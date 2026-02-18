Nove informacije: Trumpov veliki napad na Iran je tik pred vrati

Trumpova administracija je bližje veliki vojni na Bližnjem vzhodu, kot si večina Američanov predstavlja. Lahko bi se začela zelo kmalu, piše ameriški spletni medij Axios.

Ameriška vojaška operacija v Iranu bi bila verjetno obsežna, večtedenska kampanja, ki bi bila bolj podobna popolni vojni kot operaciji prejšnjega meseca v Venezueli, so Axiosu povedali neimenovani viri.

Skupni ameriško-izraelski napad?

Viri so tudi opozorili, da bo verjetno šlo za skupno ameriško-izraelsko kampanjo, ki bo veliko širšega obsega – in za režim bolj usodna – kot 12-dnevna vojna pod vodstvom Izraela junija lani, ki so se ji ZDA sčasoma pridružile, da bi uničile iranske podzemne jedrske objekte.

Takšna vojna bi imela dramatičen vpliv na celotno regijo in velike posledice za preostala tri leta Trumpovega predsedovanja. Kljub temu je za zdaj javne razprave o tem, kakšna bi lahko bila najpomembnejša ameriška vojaška intervencija na Bližnjem vzhodu v vsaj desetletju, malo.

Trump grozil z napadom že januarja

Kot je znano, naj bi bil Trump v začetku januarja blizu odločitvi za napad na Iran, ker je režim pobil več tisoč protestnikov. Ko je priložnost minila, se je administracija preusmerila na dvotirni pristop: jedrska pogajanja, združena z množičnim kopičenjem vojaških sredstev.

Se Donald Trump in Benjamin Netanjahu pripravljata na veliko vojno proti Iranu? Fotografija je z njunega srečanja septembra lani. Foto: Guliverimage

Z odlašanjem in uporabo tolikšne sile je Trump povečal pričakovanja o tem, kako bo videti operacija, če dogovora ne bo mogoče doseči. In trenutno se dogovor ne zdi verjeten, piše Axios.

Trump kopiči sile v bližini Irana

Do zdaj je Trump v bližini Irana zbral dve letalonosilki, ducat vojnih ladij, na stotine lovskih letal in več sistemov zračne obrambe. Del te ognjene moči je še vedno na poti.

Več kot 150 ameriških vojaških tovornih poletov je prepeljalo orožne sisteme in strelivo na Bližnji vzhod. Samo v zadnjih 24 urah se je v regijo odpravilo še 50 lovskih letal – F-35, F-22 in F-16.

Se bo vojna začela v nekaj dneh?

Viri pravijo, da bi lahko vojna izbruhnila prej in da bi bila veliko večja, kot si večina predstavlja. Trumpovo vojaško in retorično kopičenje moči mu otežuje umik brez večjih koncesij Irana glede njegovega jedrskega programa.

Se bo Iran na ameriško-izraelski napad odzval z raketnimi napadi na Izrael? Na fotografiji iz junija lani: izraelska zračna obramba poskuša sestreliti iranske rakete. Foto: Guliverimage

Izraelska vlada, ta si prizadeva za maksimalističen scenarij, usmerjen v spremembo režima ter iranski jedrski in raketni program, se po besedah ​​dveh izraelskih uradnikov pripravlja na scenarij vojne v nekaj dneh.

"Šef se je naveličal"

Nekateri ameriški viri so za Axios povedali, da bodo ZDA morda potrebovale več časa. Ameriški republikanski senator Lindsey Graham je dejal, da bi se lahko napadi zgodili šele čez nekaj tednov. Drugi pravijo, da bi lahko bil časovni okvir krajši.

"Šef se jih je naveličal. Nekateri ljudje okoli njega ga svarijo pred vojno z Iranom, vendar mislim, da obstaja 90-odstotna verjetnost, da bomo v prihodnjih nekaj tednih videli vojaško akcijo," je dejal eden od Trumpovih svetovalcev.