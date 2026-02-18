Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sreda,
18. 2. 2026,
14.42

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,72

Natisni članek

Natisni članek
Izrael Donald Trump Iran

Sreda, 18. 2. 2026, 14.42

51 minut

Nove informacije: Trumpov veliki napad na Iran je tik pred vrati

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,72
F-35 | V javnost curljajo informacije o veliki verjetnosti, da bodo ZDA v bližnji prihodnosti napadle Iran. Je vojna res tik pred vrati ali so te informacije oblika pritiska na Iran, da bi ta popustil ameriškim zahtevam? Na fotografiji: ameriški bojni lovec F-35. | Foto Guliverimage

V javnost curljajo informacije o veliki verjetnosti, da bodo ZDA v bližnji prihodnosti napadle Iran. Je vojna res tik pred vrati ali so te informacije oblika pritiska na Iran, da bi ta popustil ameriškim zahtevam? Na fotografiji: ameriški bojni lovec F-35.

Foto: Guliverimage

Trumpova administracija je bližje veliki vojni na Bližnjem vzhodu, kot si večina Američanov predstavlja. Lahko bi se začela zelo kmalu, piše ameriški spletni medij Axios.

Ameriška vojaška operacija v Iranu bi bila verjetno obsežna, večtedenska kampanja, ki bi bila bolj podobna popolni vojni kot operaciji prejšnjega meseca v Venezueli, so Axiosu povedali neimenovani viri.

Skupni ameriško-izraelski napad?

Viri so tudi opozorili, da bo verjetno šlo za skupno ameriško-izraelsko kampanjo, ki bo veliko širšega obsega – in za režim bolj usodna – kot 12-dnevna vojna pod vodstvom Izraela junija lani, ki so se ji ZDA sčasoma pridružile, da bi uničile iranske podzemne jedrske objekte.

Iranski jedrski objekt v Ishafanu
Novice So iranski jedrski znanstveniki odkrili nekaj velikega?

Takšna vojna bi imela dramatičen vpliv na celotno regijo in velike posledice za preostala tri leta Trumpovega predsedovanja. Kljub temu je za zdaj javne razprave o tem, kakšna bi lahko bila najpomembnejša ameriška vojaška intervencija na Bližnjem vzhodu v vsaj desetletju, malo.

Trump grozil z napadom že januarja

Kot je znano, naj bi bil Trump v začetku januarja blizu odločitvi za napad na Iran, ker je režim pobil več tisoč protestnikov. Ko je priložnost minila, se je administracija preusmerila na dvotirni pristop: jedrska pogajanja, združena z množičnim kopičenjem vojaških sredstev.

Se Donald Trump in Benjamin Netanjahu pripravljata na veliko vojno proti Iranu? Fotografija je z njunega srečanja septembra lani. | Foto: Guliverimage Se Donald Trump in Benjamin Netanjahu pripravljata na veliko vojno proti Iranu? Fotografija je z njunega srečanja septembra lani. Foto: Guliverimage

Z odlašanjem in uporabo tolikšne sile je Trump povečal pričakovanja o tem, kako bo videti operacija, če dogovora ne bo mogoče doseči. In trenutno se dogovor ne zdi verjeten, piše Axios.

Trump kopiči sile v bližini Irana

Do zdaj je Trump v bližini Irana zbral dve letalonosilki, ducat vojnih ladij, na stotine lovskih letal in več sistemov zračne obrambe. Del te ognjene moči je še vedno na poti.

Ejal Zamir in Benjamin Netanjahu
Novice Izraelci osupnili svet: V Iranu smo storili to

Več kot 150 ameriških vojaških tovornih poletov je prepeljalo orožne sisteme in strelivo na Bližnji vzhod. Samo v zadnjih 24 urah se je v regijo odpravilo še 50 lovskih letal – F-35, F-22 in F-16.

Se bo vojna začela v nekaj dneh?

Viri pravijo, da bi lahko vojna izbruhnila prej in da bi bila veliko večja, kot si večina predstavlja. Trumpovo vojaško in retorično kopičenje moči mu otežuje umik brez večjih koncesij Irana glede njegovega jedrskega programa.

Se bo Iran na ameriško-izraelski napad odzval z raketnimi napadi na Izrael? Na fotografiji iz junija lani: izraelska zračna obramba poskuša sestreliti iranske rakete. | Foto: Guliverimage Se bo Iran na ameriško-izraelski napad odzval z raketnimi napadi na Izrael? Na fotografiji iz junija lani: izraelska zračna obramba poskuša sestreliti iranske rakete. Foto: Guliverimage

Izraelska vlada, ta si prizadeva za maksimalističen scenarij, usmerjen v spremembo režima ter iranski jedrski in raketni program, se po besedah ​​dveh izraelskih uradnikov pripravlja na scenarij vojne v nekaj dneh.

"Šef se je naveličal"

Nekateri ameriški viri so za Axios povedali, da bodo ZDA morda potrebovale več časa. Ameriški republikanski senator Lindsey Graham je dejal, da bi se lahko napadi zgodili šele čez nekaj tednov. Drugi pravijo, da bi lahko bil časovni okvir krajši.

"Šef se jih je naveličal. Nekateri ljudje okoli njega ga svarijo pred vojno z Iranom, vendar mislim, da obstaja 90-odstotna verjetnost, da bomo v prihodnjih nekaj tednih videli vojaško akcijo," je dejal eden od Trumpovih svetovalcev.

Lev
Novice Lev je zarjovel – in nato se je zgodilo to
B-2
Novice Peklensko orožje, ki ga Izraelci želijo od Američanov
Izraelska obramba pred iranskimi balističnimi raketami
Novice Prvič v zgodovini: Izrael in Iran se srdito spopadata v vesolju
Letalonosilka
Novice Američani dvignili lovce in sestrelili iransko brezpilotno letalo: bližalo se je letalonosilki Abraham Lincoln
Iranska balistična raketa Khorramshahr-4
Novice Iran sporoča: Od zdaj naprej bomo udarili prvi
Abas Aragči
Novice Aragči: Z ZDA smo se dogovorili o vodilnih načelih
vojašaka baza Al Udeid v Katarju
Novice Ugibanja o skorajšnjem napadu: oglasil se je Trump
Donald Trump
Novice Možnost ameriškega napada je velika, Iran že obljubil maščevanje
Donald Trump
Novice Trump protestnikom v Iranu zagotovil, da je pomoč na poti
Iran, protestniki
Novice Grozljivi posnetki iz mrtvašnice: trupla ležijo na dvorišču, pokojne prikazujejo na zaslonih #video
Iran protesti
Novice Trump: Če bo Iran streljal na protestnike, bodo ZDA posredovale
Benjamin Netanjahu
Novice Izrael naj bi razmišljal o novih napadih na Iran
Izrael Donald Trump Iran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.