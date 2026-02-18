Ponudba vseh ponudb, akcija vseh akcij: Hyundai z izjemnimi popusti in brezobrestnim financiranjem

Razmišljate o nakupu novega avtomobila? Ob vstopu v novo avtomobilsko obdobje je Hyundai pripravil akcijo vseh akcij , ki je preprosto ne gre spregledati. Posebna ponudba združuje izjemne popuste do 13 tisoč evrov , možnost brezobrestnega financiranja , EKO subvencijo do 7.200 evrov, pet let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov in komplet štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro – kombinacijo ugodnosti, ki se le redko znajde na enem mestu.

Ponudbo vseh ponudb znamke Hyundai bodo cenili vsi, ki iščejo napredne, zanesljive in hkrati cenovno dostopne avtomobile. Več prihrankov, več ugodnosti in več brezskrbnosti na cesti je zdaj združenih v eni ponudbi, ki se pojavi le redko – zato je zdaj pravi trenutek za odločitev.

Hyundai v okviru akcije ponuja širok nabor modelov, prilagojenih različnim potrebam in življenjskim slogom. Od mestnih avtomobilov, kot sta i10 in i20, do priljubljenih križancev in SUV, kot sta TUCSON in SANTA FE, ter naprednih električnih vozil družine IONIQ – vsa vozila združujejo sodoben dizajn, napredno tehnologijo, visoko raven varnosti in udobje pri vsakodnevni vožnji.



Akcija velja do razprodaje zalog, zato je treba pohiteti. Preverili smo, katera vozila znamke Hyundai so vključena v akcijo in pod kakšnimi pogoji so na voljo.

Hyundai i10 je kompakten mestni avtomobil, ki kljub majhnim meram ponuja presenetljivo veliko prostora, udobja in sodobne tehnologije. Z okretnim upravljanjem, sodobno obliko in praktično notranjostjo je idealna izbira za mestno vožnjo, kjer štejeta prilagodljivost in preprosto parkiranje. Avto, ki zavzame malo prostora, a ponudi veliko.

Hyundai i10 1.0 MPI COMFORT je na voljo že od 125 evrov na mesec, z možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai i20 je dinamičen in prepoznaven predstavnik razreda manjših avtomobilov, ki združuje sodoben dizajn, napredno tehnologijo in visoko raven varnosti. S turbobencinskim motorjem 1.0 T-GDI ponuja živahno in hkrati učinkovito vožnjo, medtem ko prostorna notranjost in velik prtljažnik zagotavljata vsakodnevno uporabnost. Zaradi bogate serijske opreme, naprednih povezljivostnih funkcij in celovitega varnostnega paketa Hyundai SmartSense je idealna izbira za voznike, ki želijo več udobja, sloga in samozavesti – tako v mestu kot na daljših poteh.

Hyundai i20 1.0 T-GDI COMFORT je na voljo že od 157 evrov na mesec, z do dva tisoč evri popusta, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai i30 je vsestranski kompaktni avtomobil, ki združuje brezčasno obliko, visoko raven udobja in sodobne tehnologije. V izvedbi 5-vrat z atmosferskim bencinskim motorjem 1.5 MPI ponuja uglajeno, zanesljivo in učinkovito vožnjo, primerno tako za vsakodnevne poti kot za daljša potovanja. Prostorna in kakovostno izdelana notranjost, napredni varnostni sistemi Hyundai SmartSense ter odlična povezljivost s storitvami Bluelink® ustvarjajo občutek večjega razreda. Avto, ki stavi na uravnoteženost, praktičnost in dolgoročno brezskrbnost.

Hyundai i30 5-vrat 1.5 MPI STYLE je na voljo že od 177 evrov na mesec, z do tri tisoč evri popusta, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai i30 Wagon je idealna izbira za tiste, ki potrebujejo več prostora, a se ne želijo odpovedati športnemu značaju in sodobnemu slogu. V izvedbi Premium N Line združuje izrazito dinamično oblikovanje, navdihnjeno z modeli N, in praktičnost karavanske zasnove z velikim prtljažnikom. Bencinski motor 1.5 zagotavlja zanesljivo in uglajeno vožnjo, bogata serijska oprema pa vključuje napredne povezljivostne rešitve, varnostne sisteme Hyundai SmartSense in poudarjeno športno notranjost. Avto, ki brez kompromisov povezuje družinsko uporabnost in športno eleganco.

Hyundai i30 Wagon 1.5 Premium N Line je na voljo že od 196 evrov na mesec, z do 3.900 evri popusta, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai BAYON je sodoben mestni križanec, ki v kompaktnih merah združuje izrazit slog, višji položaj sedenja in presenetljivo prostorno notranjost. Z atmosferskim bencinskim motorjem 1.2 MPI ponuja umirjeno, zanesljivo in preprosto vožnjo, ki je idealna za vsakodnevne mestne poti in sproščene izlete zunaj mesta. Različica LIFE prinaša bogato serijsko varnostno opremo Hyundai SmartSense, sodobno povezljivost z Apple CarPlay™ in Android Auto™ ter dobro pregledno, digitalizirano kabino. Avto, ki združuje urbano praktičnost, udobje in občutek varnosti.

Hyundai BAYON 1.2 MPI LIFE je na voljo že od 155 evrov na mesec, z do 2.500 evri popusta, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai KONA je drzen in sodoben kompaktni SUV nove generacije, ki navduši z izrazito futuristično obliko, večjim notranjim prostorom in napredno tehnologijo. Z zmogljivim turbobencinskim motorjem 1.0 T-GDI ponuja dinamično in hkrati učinkovito vožnjo, primerno tako za mestni utrip kot za daljše poti. Različica STYLE prinaša visoko raven udobja, digitaliziran kokpit z velikima zaslonoma, napredne povezljivostne rešitve in obsežen varnostni paket Hyundai SmartSense. Avto, ki združuje samozavesten videz, praktičnost in tehnologijo prihodnosti.

Hyundai KONA 1.0 T-GDI STYLE je na voljo že od 196 evrov na mesec, z do tri tisoč evri popusta, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai KONA v izvedbi 1.6 T-GDI PREMIUM nadgrajuje značaj modela 1.0 T-GDI STYLE predvsem z občutno več zmogljivosti in še bogatejšo opremo. Z močnejšim turbobencinskim motorjem 1.6 T-GDI, ki ponuja izrazito bolj suvereno pospeševanje in dinamično vožnjo, je namenjena voznikom, ki želijo več odzivnosti in samozavesti tudi na daljših relacijah ali avtocesti. Paket PREMIUM prinaša višjo raven udobja, naprednejše tehnološke rešitve ter dodatne varnostne in asistenčne sisteme Hyundai SmartSense. Avto za tiste, ki pri KONI iščejo več moči, več prestiža in še bolj izpopolnjeno vozno izkušnjo.

Hyundai KONA 1.6 T-GDI PREMIUM je na voljo že od 241 evrov na mesec, z do tri tisoč evri popusta, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai KONA HEV v izvedbi 1.6 GDI STYLE se od bencinskih različic razlikuje predvsem po hibridnem pogonu, ki v ospredje postavlja varčnost, tiho delovanje in nižje emisije. Kombinacija bencinskega motorja in elektromotorja omogoča gladko samodejno vožnjo ter učinkovito rabo energije, zlasti v mestnem okolju. Različica STYLE ohranja vse ključne prednosti nove KONE – sodoben dizajn, prostorno notranjost, digitalni kokpit in napredne varnostne sisteme Hyundai SmartSense – ter jih nadgrajuje z bolj trajnostno in umirjeno vozno izkušnjo.

Hyundai KONA HEV 1.6 GDI STYLE je na voljo že od 255 evrov na mesec, z do 2.500 evri popusta, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai TUCSON v izvedbi 1.6 T-GDI TREND prinaša izrazito prepoznaven, revolucionaren dizajn in več prostora, kot ga v tem razredu običajno pričakujemo. Turbobencinski motor 1.6 T-GDI zagotavlja suvereno in odzivno vožnjo, primerno tako za vsakdan kot za daljša potovanja. Paket TREND združuje sodobno zasnovano notranjost, napredne digitalne zaslone, povezljivost Bluelink ter celovit varnostni paket Hyundai SmartSense. TUCSON je izbira za voznike, ki želijo samozavesten SUV z močnim značajem, udobjem in tehnologijo nove generacije.

Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI TREND je na voljo že od 234 evrov na mesec, z do tri tisoč evri popusta, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI DCT STYLE v primerjavi z izvedbo TREND prinaša predvsem več udobja in bolj sproščeno vozno izkušnjo. Ključna razlika je sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko (DCT), ki omogoča bolj tekoče pospeševanje in večje udobje v mestni vožnji ter na daljših poteh. Paket STYLE dodatno nadgrajuje osnovno opremo z izrazitejšim poudarkom na tehnologiji, digitalnih zaslonih in povezljivosti Bluelink, ob tem pa ohranja vse prepoznavne prednosti Tucsona: drzen dizajn, prostorno notranjost in napredne varnostne sisteme Hyundai SmartSense. Idealna izbira za tiste, ki si želijo več avtomatike in višjo raven vsakodnevnega udobja.

Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI DCT STYLE je na voljo že od 273 evrov na mesec, z do tri tisoč evri popusta, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai TUCSON HEV 1.6 T-GDI 6AT s polnim hibridnim pogonom združuje bencinski in električni motor v paralelnem hibridnem sistemu. Skupna sistemska moč znaša 215 KM, pogon pa omogoča nižjo porabo goriva, tišjo vožnjo in manj emisij, zlasti v mestnem okolju. Samodejni šeststopenjski menjalnik (6AT) skrbi za gladko in udobno prestavljanje, hibridni sistem pa samodejno preklaplja med električnim in bencinskim delovanjem brez potrebe po polnjenju. Različica HEV je namenjena voznikom, ki želijo več učinkovitosti in udobja, brez odpovedovanja zmogljivosti in prostornosti Tucsona.

Hyundai TUCSON HEV 1.6 T-GDI 6AT je na voljo že od 316 evrov na mesec, z do tri tisoč evri popusta, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai TUCSON PHEV v izvedbi 1.6 T-GDI 6AT IMPRESSION se od hibridne (HEV) različice razlikuje po priključno-hibridnem pogonu, ki omogoča vožnjo izključno na elektriko in polnjenje baterije iz električnega omrežja. Kombinacija bencinskega motorja in močnejšega elektromotorja zagotavlja višjo skupno zmogljivost (252 KM) ter še nižje emisije pri vsakodnevnih vožnjah. Različica IMPRESSION združuje vse prednosti Tucsona z elektrificiranim pogonom, samodejnim šeststopenjskim menjalnikom in možnostjo štirikolesnega pogona HTRAC™, zato je namenjena voznikom, ki želijo največ učinkovitosti in tehnološke naprednosti v istem modelu.

Hyundai TUCSON PHEV 1.6 T-GDI 6AT IMPRESSION je na voljo že od 362 evrov na mesec, z do pet tisoč evri popusta, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai SANTA FE HEV v izvedbi 1.6 T-GDI 6AT 4WD IMPRESSION se od manjših SUV in klasičnih pogonskih različic razlikuje po večjih merah, izrazito družinski zasnovi in polno hibridnem pogonu s štirikolesnim pogonom. Hibridni sistem združuje bencinski in električni motor za učinkovito, tiho in samozavestno vožnjo, samodejni šeststopenjski menjalnik pa skrbi za udobno prestavljanje v vseh razmerah. Različica IMPRESSION izpostavlja vrhunsko opremljeno notranjost, napredno povezljivost, visoko raven varnosti (do deset zračnih blazin) in izjemno prostornost za do sedem potnikov. To je SANTA FE za tiste, ki želijo največ udobja, varnosti in suverenosti – tako v mestu kot na dolgih družinskih poteh ali izletih v naravo.

Hyundai SANTA FE HEV 1.6 T-GDI 6AT 4WD IMPRESSION je na voljo že od 539 evrov na mesec, z možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai INSTER 42 kWh TREND je kompakten električni mestni avtomobil, zasnovan za vsakodnevno mobilnost brez kompromisov. Z 42 kWh baterijo omogoča do 370 km dosega, elektromotor z močjo 71 kW (97 KM) pa zagotavlja tiho, odzivno in učinkovito vožnjo, idealno za urbano okolje. Različica TREND že serijsko ponuja bogato varnostno in udobno opremo, kot so radarski sistem za preprečevanje naleta z asistentom za križišča, aktivni radarski tempomat, samodejna klimatska naprava, navigacija in kamera za vzvratno vožnjo. INSTER izstopa tudi s presenetljivo prostorno notranjostjo, prilagodljivimi sedeži in možnostjo hitrega polnjenja (10–80 odstotkov v približno 30 minutah), zato je odlična izbira za sodoben mestni življenjski slog.

Hyundai INSTER 42 kWh TREND je na voljo že od 223 evrov na mesec, z do tisoč evri popusta, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai KONA EV 48 kWh PREMIUM je popolnoma električni kompaktni SUV, ki se od manjšega INSTERJA razlikuje predvsem po večjih merah, večjem notranjem prostoru in višji ravni udobja. Z 48,4 kWh baterijo omogoča do 377 km dosega (WLTP), električni pogon pa zagotavlja tiho, suvereno in učinkovito vožnjo tudi na daljših relacijah. Različica PREMIUM poudarja napredno tehnologijo in udobje: prinaša panoramski panel z dvema 12,3-palčnima zaslonoma, projekcijski zaslon (HUD), bogate povezljivostne funkcije Bluelink, OTA-posodobitve in obsežen varnostni paket Hyundai SmartSense. KONA EV PREMIUM je namenjena voznikom, ki želijo električni SUV z več prostora, več tehnologije in višjo raven vsakodnevnega udobja.

Hyundai KONA EV 48 kWh PREMIUM je na voljo že od 306 evrov na mesec, z do 12.500 evri popusta, EKO subvencijo do 7.200 evrov, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD PREMIUM je napreden električni crossover, zasnovan na namenski električni platformi, ki omogoča izjemno prostornost, ravno dno in visoko raven udobja. Velika 84-kWh baterija v kombinaciji z zadnjim pogonom (RWD) zagotavlja dolg doseg ter suvereno in umirjeno vožnjo. Ključna prednost modela je 800-voltna arhitektura, ki omogoča izjemno hitro polnjenje in krajše postanke na daljših poteh. Različica PREMIUM vključuje bogato tehnološko opremo, kot so dva 12,3-palčna digitalna zaslona, storitve Bluelink, posodobitve programske opreme na daljavo (OTA), možnost dvosmernega polnjenja (V2L) ter celovit nabor naprednih varnostnih in asistenčnih sistemov. IONIQ 5 združuje futurističen dizajn, praktičnost in električno mobilnost nove generacije.

Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD PREMIUM je na voljo že od 460 evrov na mesec, z do 12.500 evri popusta, EKO subvencijo do 6.500 evrov, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai IONIQ 6 77,4 kWh RWD PREMIUM je popolnoma električna limuzina z izrazito aerodinamično obliko, zasnovana za dolg doseg, udobje in visoko učinkovitost. Z baterijo 77,4 kWh in zadnjim pogonom (RWD) omogoča do 614 km dosega (WLTP) ter zelo umirjeno, tiho in stabilno vožnjo. Ključna prednost modela je 800-voltna arhitektura, ki omogoča izjemno hitro polnjenje – v približno 15 minutah je mogoče pridobiti do 351 km dosega. Različica PREMIUM prinaša bogato opremo, kot so dva 12,3-palčna digitalna zaslona, head-up projekcijski zaslon, napredne storitve Bluelink, OTA-posodobitve, dvosmerno polnjenje V2L, vrhunski zvočni sistem BOSE ter celovit nabor varnostnih in asistenčnih sistemov. IONIQ 6 združuje eleganco, tehnologijo in električno učinkovitost v sodobno potovalno limuzino.

Hyundai IONIQ 6 77,4 kWh RWD PREMIUM je na voljo že od 397 evrov na mesec, z do 13 tisoč evri popusta, možnostjo izjemnega financiranja tudi brez obresti in kompletom štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

