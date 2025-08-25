Glavni trener nemške skakalne reprezentance Stefan Horngacher meni, da je kazen za Marius Lindvika in Johanna Andrea Forfanga, ki sta sprejela trimesečno prepoved tekmovanja in denarno kazen, preblaga. Kot pravi, ob pogledu nazaj (na svetovno prvenstvo) ostaja grenak priokus.

Norveška smučarska skakalca Johann Andre Forfang in Marius Lindvik sta pred dnevi sprejela kazen treh mesecev tekmovanja in dva tisoč švicarskih frankov denarne kazni, ki jo je po norveški manipulaciji na nordijskem svetovnem prvenstvu športnikoma naložil odbor za etiko pri Mednarodni smučarski in deskarski zvezi (Fis).

Kazen je sprožila mešane odzive. Medtem ko norveški tabor meni, da je precej huda, pa trener Nemcev Stefan Horngacher pravi, da bi morali biti Norvežani strožje kaznovani.

"Na takšno razsodbo smo se pripravili in jo bomo sprejeli. Celotna ekipa je dala vse od sebe, da bi na svetovnem prvenstvu dosegla maksimalen uspeh, tako da ob pogledu nazaj ostaja grenak priokus," je Avstrijec dejal za nemški SID.

Lindvik je na svetovnem prvenstvu med drugim osvojil zlato na normalni skakalnici. Njegova morebitna diskvalifikacija bi pomenila, da bi bil svetovni prvak Nemec Andreas Wellinger.

Marius Lindvik in Johann Andre Forfang sta sprejela kazen. Foto: Guliverimage

Horngacher svojih besed o premilih kaznih ni podrobneje komentiral, pozdravlja pa nova pravila, ki jih prinaša olimpijska sezona. "Pomembno je, da zdaj gledamo naprej. Z novimi pravili so pri Fis naredili prvi korak k temu, da bi naš šport ponovno postal verodostojnejši."

Na Horngacherjeve besede se je odzval športni direktor norveških skakalcev Jan-Erik Aalbu in za NTB dejal: "Ne vem, kaj je želel povedati s tem, a imamo dva skakalca, ki nista vedela za manipulacijo z dresi in sta že prejela dovolj hudo kazen. Mislim, da smo bili, glede na to, kako je Fis v zadnjih letih ravnala pri upoštevanju pravil, deležni hude kazni. Glede tega, kar pravijo v drugih državah, ne moremo storiti ničesar."