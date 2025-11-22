Dalmacijo zajelo močno sneženje, vozniki v težavah #video

Sneženje, ki je zajelo sosednjo Hrvaško, povzroča tudi prometne težave. Vremenska spletna stran Crometeo je objavila posnetke iz bližine Splita in Klisa, kjer so vozniki, ki niso vajeni takšnih razmer, in verjetno z letnimi pnevmatikami obtičali na cesti. Težave v prometu pa ne povzročajo le snežne razmere, ampak tudi močan veter, ki je pred Krškim mostom prevrnil avtodom. Pri tem je bila poškodovana državljanka Italije, ki so jo prepeljali v bližnjo bolnišnico. Za območje Reke so meteorologi razglasili rdeč alarm.

"Srečanje ljubiteljev letnih pnevmatik pri Splitu," so na profilu vremenske spletne strani Crometeo na Facebooku v šaljivem tonu pospremili videoposnetek težav voznikov, ki so obtičali na zasneženih cestah v Dalmaciji.

Čeprav Dalmacija ni območje, kjer je zimska oprema obvezna od 15. novembra do 15. aprila, ta obveznost nastopi takoj, ko so razglašene zimske razmere, torej ko sta na cesti sneg ali led.

Hrvaško je danes zajel prvi resnejši hladni val, ki je s seboj prinesel tudi sneg, ki pada v več regijah. Največ ga je zapadlo v Liki in Gorskem Kotarju, pada pa tudi v nižinah. Ne samo v Dalmaciji, tudi drugod se zaradi tega pojavljajo težave v prometu. Zaradi nizkih temperatur je možna poledica, zlasti na mostovih, nadvozih in viaduktih v notranjosti. Hrvaški avtoklub HAK opozarja na morebitne zemeljske plazove na Jadranski magistrali in cestah v gorah.

Voznikom svetujejo, naj prilagodijo hitrost in način vožnje razmeram na cesti, vzdržujejo varno razdaljo med vozili in se ne odpravljajo na pot brez zimske opreme.

Zaradi močnega vetra se je na parkirišču v bližini Krškega mostu prevrnil avtodom, pri čemer je bila poškodovana državljanka Italije, ki so jo prepeljali v bližnjo reško bolnišnico. Kot so sporočili s tamkajšnje policije, sta bila v avtodomu dva Italijana, ki sta čakala, da se veter umiri, da bi lahko nadaljevala pot. Za celotno območje Reke so zaradi močne burje razglasili rdeče vremensko opozorilo.

Zaradi zemeljskega plazu na Jadranski magistrali v Brelih promet preusmerjajo na en vozni pas z začasno prometno signalizacijo. Zaradi zimskih razmer in močnega vetra trenutno ni proste cestne poti za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki iz notranjosti države proti Dalmaciji in Reki oziroma Istri ter obratno.