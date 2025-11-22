Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sobota,
22. 11. 2025,
22.17

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,13

Natisni članek

Natisni članek
Nordijski center Planica

Sobota, 22. 11. 2025, 22.17

1 ura, 24 minut

Neznani voznik povzročil veliko škodo v Nordijskem centru Planica

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,13
Planica navijači | Planica spada med največje ponose slovenskega športa. | Foto Vid Ponikvar

Planica spada med največje ponose slovenskega športa.

Foto: Vid Ponikvar

"Vsako leto znova se soočamo z enako žalostno zgodbo," je Nordijski center Planica začel zapis o težko razumljivi nečednosti, ki si jo je v soboto v dolini pod Poncami privoščil za zdaj neznani objestnež. Z vožnjo in "driftanjem" po iztekih otroških in mladinskih skakalnic je povzročil veliko materialno škodo, tako da bo spomladi potrebna obnova.

Nordijski center Planica je v soboto utrpel veliko škodo. Neznani voznik je z vožnjo in "driftanjem" po iztekih otroških in mladinskih skakalnic povzročil veliko materialno škodo. Ker gre za izjemno občutljivo travnato površino, ki zaradi neugodnih razmer še ni zmrznjena, je škoda po prvih ocenah ogromna.

"Izteki skakalnic (travnati tepih in spodnji ustroj) so bili po svetovnem nordijskem prvenstvu 2023 v celoti prenovljeni, zdaj pa so v veliki meri uničeni. Vsaka neravnina lahko za skakalce predstavlja resno nevarnost, zato bo spomladi potrebna obnova," so zapisali pri Nordijskem centru Planica in v sporočilu za javnost, s katerim je opozoril na nerazsodno dejanje objestneža, dodal, dodali, kako jih takšna dejanja izredno žalostijo. Zato jih ne bodo nikakor tolerirali.

"Vsako podobno ravnanje bomo prijavili pristojnim organom. Prosimo in pozivamo vse obiskovalce, da se vzdržite tovrstnih dejanj in pomagate ohranjati Planico varno, lepo in spoštovano,'' so še zapisali v sporočilu, ki so ga delili z javnostjo prek socialnih omrežij.

Sportal Objestnost v Planici: Šokirani. Tega ne bomo tolerirali. #video
Nordijski center Planica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.