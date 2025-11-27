Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Sa. B., STA

Veljati je začel Šutarjev zakon

Zakon med drugim prinaša dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih.

Zakon med drugim prinaša dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih.

Foto: STA

Veljati je začel zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, t. i. Šutarjev zakon, ki posega na področja kazenske, sodne, socialne in druge zakonodaje. Med drugim uvaja možnost vstopa v stanovanja brez sodne odredbe in tehnični nadzor na varnostno tveganih območjih, prinaša tudi višje kazni za nasilništvo.

Zakon je državni zbor sprejel minuli teden, predlagala pa ga je vlada po napadu v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letni Aleš Šutar.

Za odreditev racije potrebna pisna odredba

Zakon med drugim prinaša dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, saj bo lahko med drugim uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video- ter avdiosnemanje, če je ogroženo življenje ljudi ali premoženje ali je podana verjetnost, da se bo taka ogroženost pojavila.

Varnostno tvegano območje na podlagi objektivnih in preverljivih kazalnikov, kot so stopnja kriminalitete ipd., določi direktor policijske uprave ali generalni direktor policije, enako velja za ukrep nadzora, ki ga odredita s pisno odredbo praviloma največ za tri mesece. Policija to odredbo v 24 urah od podpisa pošlje v presojo preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča, ki jo lahko potrdi ali razveljavi. Pisna odredba direktorja policijske uprave ali generalnega direktorja policije bo potrebna tudi za odreditev racije. Generalni direktor policije Damjan Petrič je v sredo napovedal, da bo prvo varnostno tvegano območje odredil kmalu.

Zakon prinaša možnost policiji, da do ureditve v sistemskem zakonu brez naloga sodišča vstopi v tuje stanovanje, druge prostore ali prevozno sredstvo in po potrebi opravi pregled (ne pa hišne preiskave), če je to neizogibno potrebno, da se za zavarovanje ljudi takoj zaseže strelno orožje. Če je treba, lahko policisti vstopijo tudi s silo.

Zakon prinaša tudi višje kazni za nasilništvo, poenostavlja začasni zaseg premoženja in izvršbo na denarne socialne prejemke ter določa ukrepe v primeru mladoletnih roditeljev.

Damjan Petrič
