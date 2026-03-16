Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
11.56

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

policija ponarejanje vozniška dovoljenja avtomobil

V obtoku ponarejena potrdila o opravljenem vozniškem izpitu

Vozniško dovoljenje | Foto STA

V zadnjem času so se pojavila ponarejena potrdila o opravljenem vozniškem izpitu, ki naj bi posameznikom omogočala vožnjo po celotni državi za obdobje desetih let, opozarjajo na ministrstvu za infrastrukturo. Gre za neverodostojen dokument, saj ministrstvo takšnih potrdil ne izdaja, so pojasnili.

Na potrdilu, za legalizacijo katerega naj bi moral imetnik ministrstvu nakazati 1.500 evrov, je več lažnih navedb in nepravilnosti, poleg lažnega žiga pa je ponarejen tudi podpis uradne osebe, so na ministrstvu za infrastrukturo pojasnili na spletnih straneh vlade.

Ob tem opozarjajo, da ministrstvo in njegove uradne osebe ne izdajajo potrdil o opravljenem vozniškem izpitu. Postopek opravljanja vozniškega izpita in izdaje vozniškega dovoljenja v Sloveniji je namreč natančno določen z zakonodajo.

Če kdo naleti na podobno potrdilo ali mu kdo ponudi storitev pridobitve vozniškega dovoljenja brez opravljanja izpita, naj o tem takoj obvesti policijo, pozivajo na ministrstvu.

Postopki za pridobitev vozniškega dovoljenja v Sloveniji so sicer določeni v zakonu o voznikih in pravilniku o vozniškem izpitu.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.