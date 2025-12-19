Finančna uprava RS (Furs) je zaradi očitkov, da izterjuje samo t. i. male dolžnike, objavila seznam 50 največjih davčnih izvršb v letu 2025 po višini terjatev. Največja izvršba je bila vredna nekaj manj kot 1,3 milijona evrov, sledi ji izvršba v vrednosti 1,2 milijona evrov, nato pa izvršba v vrednosti nekaj manj kot 800 tisoč evrov.

Na 50. mestu po višini izterjanega dolga je bil dolg v višini nekaj več kot 220 tisoč evrov.

"Gre torej za izvršbe zoper zavezance z zelo visokimi neporavnanimi davčnimi obveznostmi, kar nedvoumno potrjuje, da finančna uprava izvaja davčno izvršbo tudi pri največjih dolžnikih," so ob tem navedli na Fursu.

Prvih 50 izvršb sicer glede na višino zneska skupaj znaša nekaj manj kot 19 milijonov evrov, kar po navedbah Fursa predstavlja 10 odstotkov celotnega izterjanega dolga v letošnjem letu.

Delež prostovoljno plačanih dajatev po podatkih Fursa znaša 97,4 odstotka. Kljub temu pa so letos do 30. novembra izdali tudi 190.474 sklepov o davčni izvršbi in izterjali za nekaj manj kot 190 milijonov evrov.

Kot navajajo, pri izvajanju davčnih izvršb dosledno ravnajo v skladu z zakonodajo in načelom enakosti zavezancev pred zakonom. "Ukrepi se ne izvajajo glede na velikost ali status zavezanca, temveč glede na višino in zapadlost davčnih obveznosti ter razpoložljive podatke o premoženju dolžnika," so zapisali.

Poudarjajo, da so postopki pri velikih dolžnikih pogosto bolj zapleteni in dolgotrajni, saj "vključujejo kompleksne lastniške strukture, več vrst premoženja ter pogosto tudi mednarodne elemente", da pa to "nikakor ne pomeni, da Furs pri teh zavezancih ne ukrepa".

Poostreno na Dolenjskem

Po tragični smrti Novomeščana Aleša Šutarja je sicer Furs poostril davčne izvršbe v jugovzhodni Sloveniji. Izvaja jih na terenu skupaj s policijo. Samo novembra je zarubil najmanj 14 vozil dolžnikom, katerih dolg je skupno znašal 236 tisoč evrov.

V začetku decembra so Fursovi uslužbenci med drugim zasegli kabriolet BMW M8, vreden okoli 100 tisoč evrov. Vozilo je bilo odvzeto pravni osebi z neporavnanim davčnim dolgom in ga bodo prodali na javni dražbi, so takrat sporočili iz Fursa.

