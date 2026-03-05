Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
5. 3. 2026,
12.48

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,12

Natisni članek

Natisni članek
Aleksander Jevšek železnice strojništvo stanovanja stanovanja Ljubljana delo obisk vlada premier Robert Golob Robert Golob

Četrtek, 5. 3. 2026, 12.48

1 ura, 29 minut

Vlada sprejela strategijo regionalnega razvoja

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,12
Aleksander Jevšek | Podlaga za strategijo, ki jo bo zdaj obravnaval še DZ, je novela zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki so jo poslanci potrdili februarja. | Foto STA

Podlaga za strategijo, ki jo bo zdaj obravnaval še DZ, je novela zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki so jo poslanci potrdili februarja.

Foto: STA

Vlada je danes določila besedilo predloga resolucije o strategiji regionalnega razvoja Slovenije za obdobje 2026–2050. Slovenija se je z njo jasno odločila za policentrični razvoj, ki krepi vsa regijska središča in zmanjšuje prekomerno centralizacijo v osrednjeslovenski regiji, je poudaril minister za kohezijo Aleksander Jevšek.

Cilj je nadaljnja krepitev Ljubljane, a obenem razvojno uravnotežena država z več močnimi središči, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za kohezijo in regionalni razvoj Jevšek. "Prepričani smo, da lahko zastavljene cilje dosežejo le povezane, odporne, konkurenčne in dobro upravljane regije," je dejal.

Analize po njegovih besedah jasno kažejo na povečevanje regionalnih razlik. "Če regionalne politike ne nadgradimo in prilagodimo novim razmeram, se bodo ti trendi še poglobili, kar dolgoročno zmanjšuje odpornost in konkurenčnost celotne države," je opozoril.

Razvoj Slovenije je neposredno odvisen od razvojne uspešnosti vseh regij, zato po njegovih besedah potrebujemo sistemsko nadgradnjo regionalne politike. Strategija v ospredje postavlja ekonomsko preobrazbo regij, osredotoča se na rast produktivnosti in konkurenčnosti, razvoj človeških virov ter boljši dostop do storitev.

V ospredju specifične potrebe in razvojne značilnosti območij

Med prednostnimi področji je tudi krepitev sistema upravljanja in izvajanja razvojnih politik na državni in regionalni ravni. Novi regionalni razvojni model temelji na teritorialnem pristopu, ki predvideva ciljno podporo območjem glede na njihove specifične potrebe in razvojne značilnosti.

Obenem poudarja dolgoročno naravnanost gospodarskega razvoja in kakovostno življenje v vseh regijah z dostopom do delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter kakovostnih javnih in tržnih storitev čim bližje kraju bivanja. "S tem neposredno naslavljamo vsakodnevne potrebe ljudi in zmanjšujemo dnevne migracije," je poudaril Jevšek.

V skladu s strategijo regije niso več obravnavane le kot izvajalke lokalnih infrastrukturnih projektov, temveč kot aktivni viri gospodarskega, inovacijskega in družbenega razvoja države. Težišče regionalne politike se premika k znanju, podjetništvu, inovacijam in gospodarski preobrazbi. "Podpora regijam bo v prihodnje celovita, ciljno usmerjena in prilagojena njihovim razvojnim izzivom," je napovedal.

Določitev besedila predloga resolucije je po njegovih besedah nujna tudi z vidika koriščenja evropskih sredstev v novem večletnem finančnem obdobju 2028–2034. Sprejetju strategije bo med drugim sledila priprava regionalnih razvojnih programov in izvedbenih dokumentov na ravni države ter akcijskega programa za skladen regionalni razvoj Slovenije.

Marko Jakac
Novice Policijski sindikat Slovenije in vlada zbližala stališča
Hotel v Dubaju, ki ga je zadela iranska raketa
Novice Evakuacija Slovencev z Bližnjega vzhoda: "Najprej družine z otroki"
Robert Golob, predsednik vlade
Novice Premier Golob odpovedal današnje obveznosti. Razlog je znan.
Mustafa Basar Arioglu
Novice Vlada razrešila častnega generalnega konzula v Istanbulu
Aleksander Jevšek železnice strojništvo stanovanja stanovanja Ljubljana delo obisk vlada premier Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.