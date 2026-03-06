Iz Poljske prihaja sporočilo za Evropo. Ni prijetno.

Številni občudujejo Poljsko, ker se je po zlomu komunizma gospodarsko zelo razvila (kljub svojemu vzponu je še vedno med gospodarsko manj razvitimi evropskimi državami). Na desnici, tudi slovenski, jo občudujejo tudi zato, ker velja za trdno katoliško in konservativno usmerjeno državo, ki naj bi dala križ čez svojo komunistično preteklostjo. Nekateri jo imajo celo za prihodnjo evropsko vojaško silo. Toda po drugi strani Poljska tako statistično velikega gospodarskega vzpona ni dosegla zaradi kakšnega protikomunističnega konservativizma, ampak zaradi svojega članstva v EU in še bolj zato, ker je vključena v nemški gospodarski prostor. In ima veliko šibko točko, ki ni samo poljska težava – kljub denarnemu podpiranju rojstev in prepovedi splava je stopnja rodnosti na Poljskem ena najnižjih v Evropi (manjša tudi od slovenske), zaradi česar nekateri napovedujejo, da se bo poljska družba postarala, preden bo postala bogata.

"Poljska je v zadnjem desetletju podvojila svoj BDP in pričakuje se, da bo ta v prihodnjih nekaj letih zrasel za dodatnih 30 odstotkov. Poljska je naredila vse prav. /.../ Nenazadnje se Poljaki še vedno spominjajo bede socializma in razumejo, da morajo trdo delati ali ustanoviti podjetje, da bi dobro živeli. Podjetniška miselnost na Poljskem je preprosto neverjetna. Bodite kot Poljska. Resnično se izplača in tako osvežujoče v primerjavi z nenehnim upadanjem zahodnoevropskih gospodarstev in družb." Vir: omrežje X, uporabnik: Michael A. Arouet @MichaelAArouet "Nebotičniki – tuji. Tovarne – tuje. Banke in blagovne znamke – tuje. Trgovine, v katerih nakupujemo – tuje. Mediji, ki jih gledamo – tuji. V njih samo delamo. V njih samo službujemo. Bogastvo odteka v tujino. Poljaki so prejeli, kar je ostalo – posojila, potrošnjo in iluzijo modernosti. In potem tišina – in izumrtje." Vir: omrežje X, uporabnik: Krzysztof Szczawinski @Kristof_Poland

To sta dva nasprotujoča si pogleda. Prvi je pogled socialno konservativno in ekonomsko libertarno usmerjenega tujca, drugi konservativnega katoliškega Poljaka. Prvi je navdušen nad Poljsko, drugi ji napoveduje propad in izumrtje Poljakov. Kje je resnica? Kdo ima prav?

Poljska se vzpenja, a še vedno zelo zaostaja

Dejstvo je, da je po statističnih podatkih Poljska po zlomu komunizma doživela velik gospodarski napredek. Toda Poljska glede na realni oziroma nominalni bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca, ki meri gospodarsko razvitost posamezne države, še vedno ne spada med gospodarsko najrazvitejše evropske države.

Po podatkih Eurostata je bil realni poljski realni BDP leta 2024 16.470 evrov na prebivalca. Slovenija kot še vedno gospodarsko najrazvitejša od nekdanjih socialističnih držav je imela leta 2024 realni BDP na prebivalca 25.480 evrov.

Poljska je daleč od gospodarsko najrazvitejšega dela Evrope

Poljska je bila leta 2024 gospodarsko manj razvita tudi od drugih nekdanjih socialističnih držav, kot so Češka, Slovaška, Litva, Estonija, Latvija in Hrvaška. Še bolj gospodarsko nerazvita je Poljska od gospodarsko razvitega zahoda Evrope – recimo v primerjavi z Avstrijo, ki je imela leta 2024 realni BDP na prebivalca 45.140 evrov.

V primerjavi z začetnim stanjem po zlomu komunizma je Poljska v zadnjih desetletjih dosegla velik gospodarski vzpon. Še vedno pa je glede na realni BDP na prebivalca, ki meri gospodarsko razvitost, daleč od najrazvitejših držav. Na fotografiji: Varšava. Foto: Guliverimage

Po drugi strani je treba tudi vedeti, da poljsko gospodarstvo po zlomu komunizma ni napredovalo zaradi kakšnega doslednega obračuna s komunistično preteklostjo, ampak zaradi velike in gospodarsko močne sosede Nemčije in tudi dotoka denarja iz evropskih skladov (Poljska je še vedno neto prejemnica evropskih sredstev).

Poljska kot del nemškega gospodarskega prostora

Kot je v svojem eseju o Srednji Evropi zapisal znani britanski zgodovinar Timothy Garton Ash, je na seminarju, ki se ga je pred nekaj leti udeležil v Krakovu, poljski ekonomist samoumevno pripomnil, da je poljsko gospodarstvo del nemškega gospodarstva. Enako bi lahko rekli za češko, slovaško in madžarsko gospodarstvo, trdi zgodovinar.

Tuja podjetja proizvedejo velik delež poljskega izvoza in zaposlujejo velik delež poljske delovne sile, kar pomeni, da se dobički prenašajo v tujino, kar slabi sposobnost domačih podjetij, da postanejo velika, poudarja poljski ekonomist Jan Boguslawski.

Poljska velja za konservativno katoliško državo

Poljska na Zahodu velja za tradicionalno katoliško državo s konservativno usmerjenim prebivalstvom. To naj bi se odražalo tudi v dejstvu, da sta dve najmočnejši stranki na Poljskem na desnici – ena na desni sredini (Državljanska koalicija), druga bolj proti desni (Zakon in pravičnost).

Podatki, decembra 2025 objavljeni na spletni strani Notes for Poland, kažejo, da se na Poljskem okoli 30 odstotkov prebivalstva udeležuje nedeljskih maš (to je upad v primerjavi s skoraj 60 odstotki v 80. letih preteklega stoletja, ko so v državi še vladali komunisti in je bil obisk maše tudi znamenje odpora proti komunizmu).

Najbolj globoko katoliški je jugovzhod Poljske

Praviloma je obisk maš večji na vzhodu Poljske, najvišji je na jugovzhodu države, ki je bil do prve svetovne del Avstro-Ogrske.

Delež otrok, ki obiskujejo neobvezni verouk v šolah, se na Poljskem še naprej zmanjšuje, čeprav velika večina, približno tri četrtine učencev, še vedno obiskuje verouk.

Poljska rodnost je med najnižjimi na svetu in v Evropi

Zaradi vtisa močne pripadnosti Poljakov katolištvu in konservativni usmerjenosti prebivalstva bi mislili, da je rodnost na Poljskem visoka, toda v resnici ni tako. Rodnost na Poljskem je ena najnižjih v Evropi.

Maša v podporo prepovedi splava na Poljskem v varšavski katedrali. Fotografija je bila posneta leta 2016. Foto: Guliverimage

Po podatkih Eurostata je bila leta 2023 stopnja rodnosti 1,2 rojstva na žensko (v Sloveniji 1,51 rojstva na žensko). V EU je leta 2023 Poljska s svojo nizko stopnjo rodnosti prehitela le Litvo (1,18 rojstva na žensko) in Španijo (1,12 rojstva na žensko).

Priseljenke so leta 2023 rodile 6,7 odstotka otrok na Poljskem

Seveda moramo pri nekaterih evropskih državah upoštevati tudi delež otrok, ki jih rodijo priseljenke, toda tudi za Poljsko je značilno, da so priseljenke, večinoma Ukrajinke, po nekaterih podatkih leta 2023 rodile 6,7 odstotka vseh otrok, ki so se tistega leta rodili na Poljskem.

Po nekaterih podatkih je leta 2024 rodnost na Poljskem padla na 1,1 rojstva na žensko, leta 2025 pa naj bi po napovedih znašala le 1,05 rojstva na žensko (v Evropi naj bi bila nižja stopnja rodnosti samo v Ukrajini, kjer že od leta 2022 divja vojna).

Rodnost pada kljub strogim omejitvam splava

Stopnja rodnosti na Poljskem je nizka, čeprav je splav na Poljskem zelo omejen. Dovoljen je le, če nosečnost ogroža življenje ali zdravje ženske ali če je posledica kaznivega dejanja (posilstva ali incesta).

Odločba ustavnega sodišča iz leta 2020, ki je začela veljati leta 2021, je prepovedala splav zaradi nepravilnosti na plodu, zaradi česar je bila do takrat opravljena večina legalnih splavov.

Rodnost pada kljub državnemu denarju za družine z otroki

Poljska država tudi denarno podpira rojevanje otrok. Kot v britanskem mediju The Guardian piše poljska ekonomistka Anna Gromada, se število mest v vrtcih na Poljskem povečuje.

Vlada zdaj skoraj osem odstotkov državnega proračuna namenja denarnim transferjem, znanim kot program 800 Plus, ki je dobil takšno ime zato, ker država družinam mesečno izplačuje 800 zlotov (nekaj manj kot 190 evrov) na vzdrževanega otroka.

Epidemija osamljenosti na Poljskem?

Kje so torej vzroki za tako nizko stopnjo rodnosti na Poljskem? Ekonomistka Gromada je prepričana, da je padanje števila rojstev posledica epidemije osamljenosti, ki je državni denar ne more pozdraviti.

Protest v Varšavi proti strogi omejitvi splava. Fotografija je s protesta januarja 2017. Foto: Guliverimage

Skoraj polovica Poljakov, mlajših od 30 let, je samskih. Nadaljnja petina jih je v razmerjih, vendar živijo ločeno. Leta 2024 sta skoraj dva od petih mladih moških dejala, da nista imela spolnih odnosov vsaj eno leto.

Najmanj spolno dejavni na Poljskem so desničarji in levičarke

Tudi spolna vzdržnost je postala politično opredeljena: desničarsko usmerjeni moški in levičarsko usmerjene ženske so praviloma najmanj spolno dejavni, piše Gromada.

Zanimiv je tudi podatek, da je stopnja rodnosti pri Poljakinjah, ki se preselijo v druge države, višja. V Veliki Britaniji po nekaterih podatkih znaša 2,1.

Poljska se bo postarala: prihajajo delavci iz neevropskih držav

Zaradi teh izjemno negativnih trendov nekateri napovedujejo (na primer nemški medij Frankfurter Allgemeine Zeitung decembra lani), da se bo Poljska (pa tudi Litva in Estonija) postarala, preden bo obogatela.

Seveda krčenje prebivalstva prinaša tudi manj delovne sile, kar je še posebej očitno, če gospodarstvo cveti in potrebuje veliko delavcev. Ne preseneča, da poljske agencije za zaposlovanje iščejo delovno silo tudi v tujini – v Ukrajini, Aziji in Afriki.

A banner photographed in Poland reads:



"Workers from Asia, Africa, Ukraine

For factory, construction, farming, and other work

Available immediately"



“Work agencies” specialising in Third World workers are flooding Poland with cheap, temporary workers, undercutting local… pic.twitter.com/CdrVEeIBHd — Visegrád 24 (@visegrad24) January 15, 2026