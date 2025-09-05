Petek, 5. 9. 2025, 9.52
43 minut
Na gradbišču v Medvodah neprijavljeni tuji delavci
Policija in finančna uprava (Furs) sta med nadzorom gradbišča na območju Medvod ugotovili, da osem tujcev, ki so opravljali različna gradbena dela, ni imelo dovoljenj za prebivanje in delo v Sloveniji, prav tako jih delodajalec ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja. Izrekli so jim globe, trije bodo morali zapustiti EU.
Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so tujcem zaradi kršitev zakona o tujcih izrekli globe, trem izmed njih pa so izdali tudi odločbe o vrnitvi, na podlagi katerih morajo zapustiti državo oz. območje držav članic EU in schengenskih pogodbenic.
Policija nadaljuje zbiranje obvestil o sumu kaznivega dejanja zaposlovanja na črno in bo o vseh ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo.