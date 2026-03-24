Wall Street Journal o političnem dogajanju v Sloveniji: to jim je povedal Janša

Teden dni po razkritju afere Black Cube in dva dneva po slovenskih parlamentarnih volitvah so se o političnem dogajanju v Sloveniji razpisali tudi na slovitem mediju The Wall Street Journal v članku z naslovom: "Vohuni, laži in lažni vlagatelji v preobleki: kako zarotniki poskušajo manipulirati z evropskimi volitvami". Podrobno opišejo dogajanje pred volitvami, povezano z afero Black Cube, v zvezi s katero so stopili tudi v stik z Janezom Janšo.

Članek na The Wall Street Journal Foto: Posnetek zaslona "V ledeno mrzli decembrski noči je v tej zaspani alpski deželi pristalo poslovno letalo iz Tel Aviva, na krovu pa sta bila dva agenta izraelske obveščevalne službe (Black Cube), ki so jo kritiki opisali kot Zasebni Mosad," se začne članek na omenjenem mediju.

V nadaljevanju je opisano, da so oblasti sporočile, da sta se moška v avtomobilu s šoferjem odpeljala na sedež skrajno desničarske populistične opozicijske stranke.

"Ta mesec je slovenski obveščevalni oddelek brez evropskih obveščevalnih agencij poskušal identificirati obiskovalce in razvozlati skrivnost, ki odmeva od Ukrajine do Izraela in vojne v Iranu. Po navedbah slovenskih uradnikov je moški načrtoval vplivanje na nedeljske volitve s ciljem diskreditacije vladajoče stranke Gibanje Svoboda, ki podpira Palestino in Ukrajino," so še zapisali.

"Gibanje Svoboda za las prehitela SDS"

"Čeprav je večina anket napovedovala poraz stranke Gibanje Svoboda, ji je na koncu uspelo le za las prehiteti skrajno desno Slovensko demokratsko stranko (SDS), v ponedeljek pa so politiki stranke Gibanje Svoboda izrazili prepričanje, da lahko sestavijo vlado," pišejo v članku.

Gibanje Svoboda je doseglo relativno zmago na državnozborskih volitvah.

Nato se znova vrnejo na afero Black Cube, ki je pretekli teden pretresla Slovenijo. "Izidi (nedeljskih volitev, op. p.) sledijo kampanji, med katero so v javnost prišli videoposnetki, na katerih so prikazani obrazi blizu stranki Gibanje Svoboda, ujeti med razpravami o lobiranju in zlorabi javnih sredstev."

Omenijo tudi, da sta posnetke organizirala decembrska obiskovalca, ki sta bila identificirana kot Dan Zorella, soustanovitelj in glavni direktor izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube, ter kot upokojeni generalmajor in dolgoletni svetovalec omenjene agencije Giora Eiland, ki je bil v preteklosti na čelu izraelskega sveta za nacionalno varnost.

Za komentar prosili Black Cube in izraelsko zunanje ministrstvo, a odgovorov niso prejeli

Navajajo, da podjetje Black Cube ni odgovorilo na prošnjo za komentar, komentar je zavrnilo tudi izraelsko zunanje ministrstvo, slovenska vlada pa ni povedala, kdo naj bi najel Black Cube, "vendar so rekli, da verjamejo, da je pogodba nastala v Sloveniji".

Stopili v stik z Janšo: "Nadaljnji posnetki se pričakujejo v prihodnjih dneh"

Dodajajo, da je slovenski opozicijski vodja Janez Janša (za slovenske medije) sprva povedal, da ne pozna Black Cuba, pozneje pa je dejal, da se je srečal z Gioro Eilandom, vendar ne ve, kdaj. Na The Wall Street Journalu so očitno stopili v stik z Janšo in prejeli naslednjo izjavo: "Nadaljnji posnetki se pričakujejo v prihodnjih dneh." V časniku so dodali, da dodatnih pojasnil niso prejeli. "Podrobnosti ni pojasnil." Članek so na The Wall Street Journal objavili danes, kdaj so stopili v stik z Janšo, pa ni znano.

Tudi za omenjeni časnik je Janša ponovil enako kot za slovenske medije: "Podjetju Black Cube bi morali sredi Ljubljane postaviti spomenik."

Simbol predvolilne kampanje je tako postala afera Black Cube. "Vladajoča stranka je kampanjo spremenila v referendum o Black Cubu in podzemlju najetih vohunov. Evropske vlade so se zbrale okoli Slovenije in obsodile tuje vmešavanje," še piše The Wall Street Journal, pri čemer posebej omenijo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je ob obisku slovenskega premierja Roberta Goloba v Franciji dejal, da "je Slovenija bila žrtev vmešavanja drugih držav in dezinformacij".

"Janša je tesen prijatelj Viktorja Orbana"

V članku stranko Gibanje Svoboda in z njo Slovenijo opisujejo kot eno osrednjih držav Evropske unije, ki je kritična do Izraela, medtem pa opozicijo, natančneje Janeza Janšo, povezujejo z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. Omenijo, da je Janša, trikratni predsednik slovenske vlade, tesen prijatelj Viktorja Orbana. Tega opisujejo kot Trumpovega zaveznika, ki je evropskim prestolnicam preprečil uporabo približno sto milijard dolarjev ruskih zamrznjenih sredstev za financiranje obrambe in obnove Ukrajine.

"Opozicija želi zavezati Slovenijo z madžarskim nacionalističnim premierjem Viktorjem Orbanom in posledično s Trumpovo administracijo, ki je izrazila podporo evropski skrajni desnici," so sklenili.