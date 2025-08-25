Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
15.00

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Johann Andre Forfang Marius Lindvik Stefan Horngacher smučarski skoki

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 15.00

45 minut

Stefan Horngacher se je obregnil ob kazen Norvežanov

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Stefan Horngacher | Stefan Horngacher ni povsem zadovoljen s kaznijo, ki sta jo prejela Norvežana. | Foto Guliverimage

Stefan Horngacher ni povsem zadovoljen s kaznijo, ki sta jo prejela Norvežana.

Foto: Guliverimage

Glavni trener nemške skakalne reprezentance Stefan Horngacher meni, da je kazen za Marius Lindvika in Johanna Andrea Forfanga, ki sta sprejela trimesečno prepoved tekmovanja in denarno kazen, preblaga. Kot pravi, ob pogledu nazaj (na svetovno prvenstvo) ostaja grenak priokus.

Johann Andre Forfang
Sportal Znana kazen za norveška skakalca

Norveška smučarska skakalca Johann Andre Forfang in Marius Lindvik sta pred dnevi sprejela kazen treh mesecev tekmovanja in dva tisoč švicarskih frankov denarne kazni, ki jo je po norveški manipulaciji na nordijskem svetovnem prvenstvu športnikoma naložil odbor za etiko pri Mednarodni smučarski in deskarski zvezi (Fis).

Kazen je sprožila mešane odzive. Medtem ko norveški tabor meni, da je precej huda, pa trener Nemcev Stefan Horngacher pravi, da bi morali biti Norvežani strožje kaznovani.

"Na takšno razsodbo smo se pripravili in jo bomo sprejeli. Celotna ekipa je dala vse od sebe, da bi na svetovnem prvenstvu dosegla maksimalen uspeh, tako da ob pogledu nazaj ostaja grenak priokus," je Avstrijec dejal za nemški SID.

Lindvik je na svetovnem prvenstvu med drugim osvojil zlato na normalni skakalnici. Njegova morebitna diskvalifikacija bi pomenila, da bi bil svetovni prvak Nemec Andreas Wellinger.

Marius Lindvik in Johann Andre Forfang sta sprejela kazen. | Foto: Guliverimage Marius Lindvik in Johann Andre Forfang sta sprejela kazen. Foto: Guliverimage

Horngacher svojih besed o premilih kaznih ni podrobneje komentiral, pozdravlja pa nova pravila, ki jih prinaša olimpijska sezona. "Pomembno je, da zdaj gledamo naprej. Z novimi pravili so pri Fis naredili prvi korak k temu, da bi naš šport ponovno postal verodostojnejši."

Na Horngacherjeve besede se je odzval športni direktor norveških skakalcev Jan-Erik Aalbu in za NTB dejal: "Ne vem, kaj je želel povedati s tem, a imamo dva skakalca, ki nista vedela za manipulacijo z dresi in sta že prejela dovolj hudo kazen. Mislim, da smo bili, glede na to, kako je Fis v zadnjih letih ravnala pri upoštevanju pravil, deležni hude kazni. Glede tega, kar pravijo v drugih državah, ne moremo storiti ničesar."

Robert Kranjec
Sportal Kranjec razkriva, kaj prinašajo nova pravila in kako šiva drese slovenskim skakalcem
Halvor Egner Granerud
Sportal Norveški šampion se je vrnil #video
Gyda Westvold Hansen
Sportal Nova tekmica za Niko Prevc: kombinatorka gre v skoke

Johann Andre Forfang Marius Lindvik Stefan Horngacher smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.