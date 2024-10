Tragična smrt vplivnic: da ne bi pokvarili selfijev, si nista hoteli nadeti rešilnih jopičev

Vplivnici, 37-letna Aline Tamara de Amorim in 27-letna Beatriz Tavares da Silva Faria, sta se utopil, potem ko je gliser, poln potnikov, zajel ogromen val in se prevrnil ob obali Brazilije. Dekleti si kljub opozorilom nista hoteli nadeti rešilnih jopičev, saj bi ti pokvarili selfije.

"Nekateri si rešilnih jopičev niso želeli nadeti, ker so delali selfije in ker so se želeli sončiti," je povedal policijski komisar Sao Vincenteja Marcos Alexandra Alfino.

The horrific drowning of two influencers after a yacht party happened when their overcrowded boat was sunk by a wave and they had refused to wear lifejackets, cops have revealed



Aline Tamara Moreira de Amorim, 37, and Beatriz Tavares da Silva Faria, 27, were found dead after pic.twitter.com/uvKBSsngut — MassiVeMaC (@SchengenStory) October 29, 2024

Po poročanju lokalnih medijev sta se žrtvi na gliser vkrcali skupaj s štirimi drugimi potniki. Kapitan gliserja je policiji povedal, da mu je bilo ukazano, naj prepelje šest potnikov kljub temu, da bi se v gliserju lahko peljalo le pet ljudi.

Aline Tamara Moreira de Amorim je za fotografijo na Instagramu pozirala le nekaj trenutkov pred tragedijo.

Aline Tamara Moreira de Amorim, 37, and her pal Beatriz Tavares da Silva Faria, 27, weren't wearing lifejackets when their boat sank off the coast of Brazil pic.twitter.com/xOwxn0e1Ip — What's Da Bizness (@whatsdabizness) October 30, 2024

Fariino truplo so kmalu po nesreči našli brazilski pomorski gasilci, truplo Amorium pa šele teden dni kasneje.

Ena od preživelih, Vanessa Audrey da Silva, se spominja grozljivih trenutkov, ko se je gliser prevrnil. Lokalnim medijem je povedala, da se je skupina prijateljev in vplivnežev odpravila na zabavo na luksuzno jahto in preživela dan na morju, ob tem so tudi nekaj popili. Ko so se želeli vrniti na obalo, so poklicali voznika gliserja, potem pa se je zgodila tragedija, je povedala.

Vanessa si je pravočasno nadela rešilni jopič in preživela, tako da se je držala za skale. "To je bil trenutek, ko ni nihče videl nikogar drugega. Borila sem se za življenje," je dejala.