Avtor:
M. T.

Torek,
3. 3. 2026,
22.08

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Eurojackpot: noro, Slovenija ima spet novega milijonarja!

Eurojackpot | Slovenija ima že več tako imenovanih Eurojackpot milijonarjev. | Foto Loterija Slovenije

Slovenija ima že več tako imenovanih Eurojackpot milijonarjev.

Foto: Loterija Slovenije

Na žrebu igre Eurojackpot je glavni dobitek znova pripadel Sloveniji. Kar desetih milijonov evrov, ki jih prinaša kombinacija 1 - 9 - 14 - 35 - 49 in 2 - 10, se bo razveselil nekdo, ki je dobitni listek vplačal na Ptuju, so sporočili z Loterije Slovenije.

Spomnimo: v Sloveniji je na Eurojackpotu nekdo že lani zadel kar 37 milijonov evrov in dobitek prevzel tik pred iztekom roka.

Leta 2024 je nekdo v Sloveniji vplačal kombinacijo, ki mu je prinesla kar 60 milijonov evrov. Šlo je tudi za najvišji loterijski dobitek v zgodovini Slovenije, zadela pa ga je družina iz Občine Mengeš.

Leta 2014 sta igralca Eurojackpota listek skupaj vplačala v Žalcu in zadela kar 28,2 milijona evrov

