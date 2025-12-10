Priče trdijo, da policija drži napačnega osumljenca za smrt Aleša Šutarja

Pet prič trdi, da Aleša Šutarja ni udaril priprti Sabrijan Jurkovič, temveč S. Š., ki ga policija še ni aretirala. Šutar je konec oktobra po udarcu pred lokalom Patriot umrl v bolnišnici. Jurkovič je od aretacije v priporu, čeprav so se že kmalu zatem pojavili dvomi o njegovi krivdi, poroča Dnevnik.

Med sodno preiskavo je najmanj pet prič, med njimi nekdanji varnostnik in dve srednješolki, zatrdilo, da je udarec Šutarju zadal S. Š., ki naj bi bil obrit in imel tetovažo, medtem ko je Jurkovič bradat in temnejše polti.

Policija in tožilstvo te namige zavračata in poudarjata, da je utemeljenost suma presojalo tudi sodišče, ki mu je najprej odredilo, nato pa še podaljšalo pripor.

Priče opisujejo, da je šlo za en sam udarec, po katerem je Šutar padel, skupina pa pobegnila. Jurkovič naj bi ostal na kraju. Ena od prič, 37-letnik, ki je v preteklosti delal za varnostno službo, ki je v usodni noči varovala lokal Patriot, naj bi pred preiskovalnim sodnikom povedala, da je pred lokalom videla varnostnika, ki se je pogovarjal s Šutarjem, zraven pa je bila tudi skupina Romov. 37-letnik naj bi zatrdil, da je videl, kako je Šutarja s pestjo v čeljust udaril S. Š., ne Jurkovič. Po njegovih besedah si Jurkovič in S. Š. sploh nista podobna, saj ima oziroma je imel v času tragedije Sabrijan brado in je temnejše polti kot S. Š., ki je bil obrit in tudi drugače oblečen.

Da je Šutarja udaril prav S. Š., ki je pred tem v lokalu delal težave in se neprimerno vedel, je izpovedalo še več prič.

S. Š., ki je tragični konec tedna na prostost prišel iz prevzgojnega doma, napad zanika. Kljub pričevanjem pa tožilstvo vztraja, da je osumljenec za povzročitev hude poškodbe s smrtnim izidom še vedno Jurkovič.