Brezzobost tiho ruši življenje – All-on-4 prinaša prelomno rešitev

Parodontoza in brezzobost pogosto potekata tiho, a njune posledice močno vplivajo na vsakdan. Izguba zob ni le estetska težava. Pogosto se začne neopazno – najprej z manjkajočim zobom, nato z izogibanjem trdi hrani in z negotovostjo pri smehu in pogovoru. Sčasoma pa brezzobost ne vpliva več le na videz, temveč tiho, a vztrajno ruši temelje vsakdana: samozavest, prehrano, govor, družabno življenje in celo splošno zdravje.

Mnogi ljudje se ob tem umaknejo vase, prepričani, da so njihovo stanje in posledice nepopravljivi. A danes obstaja rešitev, ki je spremenila mnogo življenj – tudi v primerih, kjer so bile druge metode neuspešne ali odsvetovane. Imenuje se All-on-4 in velja za zlati standard pri rehabilitaciji brezzobih čeljusti.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Vabljeni na osebno konzultacijo na sejmu MOS, ki bo v Celju od 17. do 21. septembra 2025.

Ko brezzobost postane nevidni sovražnik vsakdana

Izguba zob ni nikoli zgolj lokalna težava v ustih. Zmanjšana sposobnost žvečenja vodi do prehranskih prilagoditev, ki pogosto pomenijo opustitev sveže, hrustljave in polnovredne hrane. Sčasoma se to začne odražati na splošnem zdravju – od prebave do ravni energije in odpornosti.

Tudi govor postane manj jasen, zlasti pri manjkajočih sprednjih zobeh, kar neposredno vpliva na samozavest in družabne stike. Mnogi ljudje se začnejo izogibati pogovoru, smehu, celo druženju. Brezzobost sčasoma postane več kot le estetska motnja – preraste v tiho, a vztrajno socialno izolacijo.

Parodontalna bolezen, ki pogosto vodi v izgubo zob, pa je lahko povezana tudi s širšimi zdravstvenimi tveganji. Raziskave potrjujejo njeno povezavo s srčno-žilnimi boleznimi, sladkorno boleznijo in kroničnimi vnetnimi stanji. Vse to kaže, kako pomembno je, da se brezzobost obravnava resno in pravočasno.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

All-on-4: fiksni zobje lahko postanejo nov začetek

Rehabilitacija z metodo All-on-4 predstavlja sodoben pristop k zdravljenju brezzobosti. Gre za rešitev, ki omogoča, da se celoten zobni lok fiksno namesti na štiri implantate – brez potrebe po obsežnih kirurških posegih ali dolgotrajnem okrevanju.

Zaradi posebne postavitve zadnjih implantatov je pogosto mogoče obiti potrebo po dodajanju kosti, kar omogoča terapijo tudi pri pacientih z izrazito zmanjšano kostnino. V večini primerov pacient v enem dnevu prejme začasne fiksne zobe, kar pomeni hitro povrnitev govora, žvečne funkcije in vsakodnevnega udobja.

All-on-4 ni le funkcionalna rešitev – za mnoge pomeni preobrat v kakovosti življenja. Povrne stabilnost, samozavest in občutek, da lahko znova jedo, govorijo in se smejijo brez omejitev.

NISTE PREPRIČANI, ALI STE POTENCIALNI KANDIDAT ZA IMPLANTATE? Rezervirajte termin za specialistični diagnostični pregled v Ortoimplant DENTAL SPA in prejeli boste: funkcijsko-diagnostični pregled z MFA (maksilofacialno analizo),

digitalno snemanje ortopantomograma,

digitalno 3D-snemanje CBCT zgornje in spodnje čeljusti,

specialistično obravnavo,

izdelavo osebnega načrta zdravljenja,

predstavitev načrta terapije. Rezervirajte termin že danes po telefonu +385 1 3703 498 ali prek kontaktnega obrazca na spletni strani implantološkega centra odličnosti – Ortoimplant DENTAL SPA.

Rešitve tudi za najzahtevnejše primere

Pogosto se zgodi, da pacienti dobijo informacijo, da nimajo dovolj kosti za implantate – in s tem odpadejo kot kandidati za fiksno rehabilitacijo. Vendar napredna implantologija omogoča rešitve tudi v takih primerih.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu se pri kompleksnih primerih uporabljajo posebne vrste implantatov, ki se zasidrajo v stabilnejše anatomske strukture, kot so ličnice ali zadnji del zgornje čeljusti. To omogoča fiksno zobno rešitev tudi tam, kjer standardni pristopi niso več mogoči.

Med takšne napredne implantološke tehnike spadajo:

zigomatični implantati , ki se sidrajo v ličnico in omogočajo sidranje mimo resorbirane zgornje čeljusti,

, ki se sidrajo v ličnico in omogočajo sidranje mimo resorbirane zgornje čeljusti, pterigoidni implantati , ki so usmerjeni v zadnji del zgornje čeljusti in nudijo dodatno oporo,

, ki so usmerjeni v zadnji del zgornje čeljusti in nudijo dodatno oporo, transnazalni implantati , ki potekajo skozi nosno votlino v kostne strukture z večjo gostoto,

, ki potekajo skozi nosno votlino v kostne strukture z večjo gostoto, subperiostalni implantati, ki so individualno izdelani glede na obliko čeljusti vsakega posameznega pacienta.

S tem Ortoimplant DENTAL SPA ponuja rešitev tudi pacientom, ki so drugod slišali, da so "neprimerni za implantate".

V Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu ponujajo natančno diagnostiko, izkušeno specialistično ekipo in napredne metode, s katerimi so pomagali že številnim pacientom v podobnem položaju. Naročite se na specialistični pregled in pridobite individualno oceno stanja ter možnost zdravljenja, prilagojeno svojim potrebam.

Foto: Črt Piksi

Kaj se spremeni, ko pacient dobi fiksne zobe?

Ko pacient prejme fiksne zobe, se spremeni več kot le njegov ugriz. Govor postane jasnejši, obrazne poteze se uravnotežijo, smeh ni več zadržan. Hrana, ki je bila prej težko užitna – kot so jabolka, oreščki ali meso –, znova postane del vsakdanjih obrokov.

A še pomembnejše so psihološke spremembe. Občutek varnosti, da se zobje ne bodo premaknili, izpadli ali povzročali zadrege, prinaša olajšanje, ki ga snemna proteza ne more nadomestiti. Samozavest se okrepi, družbeni stik postane naraven, ljudje se znova odprejo življenju.

Celostna oskrba v Ortoimplant DENTAL SPA

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je rehabilitacija brezzobosti zasnovana kot celosten proces, ki presega zgolj tehnično vstavitev implantatov. Vse se začne z natančno diagnostiko in 3D-načrtovanjem, ki omogočata popolno prilagoditev terapije posamezniku.

Kirurški posegi se izvajajo v analgosedaciji, kar pomeni, da pacient med posegom spi in ne čuti bolečine. To močno zmanjša stres, okrevanje pa je lažje. Za dodatno podporo pa v Ortoimplant DENTAL SPA uporabljajo tudi hiperbarično kisikovo terapijo (HBOT) , ki dokazano spodbuja celjenje, zmanjšuje tveganje za zaplete po implantaciji ter podpira regeneracijo tkiv in kostne mase.

Vsaka končna zobna konstrukcija je izdelana digitalno, po meri – brez kompromisov. Implantati dodatno delujejo kot naravni stimulansi kosti, s čimer se prepreči njeno krčenje in ohrani naravna oblika obraza.

Foto: Jan Lukanović

Strokovnost, podprta z izkušnjami

Ortoimplant DENTAL SPA vodi dr. Zdenko Trampuš, dr. dent. med., specialist z več kot tridesetletnimi izkušnjami na področju implantologije. Njegovo delo temelji na povezovanju napredne tehnologije, inovativnih pristopov in celostne skrbi za pacienta. Pristop, usmerjen v človeka – ne samo v njegove zobe.

Pod njegovim vodstvom je klinika postala ena izmed vodilnih ustanov na področju fiksne rehabilitacije čeljusti, tudi v primerih, ki jih drugje ocenijo kot pretežke ali nerešljive.

Če vam je bila do zdaj fiksna rehabilitacija zob zavrnjena ali se spopadate z brezzobostjo, ne odlašajte. Vabljeni na diagnostični pregled, kjer boste prejeli osebno prilagojen načrt terapije – ne generično rešitev, ampak načrt, ki bo spremenil vaš vsakdan.

Ponovno živeti – brez odrekanj

Brezzobost tiho poseže v vse plasti življenja. A sodobna terapija, kot je All-on-4, ponuja več kot le zobe. V Ortoimplant DENTAL SPA jo dopolnjujejo s celostnim pristopom, sodobno diagnostiko, naprednimi implantološkimi rešitvami in podporno terapijo, kot je HBOT.

Za mnoge paciente to pomeni novo poglavje – brez odrekanj, brez omejitev. S trdnimi zobmi, stabilnim ugrizom in samozavestnim nasmehom.