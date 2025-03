Novomeški kriminalisti preiskujejo eno pravno in tri fizične osebe, ki naj bi poskušale z lažnim prikazovanjem določenih okoliščin na dveh javnih razpisih nezakonito pridobiti sredstva EU v skupni višini več kot 2,7 milijona evrov. V ta namen so prejšnji teden izvedli več hišnih preiskav v poslovnih in stanovanjskih prostorih, so sporočili.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi (PU) Novo mesto, so hišne preiskave izvedli na osmih naslovih na območju PU Novo mesto in PU Kranj. Del preiskovalnih aktivnosti so izvajali tudi v začetku tega tedna.

V hišnih preiskavah so zasegli poslovno in drugo dokumentacijo ter elektronske naprave, ki jih bodo pregledali in svoje ugotovitve po zaključku posredovali na pristojno evropsko javno tožilstvo.

Predkazenski postopek v omenjenem primeru so začeli lani na podlagi podane kazenske prijave državnega organa, ki je ugotovil nepravilnosti pri dveh javnih razpisih.

"Ugotovljeno je bilo, da naj bi osumljeni v imenu podjetja, ki deluje na območju PU Novo mesto, poskušali pridobiti sredstva Evropske unije na dveh javnih razpisih v skupni višini več kot 2,7 milijonov evrov, in sicer na način, da naj bi lažno prikazovali določene okoliščine, na podlagi katerih bi bili upravičeni do izplačil denarnih sredstev. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti ni prišlo do izplačila sredstev in so dejanja ostala pri poskusu," so zapisali.

Za kaznivo dejanje goljufije na škodo EU je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let.