"Tukaj se usedi in počakaj," sem posedel mamo, ko sem ob vstopu v največji novomeški trgovski center videl na levi strani hodnik s trgovinami v dolžini kakšnih sto metrov, na desni pa več kot dvesto. Mama jih bo jutri 92 in si z berglami ne želi prav dolgih sprehodov. En brezrokavnik sem ji imel namen kupiti. Tak bombažen, z žepi. Da lahko da vanje robec in rožni venec.

V starem mestnem jedru Novega mesta ni več prodajalne s tekstilom. "Tukaj bom pa v eni izmed sedemdesetih trgovin gotovo našel ta brezrokavnik," sem si mislil. In če jih še pohvalim, na voljo imajo tisoč parkirišč in prvo leto je center obiskalo 1,6 milijona kupcev.

Naredim sto metrov v levo. Brezuspešno. Grem v desni hodnik in si mislim, da bo tu bolje, saj je še razbojnik, ki je bil križan na Jezusovi desnici, našel pot v nebesa. A tokrat tudi na desni ni zveličanja.

Trgovke so mi kazale res lepe jopice, niti ne brezrokavnikov, ki pa bi pristajale predvsem devetnajstletnicam in ne gospe z obrnjenima številkama starosti.

Ko sem se malo pozorneje ozrl naokrog, sem imel občutek, da prav vse trgovine častijo kult mladosti. Kot da artikli s polic oprezajo le za najstniki in tistimi v dvajsetih letih.

A da se jih razumeti. Sledijo pač toku denarja. Večje potrošnice so najstnice, ki jim vplivnice s TikToka narekujejo nakupovanje vedno novih artiklov, oblačil, ki so bolj v trendu kot pa tista izpred treh mesecev. V tretjem življenjskem obdobju namreč res nisi več zanimiv potrošnik. Modni trendi te ne zanimajo in omare so že prepolne. Z vsem, kar imaš, si zadovoljen, ničemur se ne bi odrekel … Da bi ob desetih puloverjih kupil še enega? Hm …

Franci Kek z mamo Francko. Foto: Lastni arhiv

Črni november

Črni petek, za katerega bomo v letu ali dveh dosledno uporabljali le še angleški izraz Black Friday, se iz dnevnega praznika potrošnikov širi v celomesečni "črni november". Da ne bo komu hudo, ker svojega zlatega teleta ni praznoval prav na njegov dan. S tem dobi odpustek in dodatni zagon za celomesečno zadovoljevanje potrošniške odvisnosti.

Če smo nekoč za večji nakup – tako imenovano fasngo – odšli v trgovino vsake toliko mesecev in so bile za vmes dovolj košarice, ki so jih še otroci z lahkoto nesli, nam zdaj pri vratih mežika voziček. Nekoč je bila doma vreča sladkorja, moke in pa lonec masti ter zraven še lonec, kjer so bili med mastjo ocvirki. Za vmes pa po od tri do pet postavk, ki jih je imel otrok napisanih na listku, ki ga je pomolil prodajalki. Danes je na voljo na stotine najrazličnejših bolj ali manj svetlečih se vrečk s toliko različnimi vsebinami, da bi potrebovali še pet življenj, če bi želeli vse preizkusiti.

Vera kot pospeševalec prodaje

Trgovci se oprijemajo vsega, kar jim koristi. Posel pač. Tudi vere, ki jim vse bolj služi kot pospeševalec prodaje. Predvsem v božičnem času, ko pride Coca-Colin Božiček.

Ena izmed priljubljenih slovenskih pevk je na Instagramu povedala, da si decembra roke umiva z milom iz božične jelke, piše z božičnim pisalom, ima rdeče božične nohte, pokriva se z božično odejico in svoje oboževalce vabi na svoj nastop z naslovom Veliki božični show. Bo morda pela pesmi o Jezusovem rojstvu? Je morda vera zaradi tovrstnega "slavljenja" božiča globlja? Ali se zahodna civilizacija zaradi tega bolj zaveda pravih vrednot?

Začenja se veseli december, čas zabav, veseljačenja, pa tudi nakupovanja daril in potrošništva. Za trgovce je december, ki ga skušajo zdaj podaljšati že tudi v november, najpomembnejši mesec v letu. Je pa danes tudi prva adventna nedelja. Foto: Ana Kovač

Gotovo je bil božični večer in čas okoli njega nekoč, ko še ni bil del trgovskega marketinga, pristnejši. Sledil je svojemu izvornemu sporočilu. Zdaj nas vabijo naslovi V sladkem pričakovanju adventa.

Mimogrede, število sladkornih bolnikov na svetu se bliža milijardi.

Vera pa ne služi zgolj trgovcem. Tudi za nabiranje političnih točk pride prav. Tisti, ki danes mnogo svojih nagovorov končajo z "Bog vas živi! Bog živi Slovenijo!" in imajo največ povedati o grdih komunistih, so bili še v osemdesetih, ko so se že mnogi brez težav norčevali iz prejšnjega sistema, še globoko v partiji.

Razni oblastniki vero izkoriščajo tudi pri pozivanju svojega ljudstva v vojne. Vojne niso zaradi vere, so zaradi izkoriščanja vere v te namene: "Ogrožajo nas muslimani! Ogrožajo nas kristjani! Ubraniti se moramo!"

Papež Frančišek, rožni venec in brezrokavnik

Edina moralna svetovna avtoriteta papež Frančišek večkrat opozori na negativne plati potrošništva. Označil ga je za rak družbe. "Iz nas dela sužnje, povzroča odvisnost od trošenja." Lani je nekaj dni po črnem petku v nagovoru ostro obsodil potrošniško mrzlico in nakupovalni turizem označil za hudo bolezen ter pozval k samodisciplini.

Ne bo prišel "črni Turek" in nas zasužnjil, nam vzel jezika in spremenil vero tistim, ki jo imajo (mnogi sicer le takšno, kot jim jo pričarajo TV-oglasi). Vabeči nakupovalni popusti bodo spremenili bit slovenske duše. Popusti, ki vodijo k popuščanju srca.

Kje boste zagotovo dobili brezplačno parkirišče? Pred trgovskimi centri.

In kje je parkiranje najdražje? Pred bolnišnicami.

Mami bom povedal, da brezrokavnika ne potrebuje. Rožni venec naj pa kar v roke prime. Za boljši svet.

Občasni Siolov kolumnist Franci Kek, znani slovenski satirik, pa tudi režiser, producent, igralec, košarkar ... Tudi bivši poslanec, predvsem pa avtor številnih skritih kamer. In seveda organizator ene najbolj priljubljenih glasbenih prireditev v Sloveniji – festivala Rock Otočec, ki je med letoma 1997 in 2013 potekal v 17 izvedbah. Foto: Lastni arhiv