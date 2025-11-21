Zaradi požara Vjesnikove stolpnice ovadili dva 18-letnika

Na Hrvaškem so vložili kazensko ovadbo proti 18-letnima fantoma zaradi suma povzročitve požara, ki je v začetku tedna popolnoma uničil stolpnico nekdanjega časnika Vjesnik v Zagrebu. Požar naj bi povzročila z zažiganjem papirja in kartona v zgradbi, so danes sporočili z zagrebške policijske uprave.

Požar v 16-nadstropni stolpnici na zagrebški Slavonski aveniji je izbruhnil v ponedeljek nekaj po 23. uri.

Zagrebška policija je danes sporočila, da je končala preiskavo, zaradi povzročitve požara pa je ovadila 18-letna osumljenca.

Kot so navedli, sta osumljenca v ponedeljek okoli 21.50 prišla do zgradbe Vjesnika, preskočila ograjo in vstopila v ograjeni del kompleksa. Nato sta skupaj z mladoletnikom vstopila v zgradbo in se povzpela v 15. nadstropje, kjer sta ju pričakala še dva mladoletnika.

Eden od 18-letnikov naj bi zanetil požar tako, da je na hodniku z vžigalnikom prižgal kartonsko škatlo, napolnjeno s papirjem. Drugi 18-letnik naj bi prižgal papir iz škatle in ga odvrgel, zaradi česar se je požar hitro razširil na sosednje prostore.

Osumljenca so po preiskavi priprli, zoper njiju pa vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja življenja ljudi in premoženja z nevarnim dejanjem ali sredstvom.

Objekt ni varen, vstop v stavbo prepovedan

Statiki so v sredo opravili pregled stolpnice in ocenili, da objekt ni varen, novo oceno pa je mogoče pričakovati v naslednjih dneh. Vstop v stavbo do nadaljnjega ostaja prepovedan, prav tako tudi promet na okoliških cestah, kar vsak dan povzroča zastoje na enem od najprometnejših delov Zagreba.

Sedeminšestdeset metrov visok nebotičnik Vjesnika je bil eden od simbolov mesta in pomembno središče tiskanih medijev. V njem so v preteklosti med drugim delovale redakcije časopisov Vjesnik, Večernji list in Sportske novosti, pa tudi uredništva legendarnih revij, kot so Studio, Start, Danas, Kviz, Arena, Erotika, in celo znameniti stripi, med njimi Alan Ford. V zadnjem obdobju je od medijev v nebotičniku deloval le radio Laganini FM, večina stavbe pa je bila v lasti države.