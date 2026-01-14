Dravograjski župan jasnovidno napovedal rekordni zadetek na Lotu #video

Občino Dravograd je razveselil nepričakovan priliv v višini 350 tisoč evrov, ki ga je ta prejela kot občina stalnega bivališča dobitnika rekordne šestice, izžrebane v igri Loto 28. decembra lani. Isti večer, ko to sicer še ni bilo znano, je dobitek v skeču na prireditvi napovedal župan Anton Preksavec in v šali obljubil delitev denarja med občane.

V igri Loto je bila 28. decembra izžrebana rekordna šestica v vrednosti 2.329.866,10 evra, dobitna kombinacija pa je bila vplačana na spletnem mestu loterija.si.

Ob žrebanju tako še ni bilo znano, v kateri občini ima srečni dobitnik prijavljeno stalno bivališče. To je postalo znano kasneje, ko je občina prejela 15-odstotni davek, ki v tem primeru znaša natančno 349.479,90 evra.

V skeču je obljubil, da bodo davek razdelili med ljudi

Zgodbo o nenavadnem naključju, povezanem z rekordno šestico, je župan občine Anton Preksavec povedal zbranim na današnjem ponovoletnem sprejemu, ki ga je v dvorcu Bukovje pripravil za predstavnike gospodarstva, zavodov, medijev in druge.

"28. decembra zvečer, ko je pri nas imel svojo predstavo Kimperk teater, smo oz. sem v skeču, v katerem sem tudi sam nastopal, nekako napovedal, da je bila v Dravogradu izžrebana šestica in da smo se na občini odločili, da tisti del dobitka, ki ga dobi občina, razdelimo med ljudi. Tu moram seveda povedati, da je potem na občino res prišlo nekaj vlog," je dejal.

Nato ga je 5. januarja zjutraj vodja financ obvestila, da je občina prejela nakazanih kar 350 tisoč evrov, a da ne vedo, iz katerega vira. Po raziskovanju se je izkazalo, da je šlo za davek od dobitka iger na srečo. Župan je danes prejemniku oz. prejemnici dobitka javno čestital in napovedal, da bodo delež, ki ga je prejela občina, "uvrstili v tiste investicije, ki bodo služile vsem občankam in občanom".

Občina izvaja številne naložbe, denar od zadetka bo prišel prav

Na prireditvi so predstavili pridobitve v občini v lanskem letu, ki ga je župan opisal kot uspešno. Naložbe v občine so bile tudi lani predvsem v znamenju obnov zaradi preteklih poplav in plazov, kar nadaljujejo tudi letos. Župan je izpostavil tudi uspešnost občine na različnih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev za načrtovane projekte.

Med drugim je občina prejela odobrenih 3,3 milijona evrov sofinancerskih sredstev za gradnjo nove šole v Šentjanžu, ocenjene na okoli sedem milijonov evrov, ki jo bo po napovedih začeli graditi prihodnje leto. Občina bo gradila tudi mednarodni vadbeni center v Libeličah in kolesarske povezave, obnavlja planinski dom na Košenjaku in nadaljuje različne spodbude za mlade in mlade družine, je med drugim naštel župan. Na novinarsko vprašanje je odgovoril tudi, da se bo jeseni potegoval za nov županski mandat.