Terase kavarn so polne, a le sončna mesta so zasedena, medtem ko so senčna prazna. Visoke cene na Hrvaškem, zlasti na obali, pa niso presenetile le turistov, ampak sprožile tudi razpravo med domačini.

Avstrijska turistka je na Redditu zapisala, da jih je prvi obisk Hrvaške po uvedbi evra presenetil: "Trenutno smo na počitnicah v Pulju in iskreno smo presenečeni, kako visoke so cene. Hrana in gorivo stanejo skoraj enako kot v Avstriji, tudi ena kepica sladoleda stane dva evra. Ali to plačujejo samo turisti ali tudi lokalno prebivalstvo?"

Turistka se je vprašala tudi, kakšne so povprečne plače in pokojnine ter ali so cene hrane na obali višje kot v notranjosti države, piše Večernji list.

Visoke cene niso le za turiste

Komentatorji so pojasnili, da domačini prav tako čutijo vpliv visokih cen: "To niso turistične cene – tudi mi jih plačujemo. Povprečna plača je okoli 1.460 evrov, mediana približno 1.300 evrov. Restavracije in kavarne na obali so veliko dražje kot v notranjosti, kjer so plače nižje."

Mnogi dodajajo, da je težava enaka za vse in da domačini poznajo le redko kakšen ugoden lokal.

Stanovanje in vsakodnevni stroški

Posebno težavo predstavlja stanovanjska situacija, saj je najem za mlajše generacije pogosto predrag, kar otežuje osamosvajanje. "Če nimaš lastnega stanovanja ali hiše, je težko oditi od staršev," opozarja eden od uporabnikov.

V trgovinah so cene prav tako visoke, pri čemer razlike med verigami supermarketov skoraj ni. Mnogi kupujejo le v času akcij ali hodijo po cenejšo hrano čez mejo.

Prilagajanje vsakdanjiku

Kljub visokim cenam domačini iščejo načine, kako privarčevati. "Plačali bi iste cene kot turisti, če bi lahko, a preprosto ne hodimo v restavracije," pojasnjuje eden od komentatorjev.

Visoke cene na obali tako niso le turistični fenomen, ampak vsakdanja realnost za številne domače družine.