To morate letos nujno vedeti pred rezervacijo dopusta na Hrvaškem

Na dopustnike, ki bodo na Hrvaškem letos želeli rezervirati apartma, počitniško hišo ali drugo nastanitev, že prežijo lažni najemodajalci, ki z ukradenimi fotografijami ustvarjajo lažne oglase in počitnikarje poskusijo pritegniti z zelo nizkimi cenami in neomejeno razpoložljivostjo prenočišč. Kdor bo nasedel takšni ponudbi, bo ob začetku dopusta z izpraznjeno denarnico ostal pred vrati že zasedenega apartmaja ali pa iskal počitniško hišo, ki ne obstaja.

V hrvaški skupini Črni seznam ponudnikov apartmajev in gostov na družbenem omrežju Facebook so že v začetku januarja začeli opozarjati na lažne oglase, ki dopustnike, ki bodo v prihajajoči počitniški sezoni namestitve iskali na hrvaški obali, mamijo z na prvi pogled sanjskimi ponudbami.

Povod za opozorila je bilo vprašanje članice skupine iz Nemčije, ki je pri drugih uporabnikih preverjala legitimnost spletne strani, ki luksuzne vile na Hrvaškem oddaja po izrazito nizkih cenah.

Člani skupine Črni seznam ponudnikov apartmajev in gostov pogosto opozarjajo na uporabnike in uporabnice – domnevne ponudnike in ponudnice apartmajev na Hrvaškem –, ki oglase za namestitve objavljajo v druge skupine na Facebooku ali drugod po spletu. Ponudbe so neredko izredno ugodne ter vključujejo bližino plaže, pogled na morje, razpoložljivost v številnih terminih in zelo konkurenčne cene tudi na vrhuncu sezone. Ko potencialni dopustniki z njimi navežejo stik in izrazijo zanimanje za najem apartmaja, lažni ponudniki zahtevajo plačilo akontacije ali celotnega stroška namestitve na bančni račun, ki pa je redko odprt pri kateri od hrvaških bank, pogosteje je v Italiji ali Nemčiji. Ime lastnika ali lastnice bančnega računa je v vseh primerih prav tako povsem drugačno od osebe, ki domnevno oddaja apartma. To poskusijo argumentirati s pojasnili, da je to v resnici bančni račun njihovega partnerja oziroma partnerice. Kdor bo nakazal denar, ga bo zelo težko dobil nazaj. Foto: Posnetek zaslona

Izkazalo se je, da so bile fotografije na spletni strani, ki je bila ustvarjena tik pred lansko sezono morskih dopustov, ukradene iz drugih legitimnih oglasov na drugih platformah, kot je Booking.com.

Na kaj morate nujno paziti, če iščete namestitev na Hrvaškem in vam nekdo ponuja sanjski apartma ali hišo

Že lani smo opozorili, da so se na spletu izredno razpasli lažni ponudniki namestitev na Hrvaškem, ki prek družbenih omrežij sami vzpostavljajo stik z uporabniki, ki v različnih skupnostih iščejo ugodne počitniške namestitve, oziroma jih prek objav preusmerjajo na spletne strani, kjer lahko opravijo rezervacijo neobstoječih apartmajev ali počitniških hiš.

To je nekaj nasvetov, kako jih prepoznati:

- Cene nočitev v nastanitvah, ki jih ponujajo, niso le bistveno nižje od cen nočitev v oglasih na legitimnih turističnih platformah, temveč se tudi ne spreminjajo glede na obdobja počitniške sezone. Januarska cena nočitve bo pri tovrstnih oglasih zato enaka kot sredi vrhunca sezone julija in avgusta.

Ta lažni ponudnik vil na Hrvaškem ima cene enake skozi vse leto. Februarja bomo za nočitev v luksuzni vili, ki je za nameček bistveno, bistveno cenejša od preostale ponudbe, plačali enak znesek kot na vrhuncu sezone v juliju. Foto: Posnetek zaslona

- Razpoložljivi so prav vsi zaželeni termini. To je v popolnem nasprotju z dogajanjem na platformah, kot je Booking.com, kjer je že zdaj nemogoče rezervirati julijske ali avgustovske termine v nekaterih najbolj zaželenih namestitvah.

- Plačilo akontacije oziroma stroška celotne namestitve je mogoče le z neposrednim nakazilom na bančni račun. Zainteresirani dopustnik pri tem ne dobi nobenih podatkov, komu bo v resnici nakazal denar, edini podatek, s katerim razpolaga, je številka TRR. Plačilo "na roke" ali s kreditno kartico je nemogoče. Ironično je, da imajo spletne strani z lažnimi oglasi za ustvarjane vtisa prepričljivosti zelo pogosto pasice z logotipi izdajateljev plačilnih kartic MasterCard ali Visa.

Tako smo lani s potrdilom o plačilu, ustvarjenim z umetno inteligenco, pretentali lažno ponudnico apartmaja na Hrvaškem. Foto: Posnetek zaslona

- Lažni najemodajalci vztrajajo pri komunikaciji prek pogovornih aplikacij, kot so Messenger, WhatsApp ali Viber. Po telefonu ne želijo govoriti, srečanje v živo pa je še manj verjetno.

- Spletne strani, ki ponujajo sunljivo ugodne namestitve, so bile pogosto ustvarjene pred kratkim in skrivajo podatke o tem, kdo je njihov lastnik oziroma kdo jih je registriral. To lahko zelo preprosto preverimo s katerim od orodij WHOIS.

- Lažni ponudniki namestitev imajo odgovor na vsako sogovornikovo vprašanje ali zahtevo. Število apartmajev, ki jih imajo na razpolago, je tako rekoč neomejeno. Če jih vprašate, ali imajo morda apartma ob plaži v Karlovcu, mestu, ki je 70 kilometrov oddaljeno od jadranske obale, vam ga bodo ponudili.

Poskusov prevar pri rezervacijah namestitev je v zadnjih letih vse več, goljufi pa si vse pogosteje pomagajo tudi z umetnointeligenčnimi orodji. Foto: Shutterstock

- Spletne strani z lažnimi oglasi pogosto vsebujejo nedelujoče gumbe za družbena omrežja, slovnične napake in namige, ki nakazujejo na to, da so bile narejene na hitro in površno. Ena od takšnih spletnih strani, ki se predstavlja za turistično agencijo, ki na Hrvaškem oddaja luksuzne vile, ima po navedbah na strani sedež v "Markarska Rivie Province, Croatia Republic".

- Osebe, ki na družbenem omrežju Facebook navežejo stik z uporabniki, imajo v naslovu URL svojega profila neredko afriška ali azijska imena, kar namiguje na to, da komunicirajo iz profilov, ki so jim spremenili resnična imena in profilne fotografije.

Vaš najboljši prijatelj bo Google Lens ali katero drugo orodje za prepoznavanje fotografij

V primeru, da naletimo na sumljivo privlačen oglas z nizko ceno nočitve in razpoložljivim sanjskim terminom na vrhuncu počitniške sezone, ne bo prav nič škodilo, če priložene fotografije preverimo z orodjem za prepoznavanje slik, kot je Google Lens, ki je med drugim integrirano v brskalnika Chrome in Firefox.

Iskanje fotografij z orodjem Google Lens. Foto: Posnetek zaslona

Če oglase z enakimi fotografijami najdemo še na drugih spletnih straneh ali platformah za rezervacijo počitniških namestitev, lahko preverimo, ali se podatki ujemajo s tistimi v oglasu, ki nas zanima, in če cena namestitve bistveno odstopa od zelo privlačne, ki nam je bila ponujena.

V primeru, da v drugih oglasih naletimo na podatke za stik - drugo telefonsko število ali e-poštni naslov od navedega - lahko tudi poskusimo preveriti, kdo je v resnici lastnik namestitve oziroma najemodajalec in ali je seznanjem z oglasom, na katerega smo naleteli prek družbenih omrežij.

V skupini Črni seznam ponudnikov apartmajev in gostov na Facebooku uporabnikom svetujejo tudi, naj resničnost navedb v oglasih za namestitve na spletu poskusijo preveriti pri izpostavah hrvaške turistične zveze v krajih, kjer naj bi se nahajal apartma oziroma počitniška hiša.