot stokrat. V prestolnici sunki vetra dosegajo 120 kilometrov na uro.

Podrto drevo je v Zagrebu zaprlo Vukovarsko ulico proti zahodu in onemogočilo vožnjo tramvaju, ki ne bo vozil, dokler ne bodo intervencijske službe popravile tirov.

Poleg močnega vetra epicenter potresa na Sljemenu

Učenci, ki so na ekskurziji na Sljemenu, so zaradi močnega sneženja in vetra tam obtičali, poroča hrvaški portal 24 sata. "Čutili smo tudi potres," je povedala mama enega od učencev tretjega razreda, ki je trenutno z drugimi učenci in učitelji dveh zagrebških šol na ekskurziji na Sljemenu.

Zaradi močnega vetra z orkanskimi sunki danes v zagrebških osnovnih in srednjih šolah ne bo pouka, so sporočili z zagrebške mestne občine. Vrtci bodo danes delovali kot običajno, čeprav mestne oblasti priporočajo, da otroci ostanejo doma, če je to mogoče. Opozorilo o nevarnih razmerah so prebivalci Zagreba danes zjutraj prejeli tudi na telefone prek sistema za zgodnje opozarjanje in upravljanje kriz.

Veter po Zagrebu že od četrtka povzroča motnje in podira drevesa, poškodovane so posamezne stavbe in strehe, ponekod ne delujejo semaforji, promet dodatno ovirajo različni predmeti na cestah, pa je poročala STA.

Po trčenju v drevo se je iztiril vlak

Zagrebške mestne službe so posredovale v več kot sto primerih, v katerih so odstranjevale veje ter predmete s cest in vozil, posredovale pa so tudi ob treh manjših požarih, je poročala HRT.

V javnem prometu se danes dogajajo številne prekinitve ter preusmeritve tramvajev in avtobusov. Motnje so tudi v železniškem prometu, saj so nekatere proge zaprte.

Med postajama Bjelovar in Kloštar se je v četrtek iztiril vlak, ki je vozil na relaciji Zagreb–Virovitica, potem ko je trčil v podrto drevo, so sporočile Hrvaške železnice. Na vlaku je bilo okoli 40 potnikov, po prvih informacijah pa so se trije lažje poškodovali.

Močno piha tudi ob obali

Močan veter piha tudi ob obali, zato veljajo omejitve prometa za nekatere skupine vozil. V Gorskem kotarju in Liki medtem veljajo omejitve za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki zaradi snega in zimskih razmer na cestah. Nekatere državne ceste so zaprte za ves promet, je danes zjutraj sporočil hrvaški avtoklub (Hak).

