Objestnost v Planici: Šokirani. Tega ne bomo tolerirali. #video

Na družbenem omrežju Facebook Nordijski center Planica so opozorili na neprimerno vedenje posameznikov, ki so pretekli konec tedna v Nordijskem centru Planica povzročali materialno škodo, predvsem pa ogrožali športnike. Kot so še zapisali, bodo zoper storilce vložili kazensko ovadbo.

"Šokirani smo bili nad objestnostjo posameznikov, ki so si v preteklem vikendu dovolili vožnjo z avtomobilom po tekaških progah in tekaškem stadionu v NC Planica. Na posnetkih je vidno uničevanje tekaških prog, ki so bile pred kratkim ravno pripravljene za novo tekaško sezono. Predvsem pa je bila povzročena materialna škoda na stadionu, ki je prekrit z umetno travo. Mladeniči se očitno niso zavedali, da uničujejo večmesečno delo priprav, povzročajo veliko materialno škodo in predvsem ogrožajo športnike, ki so bili ravno v tem času na treningu," se glasi začetek zapisa na uradnem družbenem omrežju Facebook Nordijski center Planica, na katerem so tudi delili videoposnetek neprimernega vedenja posameznikov v Nordijskem centru Planica.

Ob tem so dodali, da so s pomočjo varnostnih kamer posameznike našli in stvari predali policiji: "Proti storilcem bomo zaradi povzročanja splošne nevarnosti vložili kazensko ovadbo in odškodninsko tožbo za povzročeno materialno škodo."

Opozorili so še, da je vožnja z vozili po tekaških progah izredno nevarna, zato tovrstnega početja ne bodo tolerirali in bodo ustrezno ukrepali zoper vsakogar, ki bi povzročal škodo ali ogrožal tekače na smučeh: "Njihova varnost je naša prioriteta."

Planica bo prihodnje leto gostila nordijsko svetovno prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

Planica bo med 21. februarjem in 5. marcem prihodnje leto prizorišče nordijskega svetovnega prvenstva, na katerem bodo športnice in športniki tekmovali v tekih na smučeh, skokih in nordijski kombinaciji.