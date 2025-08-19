Znani slovenski igralec in Siolov kolumnist Franci Kek je sporočil žalostno vest, da je umrla njegova mama.

Igralec, producent, komik in scenarist Franci Kek je na svojih družbenih omrežjih sporočil, da je umrla njegova mama.

"Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu moja mama. Odšla je oseba, katere bistvo je bilo imeti rad ljudi, ki so okrog nje. In zanje tudi zelo veliko narediti. Več kot zase," je v ponedeljkovi objavi zapisal Kek.

Dodal je, da bo njen pogreb v četrtek ob 17. uri na novomeškem pokopališču v Ločni, "kjer bo položena k svojemu možu, mojemu očetu. Na srečanje z njim tam zgoraj je čakala 61 let".