St. M., STA

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
15.53

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 15.53

Na Kvarnerju zaradi nevarne vožnje z gliserjem kaznovali 11 Slovencev

St. M., STA

Hrvaški pomorski zakonik prepoveduje glisiranje manj kot 300 metrov od obale, kar pa se pogosto krši.

Hrvaški pomorski zakonik prepoveduje glisiranje manj kot 300 metrov od obale, kar pa se pogosto krši.

Foto: Hina/STA

Reška pomorska policija je pri otokih Rab, Krk in Lošinj zaradi vožnje z gliserjem preblizu obale v preteklem tednu oglobila 67 ljudi. Med prekrškarji je bilo tudi 11 Slovencev, so danes sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave.

Pri nedovoljeni vožnji z gliserjem so poleg 11 Slovencev zalotili 25 državljanov Nemčije, 14 Italijanov, sedem Avstrijcev, po dva državljana Madžarske, Poljske in Nizozemske ter po enega državljana Hrvaške, Češke, Kazahstana in Srbije. Izrekli so jim denarne kazni za okoli 400 evrov.

Enega nemškega državljana so kaznovali, ker na plovilu ni imel hrvaške zastave, kot določa zakon.

Prepogoste kršitve zakona

Hrvaški pomorski zakonik prepoveduje glisiranje manj kot 300 metrov od obale, kar pa se pogosto krši. S tem se neposredno ogroža življenja kopalcev, potapljačev in tudi živali. 

Kopalcem dovoljuje plavanje do ograde urejene plaže ali sto metrov od obale naravne plaže, potapljači pa morajo na predpisani način označiti kraj potopa.

