D.K.

Torek,
2. 12. 2025,
14.43

Prodaja nepremičnin na Hrvaškem upadla za 15 odstotkov, ob morju celo za več kot 20 odstotkov

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Hrvaški nepremičninski strokovnjaki so na današnjem Forumu poslovanja z nepremičninami opozorili na izrazit padec prometa z nepremičninami na Hrvaškem in napovedali znižanje cen, zlasti pri rabljenih nepremičninah. "Korekcija cen bo postopna, a neizogibna," napoveduje predsednik Združenja za poslovanje z nepremičninami.

Predsednik Združenja za poslovanje z nepremičninami Dubravko Ranilović je na današnjem 40. Forumu poslovanja z nepremičninami v Zagrebu poudaril, da se promet z nepremičninami na Hrvaškem zmanjšuje že tretje leto zapored. V prvi polovici letošnjega leta je padec prometa na državni ravni v primerjavi z enakim obdobjem lani znašal okoli 15 odstotkov, v primorskih županijah, kjer tradicionalno kupujejo tujci, pa več kot 20 odstotkov. Ranilović je opozoril, da bi lahko bil rezultat do konca leta še slabši, poročajo hrvaški mediji.

Glavni razlog za padec prometa so po njegovih besedah visoke cene, zlasti starejših nepremičnin. Stanovanjski fond je v relativno slabem stanju, kar je pokazal potres. "Veliko oglaševanih stanovanj je na trgu več kot leto dni, ker so cene nerealne," je opozoril Ranilović. Dodal je, da se novogradnje sicer še vedno prodajajo, a tudi tam zaznavajo upočasnitev prometa, saj so pričakovanja prodajalcev pretirana.

Manj tujcev, več negotovosti

Interes tujih kupcev, predvsem iz Nemčije, je v zadnjih letih opazno upadel. Inflacija sicer spodbuja domače kupce, da vlagajo v nepremičnine kot zaščito pred razvrednotenjem denarja, a to ne zadošča za ohranjanje prometa. Dodatno negotovost prinaša uvedba davka na nepremičnine, katerega učinki na trg še niso znani.

hrvaška nepremičnine
Ranilović je spomnil, da je še vedno prisotna inflacija. Ta po eni strani ljudi spodbuja k nakupu nepremičnin, saj tako ohranjajo vrednost svojega denarja. Kako se bodo ukrepi, ki izhajajo iz Nacionalnega načrta stanovanjske politike, odrazili na trgu, bomo še videli, je povedal.

Pričakovana je počasna korekcija cen

Strokovnjaki menijo, da se bodo cene – predvsem rabljenih nepremičnin – morale znižati, vendar opozarjajo, da je nepremičninski trg "počasen in tog", zato bo za občutnejše popravke navzdol potrebnega dalj časa. Ranilović napoveduje, da bo korekcija cen postopna, a neizogibna.

Lana Mihaljinac Knežević iz nepremičninske agencije Zagreb West je po pisanju Jutarnjega lista pojasnila, da je padec prometa v Zagrebu nekaj več kot 20-odstoten, medtem ko je v Dalmaciji po podatkih Jasminke Biliškov iz agencije Biliškov nekretnine prodaja rabljenih stanovanj padla za kar 30 odstotkov.

Regionalne razlike

Analize za leto 2024 sicer razkrivajo, da so se cene nepremičnin v nekaterih prestižnih območjih, kot je Dubrovačko-neretvanska županija, že začele zniževati. Pri stanovanjih so padle za 2,7 odstotka, pri hišah pa za 8,5 odstotka. Drugod, na primer v Istri in na Kvarnerju, so cene še rasle, kar kaže na neenakomerno prilagajanje trga, je pred časom poročal Jutarnji list.

Kaj to pomeni za kupce in prodajalce?

Ob vseh omenjenih spremembah lahko kupci pričakujejo večjo pogajalsko moč, zlasti pri starejših nepremičninah. Na drugi strani bodo morali prodajalci prilagoditi svoja pričakovanja, saj se razlika med oglaševano in realizirano ceno povečuje.

Nekateri poznavalci opozarjajo tudi na mogoč prehod iz kratkoročnih turističnih najemov nepremičnin v dolgoročne, kar bi vplivalo na ponudbo stanovanj v obalnih mestih.

obala morje nepremičninski trg nepremičnine nepremičnine Hrvaška
