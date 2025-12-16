Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
16. 12. 2025,
11.17

37 minut

ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj evropska sredstva

1,26 milijona evrov evropskih sredstev za razvoj in vzpostavitev novih virov pomoči

K. M., STA

denar evri | Skupna višina upravičenih stroškov za izvedbo javnega razpisa je po njihovih navedbah 2,04 milijona evrov. | Foto Shutterstock

Skupna višina upravičenih stroškov za izvedbo javnega razpisa je po njihovih navedbah 2,04 milijona evrov.

Foto: Shutterstock

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo 1,26 milijona evrov sredstev iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) za izvedbo javnega razpisa za razvoj in vzpostavitev novih virov pomoči in programov ter krepitev kompetenc na področju duševnega zdravja. V razpisu bo skupaj na voljo 2,04 milijona evrov, so sporočili z ministrstva.

Kot so navedli v sporočilu za javnost ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, je podpora iz ESS+ razdeljena med kohezijski regiji Zahodna in Vzhodna Slovenija. Skupna višina upravičenih stroškov za izvedbo javnega razpisa je po njihovih navedbah 2,04 milijona evrov.

Javni razpis, ki ga v vlogi posredniškega telesa izvaja ministrstvo za zdravje, je usmerjen v izvedbo ukrepov za zgodnjo prepoznavo dejavnikov tveganja in težav v duševnem zdravju, krepitev duševnega zdravja, destigmatizacijo težav ter vzpostavitev podpornih okolij. Cilj je razviti široko, prilagojeno in dostopno ponudbo storitev uporabnikom, so pojasnili na ministrstvu za kohezijo.

Projekt se izvaja v okviru prednostne naloge dolgotrajna oskrba 

Projekt se po njihovih navedbah izvaja v okviru prednostne naloge dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost. S tem se zasleduje specifični cilj, ki se nanaša na krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih storitev in izboljšanje odpornosti zdravstvenih sistemov.

Javni razpis obravnava pet ključnih vsebinskih področij, in sicer izvajanje vrstniške podpore za osebe s težavami v duševnem zdravju med odraslo populacijo, medvrstniško podporo za mlajše odrasle, razvoj in pilotno razširitev programa psihološke prve pomoči za mlade, razvoj in pilotno implementacijo e-orodij na področju duševnega zdravja odraslih ter izobraževanje zdravstvenih delavcev za obravnavo nasilja v družini in nasilja nad ženskami, so še navedli v sporočilu za javnost.

