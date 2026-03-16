V obtoku ponarejena potrdila o opravljenem vozniškem izpitu

V zadnjem času so se pojavila ponarejena potrdila o opravljenem vozniškem izpitu, ki naj bi posameznikom omogočala vožnjo po celotni državi za obdobje desetih let, opozarjajo na ministrstvu za infrastrukturo. Gre za neverodostojen dokument, saj ministrstvo takšnih potrdil ne izdaja, so pojasnili.

Na potrdilu, za legalizacijo katerega naj bi moral imetnik ministrstvu nakazati 1.500 evrov, je več lažnih navedb in nepravilnosti, poleg lažnega žiga pa je ponarejen tudi podpis uradne osebe, so na ministrstvu za infrastrukturo pojasnili na spletnih straneh vlade.

Ob tem opozarjajo, da ministrstvo in njegove uradne osebe ne izdajajo potrdil o opravljenem vozniškem izpitu. Postopek opravljanja vozniškega izpita in izdaje vozniškega dovoljenja v Sloveniji je namreč natančno določen z zakonodajo.

Če kdo naleti na podobno potrdilo ali mu kdo ponudi storitev pridobitve vozniškega dovoljenja brez opravljanja izpita, naj o tem takoj obvesti policijo, pozivajo na ministrstvu.

Postopki za pridobitev vozniškega dovoljenja v Sloveniji so sicer določeni v zakonu o voznikih in pravilniku o vozniškem izpitu.