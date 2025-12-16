Zdravstveni delavec iz Osijeka zlorabljal mladoletne paciente

Hrvaška policija je aretirala 46-letnega otroškega psihiatra iz Osijeka, ki je obtožen zlorabe mladoletnih pacientov in ponujanja drog. Policija sumi, da je dejanja izvrševal med letoma 2016 in 2019, pri čemer je zlorabil svoj položaj v zdravstveni ustanovi v Osijeku, poroča hrvaški portal Index.

Po obtožbah je 46-letnik s svojimi štirimi pacienti, ki so bili takrat mladoletni, neprimerno govoril, se jih neprimerno dotikal po telesu in jim ponujal droge. S preiskavo so policisti ugotovili še, da je od leta 2018 do 2023 droge ponujal tudi odraslim, in sicer svojim znancem.

Na podlagi naloga okrožnega sodišča v Osijeku je policija v ponedeljek preiskala njegov dom, pisarno in osebno vozilo. Našli in zasegli so dva računalnika, mobilni telefon in večjo količino različnih drog. Zasegli so 33 vrečk marihuane, 12 tablet MDMA, hašiš, dodatne pakete MDMA v kosih, amfetamin in brizgo z 0,5 mililitra neznane vsebine. Po končani preiskavi so zdravstvenega delavca aretirali in ga s kazensko ovadbo predali nadzorniku pripora.