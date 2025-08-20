Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sreda,
20. 8. 2025,
8.17

Sreda, 20. 8. 2025, 8.17

Eurojackpot milijoni še vedno brez lastnika. Časa ima le še en dan.

Igra na srečo Eurojackpot, milijonar | Visoki dobitki sicer redko ostajajo neprevzeti. Zadnji večji takšen znesek, ki ga ni nihče prevzel, je dobitek Lotko 6 iz leta 2014 v vrednosti 1.307.522,30 evra. Vplačan je bil na Tacenski ulici 133 v Ljubljani na prodajnem mestu Pošte Slovenije – Loterija Slovenije pa je po intenzivnem, a neuspešnem iskanju dobitnika znesek vrnila v igro Loto. | Foto Shutterstock

Visoki dobitki sicer redko ostajajo neprevzeti. Zadnji večji takšen znesek, ki ga ni nihče prevzel, je dobitek Lotko 6 iz leta 2014 v vrednosti 1.307.522,30 evra. Vplačan je bil na Tacenski ulici 133 v Ljubljani na prodajnem mestu Pošte Slovenije – Loterija Slovenije pa je po intenzivnem, a neuspešnem iskanju dobitnika znesek vrnila v igro Loto.

Foto: Shutterstock

Na Loteriji Slovenije še vedno čakajo na srečneža drugega največjega loterijskega dobitka vseh časov, ki po več kot dveh mesecih še vedno ni prevzel več kot 37 milijonov evrov. Čas pa se izteka, saj je četrtek zadnji dan, ko z zmagovalnim listkom še lahko prevzame nagrado.

23. maja letos je bil v igri Eurojackpot izžreban dobitek 5 + 2, vreden 37.344.472,10 evra. Mesto vplačila je bilo prodajno mesto Loterije Slovenije na Cesti Staneta Žagarja 69 v Kranju.  

Zadnji dan za prevzem zmagovalnega listka je 21. avgust, do polnoči, po tem datumu pa se bo ves znesek vrnil v sklad igre Eurojackpot, so sporočili iz loterije.

Občina bogatejša za dobrih pet milijonov evrov

V primeru izplačila bo najnovejši slovenski milijonar bogatejši za 31.742.801,29 evra, občina njegovega stalnega prebivališča pa bo prejela 5.601.670,81 evra.

Gre za drugi največji dobitek, ki je bil kadarkoli vplačan v Sloveniji, in hkrati tudi že osmi več kot milijon evrov vredni Eurojackpot dobitek za igralce iz naše države. Rekorder ostaja srečnež, ki je aprila 2024 prek loterija.si vplačal 60 milijonov evrov vreden Jackpot.

