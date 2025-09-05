Policija in finančna uprava (Furs) sta med nadzorom gradbišča na območju Medvod ugotovili, da osem tujcev, ki so opravljali različna gradbena dela, ni imelo dovoljenj za prebivanje in delo v Sloveniji, prav tako jih delodajalec ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja. Izrekli so jim globe, trije bodo morali zapustiti EU.

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so tujcem zaradi kršitev zakona o tujcih izrekli globe, trem izmed njih pa so izdali tudi odločbe o vrnitvi, na podlagi katerih morajo zapustiti državo oz. območje držav članic EU in schengenskih pogodbenic.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil o sumu kaznivega dejanja zaposlovanja na črno in bo o vseh ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo.