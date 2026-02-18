Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

18. 2. 2026,
9.03

Hrvati bi gradili jedrsko elektrarno

Ante Šušnjar, minister za gospodarstvo, Hrvaška, vlada | Na Hrvaškem so začeli pripravo študij, analiz in strategij ter določitev optimalnega načina izvedbe projekta prihodnje jedrske elektrarne na ozemlju Hrvaške, je pojasnil gospodarski minister Ante Šušnjar.

Na Hrvaškem so začeli pripravo študij, analiz in strategij ter določitev optimalnega načina izvedbe projekta prihodnje jedrske elektrarne na ozemlju Hrvaške, je pojasnil gospodarski minister Ante Šušnjar.

Hrvaška vlada je po torkovi seji v sabor poslala predlog zakona o razvoju jedrske energije v civilne namene, ki med drugim odpira možnost za morebitno gradnjo jedrske elektrarne na Hrvaškem. Poraba električne energije narašča, podnebni cilji postajajo vse zahtevnejši, jedrska energija pa postaja stabilen, nizkoogljičen in dolgoročno gospodaren vir energije, je ob tem poudaril gospodarski minister Ante Šušnjar.

Ob utemeljitvah, zakaj ta zakon na Hrvaškem potrebujejo, je Šušnjar izpostavil, da se Hrvaška sooča s trojnim izzivom, saj mora država zagotoviti konkurenčnost gospodarstva in energetsko varnost ter doseči podnebno nevtralnost.

"Cilj je, da do leta 2040 jedrska energija predstavlja najmanj 30 odstotkov celotnega energetskega nabora," je dejal Šušnjar in poudaril, da zakon predstavlja korake za odgovorno načrtovanje ter vzpostavitev znanstvene, regulativne in tehnične podlage za prihodnje odločitve.

Jedrska elektrarna Paks | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Zakon med drugim določa, da bo minister, pristojen za energetiko, v šestih mesecih po sprejetju zakona sprejel program aktivnosti za pripravo načrta razvoja jedrske energije v civilne namene, vlada pa bo načrt sprejela v 12 mesecih od dneva sprejetja programa.

Šušnjar je še pojasnil, da bodo lokacije za jedrske elektrarne določene z drugim zakonom. "Hrvaška s tem zakonom ne izbira le novega vira energije, temveč sprejema strateško odločitev, s katero potrjuje svojo zavezanost energetski varnosti, podnebni odgovornosti in tehnološkemu napredku," je še dejal Šušnjar. 

Ante Šušnjar, hrvaški minister za gospodarstvo | Foto: Ante Šušnjar, hrvaški minister za gospodarstvo

