Varšava je naredila odločen korak k modernizaciji svoje mornarice, saj bo od švedskega koncerna Saab kupila tri najsodobnejše podmornice A26 razreda Blekinge, za katere naj bi odštela skoraj 2,2 milijarde evrov. S tem bo država svoje obrambne zmogljivosti v Baltskem morju in širši regiji izjemno povečala, pri čemer je nakup sodobnih podmornic le pika na i zadnjim milijardnim investicijam v kopenske in zračne sile.

Podmornice, ki bodo nadomestile eno samo zastarelo sovjetsko podmornico razreda Kilo, bo Poljska kupila v okviru vojaškega programa Orka, ki so ga zagnali že leta 2013, a je bil ta več let zaznamovan z dolgimi razpravami, zapleti in prekinitvami.

Čeprav so na mizi imeli tudi ponudbe francoske skupine Naval Group, nemškega Thyssen Kruppa, italijanskega Fincantierija, južnokorejskega Hanwha Ocean in španske Navantie, odločitev, da se pri nakupu podmornic obrnejo na Švedsko, vojaške srenje ni presenetila.

Poland has chosen Sweden as partner for its submarine program.



This shows the strength not only of the cooperation between our countries, but also of Sweden as a defense-industry nation. It is confirmation that the Swedish defense industry stands strong.

"Švedska ponudba s podmornicami, prilagojenimi za Baltsko morje, je prava izbira za Poljake. Znatno bo okrepila operativne zmogljivosti poljske mornarice in koristila poljskemu gospodarstvu," je ob podpisu pogodbe dejal Micael Johansson, predsednik in izvršni direktor podjetja Saab.

A26 Blekinge: Tihi lovec Baltskega morja

Zasnova podmornice A26, ki je lahko potopljena kar 18 dni. Foto: koncern Saab Podmornice A26 razreda Blekinge so znane po svoji napredni zasnovi, ki predstavljajo pomembno konkurenčno prednost pred podobnimi podmornicami. Poleg dizelskih motorjev namreč uporabljajo tudi Stirlingov motor, uporabljen že v švedskih plovilih razreda Gotland.

Ta pomožni motor uporablja tekoči kisik in dizel za pogon električnih generatorjev, ki se lahko uporabljajo bodisi za pogon bodisi za polnjenje baterij. Rezultat je podmornica na običajen nejedrski pogon, ki lahko ostane popolnoma potopljena več kot 18 dni. To jih naredi izjemno tihe in težko zaznavne.

Ena od njihovih prednosti je tudi modularna zasnova, kar omogoča enostavno nadgradnjo in prilagoditev novim tehnologijam in misijam v prihodnosti. Poleg protipodmorničnega in protiladijskega bojevanja so A26 sposobne tudi operacij zbiranja obveščevalnih podatkov, posebne operacije in polaganja min.

Ponašajo se tudi z minimalnim zvočnim, magnetnim in toplotnim odtisom, kar jih uvršča med najbolj tihe in neopazne podmornice na svetu.

Zakaj Švedska in kaj to pomeni za Poljsko?

Švedsko ponudbo je v imenu Saaba podala švedska vlada. Trenutno še niso podpisali nobene pogodbe, vendar bosta Saab in Švedska uprava za obrambne sisteme (FMV) zdaj skupaj s poljskimi oblastmi zaključila postopek javnega naročanja.

Foto: koncern Saab V Saabu pravi, da bo dogovor vključeval industrijsko sodelovanje s Poljsko in prenos tehnološkega znanja kot del širšega strateškega partnerstva med državama. Za Švedsko prvi izvozni kupec te obetavne podmorniške zasnove predstavlja pomemben zagon programa, ki so ga v zadnjem času pestile zamude in prekoračitve stroškov.

Prihodnost vse močnejše poljske vojske

Nakup podmornic A26 je le del širšega programa modernizacije in krepitve poljske vojske. Poljska ambiciozno vlaga v svojo obrambo, za katero z naskokom namenja največji delež proračunskih izdatkov med evropskimi članicami Nata.

O tem, kako Poljska postaja vse močnejša vojaška sila v Evropi, so daljši prispevek pred časom pripravili tudi na vplivnem youtube kanalu CaspianReport, ki ima skoraj dva milijona naročnikov:

Poljske zračne sile se tako že pripravljajo na prevzem kar 32 vojaških lovcev F-35A, ki bodo oboroženi z natančnim orožjem dolgega dosega. Dobavljajo tudi na desetine lahkih bojnih letal FA-50.

Poland's first F-35 is on the move!



AZ-01 has been moved to the final finishes facility to receive its stealth coating, bringing it one step closer to rollout.



Poland's 32 F-35s will strengthen NATO and European allies in the region.

Država načrtuje, da bo do leta 2032 uvedla nove napredne sisteme zračne in raketne obrambe, nabavljene v okviru programov Narew in Wisła, ki vključujejo tako sisteme kratkega kot srednjega dosega.

Medtem poljske kopenske sile prevzemajo 250 najnovejših tankov Abrams M1A2 SEPv3, vrednih dobrih 5 milijard dolarjev, ki bodo služili skupaj s podobnim številom nemških Leopardov 2, ki so že v uporabi.

Kopenske sile pričakujejo tudi dodatne naložbe v operativna orožja, vključno z novim topništvom, ki bo uporabljeno v kombinaciji s 96 novimi jurišnimi helikopterji AH-64E Apache. Poleg tega so z Južno Korejo sklenile velik orožarski posel za tanke K-2 balistične rakete kratkega dosega in samohodno topništvo, pa tudi prej omenjena letala FA-50.