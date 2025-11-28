Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta danes obiskala jugovzhodno Slovenijo. V pogovorih z župani in predstavniki romskih naselij sta zagotovila, da morajo biti kaznovani vsi storilci kaznivih dejanj in kršitev. S Šutarjevim zakonom je policija po ministrovih besedah dobila dobro orodje za to.

Minister in generalni direktor policije sta se sestala z vodstvom Policijske uprave Novo mesto, z župani občin Škocjan, Šentjernej in Brežice ter s predstavniki romskih naselij Žabjak-Brezje, Dobruška vas, Trdinova in Gazice. Minister in državna sekretarka Helga Dobrin sta romska naselja tudi obiskala.

"Varnost ni nekaj samoumevnega. Varnost je dobrina, za katero vsakodnevno organizirano skrbi tisoče ljudi, od policistov, inšpektorjev, uradnikov in tudi drugih pripadnikov državnih institucij, tako da zagotavlja državljanom varno bivanje in zadovoljstvo. To je temelj za spoštovanje človekovih pravic in mirnega sobivanja," je v izjavi za medije med obiskom povedal minister Zlobko. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko. Foto: STA

V pogovorih z župani so se po navedbah ministrstva strinjali, da je treba zagotoviti, da se bodo Romi odgovorneje obnašali in spoštovali pravni red v državi.

Minister poziva Rome: Naredite korak naprej

Minister je predstavnike Romov pozval, "naj naredijo korak naprej k spoštovanju pravnega reda in omogočijo konstruktivni dialog s svojimi sosedi in se vključijo v mirno sobivanje, kajti le na tak način bomo premaknili zadeve v pravo smer in bomo omogočili kasnejšo integracijo na daljši rok".

"Za vsa kazniva dejanja in kršitve zakonov morajo biti storilci kaznovani, ne glede na barvo, vero oziroma družbeni in premoženjski status. S sprejemom Šutarjevega zakona je policija dobila dobro orodje, da bo lahko te ukrepe izvajala in na kratek rok tudi izboljšala situacijo - skupaj s finančno upravo, centri za socialno delo in sodiščem - ne samo v jugovzhodnem delu, ampak v celotni Sloveniji," je dejal Zlobko in napovedal nadaljevanje obiskov v Ribnici in Kočevju.

Župane je zanimalo, kako bo delovala policija

Župane je po besedah brežiškega župana Ivana Molana zanimalo predvsem, kako bo delovala policija po sprejemu nove zakonodaje. "Ključno je, da se kriminal v romskih naseljih in seveda tudi drugje izkorenini. To je osnova, da lahko pride kasneje do integracije," je dejal.

Po Molanovih besedah so dobili zagotovilo, da bodo policisti vse prekrške strogo kaznovali in da bodo zakoni veljali za vse enako. "Upam, da bo tako in želim policiji, da vztraja na tem. Seveda pa bodo morale temu slediti tudi ostale službe, kot so tožilstvo, sodišče in predvsem centri za socialno delo," je še povedal župan.

Po njegovih besedah je ključno, da se preganja tudi milejša dejanja, kot so kraje v trgovinah, na poljih ali pri krajanih, ter vztraja pri rednem obiskovanju šole.

Minister Zlobko je romske predstavnike danes tudi opozoril, naj v prihajajočih prazničnih dneh ne uporabljajo strelnega orožja in petard. "V večini primerov so zagotovili, da se bodo s sovaščani pogovorili, da bi bilo tega čim manj," je povedal minister.

Bodo ljudje pod video nadzorom?

Generalni direktor policije Damjan Petrič. Foto: STA Zvečer sta se minister in generalni direktor policije srečala s policijsko patruljo, ki z uslužbenci finančne uprave izvaja skupni nadzor na območju Policijske uprave Novo mesto.

Po uveljavitvi Šutarjevega zakona je treba narediti novo oceno za razglasitev varnostno tveganega območja. Petrič je pojasnil, da imajo v torek predviden sestanek s preiskovalnim sodnikom, ki bo potem v 24 urah potrdil ukrepe policije za nadzor nad tem območjem. "Naš namen ni, da dokazujemo storitev prekrškov, ampak da storilca odvrnemo, da stori prekršek ali kaznivo dejanje, in s tem v bistvu zagotavljamo večjo varnost vsem na tem območju. Bo pa to treba ustrezno označiti, da bodo ljudje vedeli, da so recimo lahko tudi videonadzorovani," je dejal.