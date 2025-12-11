Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v sredo znova zavrnilo zahtevo po razorožitvi in sporočilo, da je namesto tega pripravljeno svoje orožje namestiti v skladišča v Gazi. Prav tako je dejalo, da je odprto za namestitev mirovnih sil izključno ob meji med enklavo in Izraelom. Zadnji je v odzivu zatrdil, da bodo gibanje razorožili.

12.20 Hamas ob nasprotovanju razorožitvi ponudil alternativo

"Ideja o popolni razorožitvi je za odporniško gibanje (Hamas) nesprejemljiva. Predlaga se zamrznitev ali skladiščenje (orožja), da se zagotovijo jamstva proti kakršnikoli vojaški eskalaciji iz Gaze z izraelsko okupacijo," je za katarsko televizijo Al Jazeera povedal eden od voditeljev Hamasa Kaled Mešal.

"To je ideja, o kateri razpravljamo s posredniki, in verjamem, da bi se s pragmatičnim ameriškim razmišljanjem (...) o takšni viziji lahko dogovorili z ameriško administracijo," je dodal.

Glede napotitve mirovnih sil v Gazo je povedal, da so odprti za njihovo razporeditev ob meji med enklavo in Izraelom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Kar zadeva prisotnost mednarodnih sil znotraj Gaze, v palestinski kulturi in zavesti to predstavlja okupacijske sile," je pojasnil.

Mirovni dogovor, z uveljavitvijo katerega so se 10. oktobra v Gazi po dveh letih vojaške operacije v glavnem končale, v okviru druge faze med drugim predvideva razorožitev Hamasa (na fotografiji). Oblast v Gazi bi morale prevzeti prehodne oblasti, v enklavo pa bi namestili mednarodne stabilizacijske sile. Foto: Reuters

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pred dnevi izrazil pričakovanje, da se bo kmalu začela druga faza mirovnega dogovora. Prav tako je napovedal, da se bo ta mesec sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, s katerim bosta razpravljala o možnostih za mir v regiji.

Trump je medtem v sredo napovedal, da bodo predvidoma v začetku prihodnjega leta razkrili imena voditeljev, ki bodo del t. i. odbora za mir v Gazi, navaja tiskovna agencija Reuters.

Resolucija Varnostnega sveta ZN, sprejeta 17. novembra, odbor za mir opisuje kot prehodno upravo, "ki bo določila okvir in usklajevala financiranje za obnovo Gaze". Deloval naj bi, dokler palestinska uprava ne bo zadovoljivo končala svojega programa reform ter bo lahko varno in učinkovito ponovno prevzela nadzor nad enklavo.

Organizacija Amnesty International je danes Hamas in druge oborožene palestinske skupine prvič obtožila zločinov proti človečnosti, vključno z iztrebljanjem, med napadom in po napadu na Izrael 7. oktobra 2023.

"Palestinske oborožene skupine so med napadi na jugu Izraela, ki so se začeli 7. oktobra 2023, kršile mednarodno humanitarno pravo, storile vojne zločine in zločine proti človečnosti," piše v 173-stranskem poročilu organizacije za varstvo človekovih pravic.

Gaza Foto: Reuters

Po navedbah organizacije je množično pobijanje civilistov 7. oktobra 2023 pomenilo "zločin proti človečnosti v obliki iztrebljanja". Amnesty International je v poročilu zapisal tudi, da so Hamas in druge oborožene skupine v Gazi nadaljevale kršitve in zločine po mednarodnem pravu z zadrževanjem in slabim ravnanjem s talci ter zadrževanjem ugrabljenih trupel.

Organizacija je v poročilu tudi Izrael obtožila izvajanja genocida v svoji vojaški kampanji v Gazi.