Avtorji:
Ka. N., STA

Četrtek,
1. 1. 2026,
11.39

šestica Loto

Na silvestrovo izžrebana že druga šestica v tem tednu

Loto, Loterija Slovenije, žrebanje, igra na srečo, Mojca Krajnc | Foto Loterija Slovenije

Foto: Loterija Slovenije

V igri Loto je bila v sredo izžrebana četrta šestica v letu 2025 ter že druga v tem tednu. Tokrat je vredna 400 tisoč evrov, srečnež pa jo je vplačal na bencinskem servisu na Ptujski cesti v Mariboru. Za prevzem dobitka ima čas do 8. marca, so sporočili iz Loterije Slovenija.

Leto 2025 je igralce igre Loto razveseljevalo z visokimi dobitki. Skupaj so bile izžrebane štiri šestice in pet dobitkov 6 plus. Najvišja šestica je bila izžrebana minulo nedeljo, 28. decembra, vredna nekaj več kot 2,3 milijona evrov.

Skupaj je tako od prenove igre Loto v letu 2023 Loterija Slovenija izplačala deset dobitkov šestica in šest dobitkov 6 plus.

Loto pa ne prinaša sreče le udeležencem v igri, pač pa je tudi pomemben način zbiranja sredstev za invalidske, humanitarne in športne organizacije. Samo v lanskem letu so udeleženci loterijskih iger zbrali nekaj več kot 24,9 milijona evrov koncesijskih sredstev, ki se razdelijo fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in fundaciji za šport.

