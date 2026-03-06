Pomlad, ki diši po Prekmurju – pomlad v Termah 3000

Obstajajo kraji, kjer voda ni le element, temveč izvor zgodbe. Kjer ravnica ni praznina, temveč prostor, kjer se lažje diha. In kjer tradicija ni spomin, temveč način življenja. V Termah 3000 – Moravske Toplice, ki so del največje slovenske turistične skupine Sava Hotels & Resorts, se je vse začelo s črno termo-mineralno vodo, danes pa je to letovišče, ki ponuja eno najcelovitejših termalnih izkušenj v Sloveniji.

Foto: Sava Hotels & Resorts Pomlad je tu še posebej slikovita in nežna, čas pa teče počasneje. In prav zato je to trenutek, ko si je vredno vzeti oddih. Terme 3000 – Moravske Toplice niso le termalno letovišče, ampak prostor, kjer blagodejna črna termo-mineralna voda poskrbi za vaše zdravje, prekmurska kulinarika povezuje, narava pomirja in raznolike nastanitve nudijo sodobno udobje, prepleteno z lokalno dediščino. Foto: Sava Hotels & Resorts

Tri prekmurske hotelske zgodbe in nastanitve v naravi sredi panonskih ravnic

Hotel Livada Prestige*****

Eleganca s panonskim podpisom. V prostornih sobah, ki smo jih v zadnjih letih osvežili z umirjenimi toni in sodobnimi poudarki, se prepletata razkošje in toplina. Posebnost hotela ostaja kopel s črno termo-mineralno vodo kar v zasebnosti sobe – ritual, ki Prekmurje približa na najbolj intimen način. Tudi kulinarika in ambient restavracije pripovedujeta zgodbo rodovitne ravnice.

Foto: Sava Hotels & Resorts Hotel Ajda****

Hotel Ajda črpa navdih iz ajde – simbola Prekmurja. Topli odtenki, mehke linije in naravni materiali ustvarjajo občutek domačnosti. Družinam prijazno okolje združuje igrivost in mir, medtem ko interjer z detajli iz lokalnega okolja subtilno pripoveduje zgodbo pokrajine. Tukaj Prekmurje ni le kulisa, temveč del vsakdanjega doživetja.

Foto: Sava Hotels & Resorts

Hotel Termal****

Srce zdraviliške tradicije, ki smo ga v zadnjih letih nadgradili z osveženimi sobami in sodobnejšo podobo. Neposredna povezanost s termalnim kopališčem ohranja vodno izkušnjo v središču bivanja. Arhitekturni elementi, barve in ambient poudarjajo mir, regeneracijo in stik s telesom tako, kot to že desetletja narekuje prekmurska zdraviliška zgodba.

Foto: Sava Hotels & Resorts Prekmurska vas Ajda****

Hišice, zasnovane po vzoru panonskih domačij, z naravnimi materiali in detajli, ki spominjajo na cimprače, ponujajo več zasebnosti in več tišine. Zasebna terasa, stik z naravo in hkrati dostop do vseh ugodnosti letovišča ustvarjajo ravnovesje med svobodo in udobjem. Prekmurje tukaj zaživite skozi prostor, svetlobo in preprosto toplino domačnosti.

Foto: Sava Hotels & Resorts

Voda v Termah 3000 ni kulisa. Je energija prostora. Naši gostje se radi vračajo predvsem zaradi blagodejne črne termo-mineralne vode, objemu katere se lahko prepustijo v filtrirani ali nefiltrirani obliki. V njej se telo sprosti, sklepi zadihajo, koža postane mehkejša. Za sprostitev poskrbijo tudi tri tematska termalna hotelska kopališča, ki ustvarjajo različna razpoloženja – od umirjenih zdraviliških kotičkov in blagodejnih kristalov v Hotelu Termal, do živahnega družinskega utripa v Hotelu Ajda in intimnega prostora regeneracije v Hotelu Livada Prestige. Za največje ljubitelje vodne zabave je tukaj še Termalni vodni park z notranjimi in zunanjimi bazeni, tobogani, masažnimi kadmi in preostalimi nepogrešljivimi elementi vodne zabave.

Foto: Sava Hotels & Resorts

Prekmurje ima čisto svoj okus. In v Termah 3000 ga spoštujemo. V penzionski ponudbi vas čaka več kot 50 prekmurskih jedi in več kot 40 jedi iz ajde. A številke so le okvir. Bistvo je v pristopu. Chefa Danilo Kozar in Danilo Čurman verjameta, da je skrivnost najboljše kulinarike preprosta: "Sprašujete, zakaj je pri nas prekmurska kulinarika res najboljša? Preprosto zato, ker jo pripravljamo z ljubeznijo. Lokalnih receptov ne postavljamo na piedestal – temveč jih živimo. Nadgrajujemo jih z modernimi tehnikami, a jim pustimo dušo." Na obloženih mizah se srečajo bograč, dišeči suhomesnati izdelki, jedi iz ajde in sladice, ki nosijo zgodbo ravnice. Prekmurska gibanica tukaj ni le sladica. Je zaključek pripovedi.

Foto: Sava Hotels & Resorts Wellness, ki ga je navdahnila moč prekmurske narave

V Termah 3000 je dobro počutje več kot le trenutek sprostitve – je proces vračanja k sebi. Prav z vsako storitvijo wellness boste korak bližje notranjemu ravnovesju. Gostom sta na voljo dva wellness centra, kjer se prepletajo strokovnost, tradicija in moč narave. Raznoliki prekmursko obarvani tretmaji, masaže in rituali temeljijo na lokalnih sestavinah ter blagodejni črni termo-mineralni vodi, ki je zaščitni znak Prekmurja. Svet savn s počivalnicami in mirnimi kotički ponuja prostor za umik, tišino in globoko regeneracijo. Posebno mesto imajo tudi storitve medico-wellness, namenjene odpravljanju bolečin, sproščanju napetosti in podpori telesu pri obnovi. Tukaj se termalna energija, strokovno znanje in naravni elementi povežejo v celostno izkušnjo, ki presega klasičen wellness oddih.

Foto: Sava Hotels & Resorts