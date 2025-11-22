Neznani voznik povzročil veliko škodo v Nordijskem centru Planica

"Vsako leto znova se soočamo z enako žalostno zgodbo," je Nordijski center Planica začel zapis o težko razumljivi nečednosti, ki si jo je v soboto v dolini pod Poncami privoščil za zdaj neznani objestnež. Z vožnjo in "driftanjem" po iztekih otroških in mladinskih skakalnic je povzročil veliko materialno škodo, tako da bo spomladi potrebna obnova.

Nordijski center Planica je v soboto utrpel veliko škodo. Neznani voznik je z vožnjo in "driftanjem" po iztekih otroških in mladinskih skakalnic povzročil veliko materialno škodo. Ker gre za izjemno občutljivo travnato površino, ki zaradi neugodnih razmer še ni zmrznjena, je škoda po prvih ocenah ogromna.

"Izteki skakalnic (travnati tepih in spodnji ustroj) so bili po svetovnem nordijskem prvenstvu 2023 v celoti prenovljeni, zdaj pa so v veliki meri uničeni. Vsaka neravnina lahko za skakalce predstavlja resno nevarnost, zato bo spomladi potrebna obnova," so zapisali pri Nordijskem centru Planica in v sporočilu za javnost, s katerim je opozoril na nerazsodno dejanje objestneža, dodal, dodali, kako jih takšna dejanja izredno žalostijo. Zato jih ne bodo nikakor tolerirali.

"Vsako podobno ravnanje bomo prijavili pristojnim organom. Prosimo in pozivamo vse obiskovalce, da se vzdržite tovrstnih dejanj in pomagate ohranjati Planico varno, lepo in spoštovano,'' so še zapisali v sporočilu, ki so ga delili z javnostjo prek socialnih omrežij.