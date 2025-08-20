Eurojackpot milijoni še vedno brez lastnika. Časa ima le še en dan.

Na Loteriji Slovenije še vedno čakajo na srečneža drugega največjega loterijskega dobitka vseh časov, ki po več kot dveh mesecih še vedno ni prevzel več kot 37 milijonov evrov. Čas pa se izteka, saj je četrtek zadnji dan, ko z zmagovalnim listkom še lahko prevzame nagrado.

23. maja letos je bil v igri Eurojackpot izžreban dobitek 5 + 2, vreden 37.344.472,10 evra. Mesto vplačila je bilo prodajno mesto Loterije Slovenije na Cesti Staneta Žagarja 69 v Kranju.

Zadnji dan za prevzem zmagovalnega listka je 21. avgust, do polnoči, po tem datumu pa se bo ves znesek vrnil v sklad igre Eurojackpot, so sporočili iz loterije.

Občina bogatejša za dobrih pet milijonov evrov

V primeru izplačila bo najnovejši slovenski milijonar bogatejši za 31.742.801,29 evra, občina njegovega stalnega prebivališča pa bo prejela 5.601.670,81 evra.

Gre za drugi največji dobitek, ki je bil kadarkoli vplačan v Sloveniji, in hkrati tudi že osmi več kot milijon evrov vredni Eurojackpot dobitek za igralce iz naše države. Rekorder ostaja srečnež, ki je aprila 2024 prek loterija.si vplačal 60 milijonov evrov vreden Jackpot.