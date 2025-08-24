Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
24. 8. 2025,
10.15

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Annika Sieff Gyda Westvold Hansen smučarski skoki nordijska kombinacija

Nedelja, 24. 8. 2025, 10.15

1 ura, 13 minut

Gyda Westvold Hansen

Nova tekmica za Niko Prevc: kombinatorka gre v skoke

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Gyda Westvold Hansen | Gyda Westvold Hansen | Foto Guliverimage

Gyda Westvold Hansen

Foto: Guliverimage

Norveška nordijska kombinatorka Gyda Westvold Hansen, ki ima pet zlatih kolajn s svetovnih prvenstev in dva velika kristalna globusa, se je odločila za prestop v skoke. Najboljša skakalka med kombinatorkami lahko postane resna tekmica Niki Prevc.

Gyda Westvold Hansen je ena najuspešnejših nordijskih kombinatork vseh časov. Ima tri posamične zlate kolajne s svetovnih prvenstev in dve ekipni zlati, v svetovnem pokalu pa je bila dvakrat prva, dvakrat druga, v minuli zimi pa peta. Štirikrat zapored je bila najboljša skakalka med kombinatorkami v svetovnem pokalu, v katerem je zmagala 23-krat. Nastopila je na 45 posamičnih tekmah svetovnega pokala in bila 40-krat na stopničkah, pa ima samo 23 let. Zdaj je sporočila, da zapušča nordijsko kombinacijo in da se bo osredotočila samo na treninge skokov. 

Gyda Westvold Hansen | Foto: Guliverimage Gyda Westvold Hansen Foto: Guliverimage Za selitev iz kombinacije v skoke se je pred tem odločila tudi Italijanka Annika Sieff. Eden od razlogov je tudi ta, da ženske nordijske kombinacije ni na olimpijskem programu. Tako bosta tekmovalki zdaj imeli priložnost za olimpijski nastop in morda tudi olimpijsko kolajno v smučarskih skokih. "Leta sem sanjala o nastopu na olimpijskih igrah. Žal je ta pot za kombinatorke zaprta. Priložnost, da se moje olimpijske sanje uresničijo, tako vidim v smučarskih skokih. Konkurenca za mesto v ekipi je huda, a sem pripravljena vložiti ves potreben trud."

"Želim poudariti, da je to stoodstotno Gydina odločitev. Nismo je poskušali prepričati, da bi postala specialistka za smučarske skoke. Videli pa smo, kaj Gyda zmore na skakalnici. Jasno je, da ima talent, ki bi se lahko razvil v nekaj resnično velikega na tekmovanjih v smučarskih skokih," je njeno odločitev komentiral Jan-Erik Aalbu, športni direktor norveške smučarske skakalne reprezentance.

Annika Sieff
Sportal Annika Sieff zaradi poškodbe na olimpijskem prizorišču en mesec na prisilnem počitku
Annika Sieff Gyda Westvold Hansen smučarski skoki nordijska kombinacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.