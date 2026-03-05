Vlada je danes določila besedilo predloga resolucije o strategiji regionalnega razvoja Slovenije za obdobje 2026–2050. Slovenija se je z njo jasno odločila za policentrični razvoj, ki krepi vsa regijska središča in zmanjšuje prekomerno centralizacijo v osrednjeslovenski regiji, je poudaril minister za kohezijo Aleksander Jevšek.

Cilj je nadaljnja krepitev Ljubljane, a obenem razvojno uravnotežena država z več močnimi središči, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za kohezijo in regionalni razvoj Jevšek. "Prepričani smo, da lahko zastavljene cilje dosežejo le povezane, odporne, konkurenčne in dobro upravljane regije," je dejal.

Analize po njegovih besedah jasno kažejo na povečevanje regionalnih razlik. "Če regionalne politike ne nadgradimo in prilagodimo novim razmeram, se bodo ti trendi še poglobili, kar dolgoročno zmanjšuje odpornost in konkurenčnost celotne države," je opozoril.

Razvoj Slovenije je neposredno odvisen od razvojne uspešnosti vseh regij, zato po njegovih besedah potrebujemo sistemsko nadgradnjo regionalne politike. Strategija v ospredje postavlja ekonomsko preobrazbo regij, osredotoča se na rast produktivnosti in konkurenčnosti, razvoj človeških virov ter boljši dostop do storitev.

V ospredju specifične potrebe in razvojne značilnosti območij

Med prednostnimi področji je tudi krepitev sistema upravljanja in izvajanja razvojnih politik na državni in regionalni ravni. Novi regionalni razvojni model temelji na teritorialnem pristopu, ki predvideva ciljno podporo območjem glede na njihove specifične potrebe in razvojne značilnosti.

Obenem poudarja dolgoročno naravnanost gospodarskega razvoja in kakovostno življenje v vseh regijah z dostopom do delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter kakovostnih javnih in tržnih storitev čim bližje kraju bivanja. "S tem neposredno naslavljamo vsakodnevne potrebe ljudi in zmanjšujemo dnevne migracije," je poudaril Jevšek.

V skladu s strategijo regije niso več obravnavane le kot izvajalke lokalnih infrastrukturnih projektov, temveč kot aktivni viri gospodarskega, inovacijskega in družbenega razvoja države. Težišče regionalne politike se premika k znanju, podjetništvu, inovacijam in gospodarski preobrazbi. "Podpora regijam bo v prihodnje celovita, ciljno usmerjena in prilagojena njihovim razvojnim izzivom," je napovedal.

Določitev besedila predloga resolucije je po njegovih besedah nujna tudi z vidika koriščenja evropskih sredstev v novem večletnem finančnem obdobju 2028–2034. Sprejetju strategije bo med drugim sledila priprava regionalnih razvojnih programov in izvedbenih dokumentov na ravni države ter akcijskega programa za skladen regionalni razvoj Slovenije.