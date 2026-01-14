Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Sreda,
14. 1. 2026,
15.37

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
Loterija Slovenije igre na srečo Loto

Sreda, 14. 1. 2026, 15.37

1 ura, 9 minut

Dravograjski župan jasnovidno napovedal rekordni zadetek na Lotu #video

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Občino Dravograd je razveselil nepričakovan priliv v višini 350 tisoč evrov, ki ga je ta prejela kot občina stalnega bivališča dobitnika rekordne šestice, izžrebane v igri Loto 28. decembra lani. Isti večer, ko to sicer še ni bilo znano, je dobitek v skeču na prireditvi napovedal župan Anton Preksavec in v šali obljubil delitev denarja med občane.

V igri Loto je bila 28. decembra izžrebana rekordna šestica v vrednosti 2.329.866,10 evra, dobitna kombinacija pa je bila vplačana na spletnem mestu loterija.si.

Ob žrebanju tako še ni bilo znano, v kateri občini ima srečni dobitnik prijavljeno stalno bivališče. To je postalo znano kasneje, ko je občina prejela 15-odstotni davek, ki v tem primeru znaša natančno 349.479,90 evra.

V skeču je obljubil, da bodo davek razdelili med ljudi

Zgodbo o nenavadnem naključju, povezanem z rekordno šestico, je župan občine Anton Preksavec povedal zbranim na današnjem ponovoletnem sprejemu, ki ga je v dvorcu Bukovje pripravil za predstavnike gospodarstva, zavodov, medijev in druge.

"28. decembra zvečer, ko je pri nas imel svojo predstavo Kimperk teater, smo oz. sem v skeču, v katerem sem tudi sam nastopal, nekako napovedal, da je bila v Dravogradu izžrebana šestica in da smo se na občini odločili, da tisti del dobitka, ki ga dobi občina, razdelimo med ljudi. Tu moram seveda povedati, da je potem na občino res prišlo nekaj vlog," je dejal.

Nato ga je 5. januarja zjutraj vodja financ obvestila, da je občina prejela nakazanih kar 350 tisoč evrov, a da ne vedo, iz katerega vira. Po raziskovanju se je izkazalo, da je šlo za davek od dobitka iger na srečo. Župan je danes prejemniku oz. prejemnici dobitka javno čestital in napovedal, da bodo delež, ki ga je prejela občina, "uvrstili v tiste investicije, ki bodo služile vsem občankam in občanom".

Občina izvaja številne naložbe, denar od zadetka bo prišel prav

Na prireditvi so predstavili pridobitve v občini v lanskem letu, ki ga je župan opisal kot uspešno. Naložbe v občine so bile tudi lani predvsem v znamenju obnov zaradi preteklih poplav in plazov, kar nadaljujejo tudi letos. Župan je izpostavil tudi uspešnost občine na različnih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev za načrtovane projekte.

Med drugim je občina prejela odobrenih 3,3 milijona evrov sofinancerskih sredstev za gradnjo nove šole v Šentjanžu, ocenjene na okoli sedem milijonov evrov, ki jo bo po napovedih začeli graditi prihodnje leto. Občina bo gradila tudi mednarodni vadbeni center v Libeličah in kolesarske povezave, obnavlja planinski dom na Košenjaku in nadaljuje različne spodbude za mlade in mlade družine, je med drugim naštel župan. Na novinarsko vprašanje je odgovoril tudi, da se bo jeseni potegoval za nov županski mandat.

Loto, Loterija Slovenije, žrebanje, igra na srečo, Mojca Krajnc
Novice Na silvestrovo izžrebana že druga šestica v tem tednu
novoletni loto
Novice Novoletni Loto: znano je, kdo dobi stanovanja v Ljubljani, Mariboru in Kopru
Loto, Loterija Slovenije, žrebanje, igra na srečo, Mojca Krajnc
Novice Slovenija ima novega Loto milijonarja
Loto
Novice Novoletni Loto je razprodan
Loterija Slovenije igre na srečo Loto
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.