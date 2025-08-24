Nova tekmica za Niko Prevc: kombinatorka gre v skoke

Norveška nordijska kombinatorka Gyda Westvold Hansen, ki ima pet zlatih kolajn s svetovnih prvenstev in dva velika kristalna globusa, se je odločila za prestop v skoke. Najboljša skakalka med kombinatorkami lahko postane resna tekmica Niki Prevc.

Gyda Westvold Hansen je ena najuspešnejših nordijskih kombinatork vseh časov. Ima tri posamične zlate kolajne s svetovnih prvenstev in dve ekipni zlati, v svetovnem pokalu pa je bila dvakrat prva, dvakrat druga, v minuli zimi pa peta. Štirikrat zapored je bila najboljša skakalka med kombinatorkami v svetovnem pokalu, v katerem je zmagala 23-krat. Nastopila je na 45 posamičnih tekmah svetovnega pokala in bila 40-krat na stopničkah, pa ima samo 23 let. Zdaj je sporočila, da zapušča nordijsko kombinacijo in da se bo osredotočila samo na treninge skokov.

Gyda Westvold Hansen Foto: Guliverimage Za selitev iz kombinacije v skoke se je pred tem odločila tudi Italijanka Annika Sieff. Eden od razlogov je tudi ta, da ženske nordijske kombinacije ni na olimpijskem programu. Tako bosta tekmovalki zdaj imeli priložnost za olimpijski nastop in morda tudi olimpijsko kolajno v smučarskih skokih. "Leta sem sanjala o nastopu na olimpijskih igrah. Žal je ta pot za kombinatorke zaprta. Priložnost, da se moje olimpijske sanje uresničijo, tako vidim v smučarskih skokih. Konkurenca za mesto v ekipi je huda, a sem pripravljena vložiti ves potreben trud."

"Želim poudariti, da je to stoodstotno Gydina odločitev. Nismo je poskušali prepričati, da bi postala specialistka za smučarske skoke. Videli pa smo, kaj Gyda zmore na skakalnici. Jasno je, da ima talent, ki bi se lahko razvil v nekaj resnično velikega na tekmovanjih v smučarskih skokih," je njeno odločitev komentiral Jan-Erik Aalbu, športni direktor norveške smučarske skakalne reprezentance.