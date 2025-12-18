Po grdem padcu švicarske smučarke Michelle Gisin prejšnji teden v St. Moritzu in operacijah vratne hrbtenice ter zapestja se je 32-letna smučarka na dogajanje odzvala na družbenih omrežjih.

Prejšnji četrtek se je St. Moritz za nekaj minut zavil v čisto tišino. Michelle Gisin je na drugem treningu smuka hudo padla, zato so jo morali s helikopterjem prepeljati v bolnišnico. Diagnosticirali so ji poškodbe vratne hrbtenice, zapestja in kolena. Istega dne so jo premestili na kliniko Hirslanden v Zürichu, kjer so jo operirali.

Zdaj, pet dni pozneje, je poškodovana smučarka prvič osebno spregovorila prek Instagrama. Z opornico za koleno in povitim zapestjem je pozirala pred kamero z dvignjenim palcem in širokim nasmehom. "K meni prihaja toliko ljubezni," je zapisala Gisin, ki se je zahvalila vsem zdravnikom, medicinskim sestram, pilotu helikopterja, fizioterapevtom in drugim. "Hvala iz dna mojega srca," je zapisala. "Imela sem veliko srečo in še vedno lahko premikam celotno telo. Seveda takoj preizkušam svoje meje in se sprehajam okoli," je v šali še zapisala Gisin.

Na poti do okrevanja ima ta konec tedna predvideno tretjo operacijo, saj po uspešnih posegih na vratni hrbtenici in zapestju potrebuje še operacijo natrganih križnih vezi v kolenu. Ob tem že z velikim optimizmom zre naprej: "Veselim se trenutka, ko bodo šle stvari samo še navzgor," je še zapisala.

Gisin je prejšnji teden v kliniki Hirslanden prestala štiriurno operacijo vratne hrbtenice, ki je bila uspešna. Če bi se padec odvil drugače, bi lahko ostala paralizirana. Zaradi kompleksne poškodbe roke je takoj sledila druga operacija, ki je trajala tri ure. Zdaj sledi še operacija kolena.

