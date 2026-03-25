Škoda je lani dosegla rekordne prodajne rezultate in zaslužila 2,5 milijarde evrov, a Čehi se bodo že letos umaknili z nekoč tudi zanje vodilnega trga - Kitajske.

Škoda se bo po poročanju Reutersa do sredine leta 2026 umaknila s kitajskega trga, kar pomeni konec prodaje novih vozil v državi, ki je bila nekoč njegov najpomembnejši posamični trg.

Škoda je med letoma 2016 in 2018 na Kitajskem namreč prodala tudi več kot 300 tisoč vozil letno. Nato pa je sledil strm in dolgotrajen padec, ki je prodajo do leta 2025 zmanjšal na približno 15 tisoč vozil.

Ključni razlogi za takšen zaton so hiter prehod kitajskega trga na električna vozila, kjer Škoda ni bila dovolj odzivna, ter vse močnejša domača konkurenca proizvajalcev, kot sta BYD in Geely. Škoda bo po umiku še naprej zagotavljala poprodajne storitve za obstoječe stranke, medtem ko se bo strateško osredotočila na rast na trgih, kot sta Indija in jugovzhodna Azija.

Škoda lani spet z več kot milijon prodanimi avtomobili

Škoda je kljub zahtevnim razmeram lani dosegla rekordne poslovne rezultate, saj so prihodki zrasli na dobrih 30 milijard evrov (+8,3 %), operativni dobiček na 2,5 milijarde evrov (+8,6 %), denarni tok pa na rekordnih 2,3 milijarde evrov, ob stabilni donosnosti prodaje 8,3 %.

Podjetje je prvič po šestih letih preseglo milijon dobavljenih vozil (1,04 milijona; +12,7 %) in postalo ena najhitreje rastočih avtomobilskih znamk v Evropi. Pomemben del rasti izhaja iz internacionalizacije: Škoda je zagnala proizvodnjo v Vietnamu, skoraj podvojila prodajo v Indiji (70.600 vozil; +96 %), ter okrepila prisotnost na trgih, kot so Turčija, Maroko, Egipt in Bližnji vzhod. Indija se ob tem uveljavlja kot ključni drugi steber rasti zunaj Evrope, skupaj z Vietnamom pa predstavlja osnovo za nadaljnjo širitev na območje jugovzhodne Azije in širše.