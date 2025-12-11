Klinično dokazani učinki sodobnega nadzora glukoze: kako FreeStyle Libre 2 Plus spreminja življenje s sladkorno boleznijo

Sladkorna bolezen postaja del vsakdana vse več ljudi. K njenemu razvoju prispevajo tako dejavniki življenjskega sloga kot tudi dedna nagnjenost in starost. Premalo gibanja, pogosto uživanje hitre in procesirane hrane, hiter ritem življenja ter kronični stres, ki se kopiči iz dneva v dan, znatno povečujejo tveganje za nastanek bolezni. Zaradi kombinacije teh dejavnikov število obolelih iz leta v leto narašča, s tem pa tudi potreba po boljšem in zanesljivejšem nadzoru glukoze.

Za številne ljudi z diabetesom je negotovost stalna spremljevalka – nekaj posameznih meritev na dan pogosto ne zadošča za pravočasno ukrepanje. Glukoza namreč ni statična; spreminja se iz minute v minuto, nanjo pa vplivajo obroki, telesna aktivnost, stres, spanec in terapija. Ko ima bolnik na voljo le posamezne podatke, vidi predvsem posledico, ne pa celotnega procesa. To pa se bistveno spremeni z uvedbo sodobne tehnologije, ki omogoča celosten in neprekinjen vpogled.

Sistem FreeStyle Libre 2 Plus predstavlja pomemben korak naprej. Združuje napredno tehnologijo, intuitivne aplikacije in podporo medicinske stroke ter omogoča varnejše, natančnejše in udobnejše upravljanje sladkorne bolezni1.

Neprekinjeno spremljanje glukoze – pravočasni podatki brez zbadanja v prst2

FreeStyle Libre 2 Plus, senzor ameriškega proizvajalca Abbott, omogoča kontinuirano merjenje glukoze iz minute v minuto, 24 ur na dan3 – popolnoma brez zbadanja v prst2. Meritve potekajo samodejno, rezultati pa so vedno na dosegu roke4.

V aplikaciji FreeStyle LibreLink5 uporabnik z enim samim pogledom na telefon hitro razbere:

kakšen vpliv na glukozo je imel obrok,

kako se je telo odzvalo med vadbo,

kako deluje terapija,

ali se raven glukoze trenutno dviguje ali pada.

To pomeni manj ugibanja in več jasnosti v trenutkih, ko je pravočasna informacija ključna.

Ekosistem aplikacij za bolnike, zdravnike in bližnje

Senzor FreeStyle Libre 2 Plus ni samostojen pripomoček – deluje kot del naprednega digitalnega ekosistema, ki povezuje uporabnika, zdravstveno ekipo in bližnje ter tako omogoča celostno podporo pri obvladovanju bolezni6.

FreeStyle LibreLink5 – aplikacija za uporabnika

Glavna uporabniška aplikacija omogoča preprost pregled vseh meritev, spremljanje vzorcev in trendov ter vpogled v trenutna gibanja glukoze. Uporabnik lahko vključi tudi opcijske alarme4, ki ga opozorijo, kadar glukoza pade prenizko ali naraste previsoko. Tako ima vedno pri roki jasne, pravočasne in uporabne informacije.

LibreView – povezava z zdravnikom

Zdravniki imajo na voljo brezplačno spletno platformo LibreView7, prek katere lahko hitro dostopajo do poročil, trendov in celovitega glikemičnega profila bolnika8,9. Podatki se prenašajo samodejno10, kar razbremeni zdravstveno osebje in omogoča bolj informirano, natančnejše odločanje o terapiji11. Za bolnika pa to pomeni manj stresa in boljšo kontinuiteto oskrbe.

LibreLinkUp – podpora bližnjih

Aplikacija LibreLinkUp12 omogoča, da lahko družinski člani, prijatelji ali negovalci – do 20 oseb – v realnem času spremljajo bolnikove vrednosti glukoze. Ta dodatna plast varnosti je še posebej dragocena pri otrocih, starejših in ljudeh, ki živijo sami.

Sistem, ki dokazano spreminja potek zdravljenja

Številne klinične študije potrjujejo, da uporaba sistema FreeStyle Libre pomembno izboljša izide zdravljenja sladkorne bolezni11,13. Rezultati so impresivni: uporabniki imajo kar 66 odstotkov manj hospitalizacij zaradi zapletov sladkorne bolezni14, pri čemer se je število hospitalizacij zmanjšalo za 49 odstotkov pri bolnikih s tipom 1 in za 39 odstotkov pri tipu 215.

Zmanjšalo se je tudi tveganje za smrtno nevarno ketoacidozo — pri sladkorni bolezni tipa 1 za 56 odstotkov, pri tipu 2 pa za 52 odstotkov16. Hospitalizacije zaradi hipoglikemije so se pri tipu 2 zmanjšale za 11 odstotkov, zaradi hiperglikemije pa za 27 odstotkov17.

Opazno izboljšanje se je pokazalo tudi pri urejenosti glikemije: znižanje HbA1c je merljivo že po treh mesecih redne uporabe sistema18.

Ti podatki jasno potrjujejo, kako močno razliko lahko prinese tehnologija, ki omogoča pravočasne, natančne in stalno dostopne informacije.

Personalizirana oskrba, preprostejši pogovori, boljše odločitve

Ko ima zdravnik pred seboj celovit glikemični profil, se kakovost obravnave povsem spremeni. Namesto pogovora o posameznih vrednostih iz dnevnika pridejo v ospredje širša slika, jasni vzorci in razumevanje dinamike glukoze. To omogoča natančnejše prilagoditve terapije, bolj smiselne in povezane pogovore med bolnikom in zdravnikom ter hitrejše prepoznavanje težav. Posledično se izboljšajo tudi dolgoročni izidi8,9.

Bolnik tako postane aktivnejši partner v svojem zdravljenju, zdravnik pa pridobi zanesljivo podlago za strokovno utemeljene odločitve.

Zakaj je FreeStyle Libre 2 Plus med vodilnimi sistemi CGM na svetu?

Prednost sistema izhaja iz kombinacije ključnih lastnosti: neprekinjenega merjenja, izjemno preproste uporabe, dostopnih in preglednih aplikacij, naprednih alarmov ter visoke zanesljivosti. Vse to podpirajo številne klinične študije, ki dokazujejo njegove izjemne rezultate.

Za številne uporabnike je to sistem, ki jim pomaga, da drobni vsakodnevni koraki postanejo velike zmage pri nadzoru sladkorne bolezni.

