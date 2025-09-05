Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

5. 9. 2025,
9.52

43 minut

Petek, 5. 9. 2025, 9.52

43 minut

Na gradbišču v Medvodah neprijavljeni tuji delavci

P. P.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil o sumu kaznivega dejanja zaposlovanja na črno.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil o sumu kaznivega dejanja zaposlovanja na črno.

Policija in finančna uprava (Furs) sta med nadzorom gradbišča na območju Medvod ugotovili, da osem tujcev, ki so opravljali različna gradbena dela, ni imelo dovoljenj za prebivanje in delo v Sloveniji, prav tako jih delodajalec ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja. Izrekli so jim globe, trije bodo morali zapustiti EU.

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so tujcem zaradi kršitev zakona o tujcih izrekli globe, trem izmed njih pa so izdali tudi odločbe o vrnitvi, na podlagi katerih morajo zapustiti državo oz. območje držav članic EU in schengenskih pogodbenic.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil o sumu kaznivega dejanja zaposlovanja na črno in bo o vseh ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo.

