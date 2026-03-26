Slovenija je lani po ocenah zveze Nato za obrambo namenila 1,438 milijarde evrov proračunskih izdatkov, kar znaša 2,04 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Cilj dveh odstotkov BDP so lani prvič doslej dosegle vse članice zavezništva, kaže letno poročilo generalnega sekretarja zavezništva Marka Rutteja.

Slovenija je proračunske izdatke za obrambo med letoma 2024 in 2025 zvišala za 53,3 odstotka, in sicer z 906 milijonov evrov na 1,438 milijarde evrov. V deležu BDP je izdatke povečala z 1,34 na 2,04 odstotka, je razvidno iz letnega poročila zveze Nato. Pri podatkih za leto 2025 gre za zdaj zgolj za ocene in ne še končne podatke.

Slovenska vlada je tako lani izpolnila cilj dveh odstotkov BDP, ki so si ga države članice zavezništva zadale leta 2014 na vrhu v Walesu.

To je prvič doslej uspelo vsem članicam zavezništva, pri čemer je največ proračunskih sredstev za obrambo namenila Poljska, in sicer 4,3 odstotka BDP. Manj sredstev od Slovenije, ki je bila v preteklih letih bolj pri repu razpredelnice, je lani za obrambo namenilo sedem drugih držav članic.

Evropske članice Nata so povečevanje proračunskih izdatkov za obrambne zmogljivosti močno pospešile po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022. Lanska vrnitev republikanca Donalda Trumpa v Belo hišo je temu procesu dala dodaten zagon. Tako so se članice Nata junija lani na vrhu v Haagu dogovorile, da bodo do leta 2035 izdatke zvišale na pet odstotkov BDP. Od tega bi 3,5 odstotka namenile za neposredne naložbe v obrambo, 1,5 odstotka pa za naložbe, povezane z njo.