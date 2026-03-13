DZ sprejel strategijo regionalnega razvoja Slovenije 2026–2050

DZ je danes na izredni seji z 51 glasovi za in nobenim proti sprejel strategijo regionalnega razvoja Slovenije 2026-2050. Njen temeljni cilj je zagotoviti kakovostno življenje v vseh regijah, kjer bodo delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in ključne storitve prebivalcem dostopni čim bliže domu.

"Odločate o tem, kakšna bo razvojna pot Slovenije v prihodnjih desetletjih. Odločate o tem, ali bomo nadaljevali pot centralizacije, ki poglablja razlike med regijami, ali pa bomo kot država stopili na pot policentričnega, uravnoteženega razvoja," je na seji minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek dejal poslancem.

Strategija predvideva krepitev vseh regionalnih središč. "Potrebujemo državo, v kateri razvoj ni skoncentriran v eni točki, ampak je razpršen po vsej državi," je poudaril.

Upravljanje storitev in ekonomska preobrazba

Navedel je ugotovitve analize, da se regionalne razlike povečujejo predvsem zaradi koncentracije delovnih mest, kapitala in znanja v Ljubljani. Zato prometni zastoji in dolge kolone niso samo prometni problem, ampak so simptom razvojnega neravnovesja in posledica koncentracije delovnih mest, je dejal.

Strategija uvaja nov regionalni razvojni model, ki temelji na povezanem sistemu upravljanja storitev in ekonomski preobrazbi regij. Osredotoča se na štiri ključna področja: rast produktivnosti in konkurenčnosti, razvoj človeških virov, dostopnost storitev ter razvoj obmejnih območij in območij s posebnimi razvojnimi izzivi.

Ti dokumenti bodo usklajeni tudi s prihodnjim načrtom za nacionalna in regionalna partnerstva, ki ga v novem večletnem finančnem obdobju predlaga Evropska komisija, je povedal minister. Poudaril je, da želijo zmanjšati razvojne razlike in povečati produktivnost slovenskega gospodarstva ter da odpirajo pot za nadaljnje razvojne projekte in učinkovito črpanje evropskih sredstev v prihodnjem finančnem obdobju.

Andreja Kert (Svoboda) je kot velik izziv navedla vprašanje, ali bodo zmogli locirati in z zadostnimi sredstvi podpreti tista regionalna središča, ki imajo potencial postaviti gravitacijsko središče posamezne regije, in ali bodo nato ta središča dosegla takšen razvoj in rast, da bodo preprečevala odliv kadrov, znanja in investicij v Ljubljano. Drugi, še pomembnejši izziv pa bo zagotovitev denarja, je menila.

Bojana Muršič (SD) je poudarila, da trenutni neenakomeren razvoj države prinaša izziv enakih življenjskih možnosti. Regionalna politika zato po njenih besedah ni le vprašanje prostorskega načrtovanja, ampak pomembno orodje za zmanjševanje družbenih neenakosti, krepitev socialne kohezije in zmanjšanje neenakomernega razvoja države.