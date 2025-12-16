Dobavitelj zahteva avans, materiala pa ni: kako podjetja rešijo proizvodnjo, ko nimajo denarja na računu

Slovensko gospodarstvo se je v zadnjih dveh letih znašlo v realnosti, ki je še nedavno nihče ni pričakoval: dobavitelji zahtevajo 30-100 % avansa, cene materialov se spreminjajo iz tedna v teden, dobavni roki nihajo, podjetja pa hkrati čakajo na plačila kupcev tudi po 60 ali 90 dni. Rezultat? Likvidnostni pritisk, ki lahko v enem dnevu ustavi celoten projekt – ne glede na to, kako dobro podjetje posluje. V trenutku odloča samo eno: ali lahko podjetje plača takoj.

Avansi niso več izjema – so nova realnost

Če so bili avansi pred leti rezervirani za zelo specifične situacije, danes številni dobavitelji brez predplačila sploh ne rezervirajo materiala.

V praksi to pomeni:

30–100 % obveznega predplačila ,

, višje cene zaradi nepredvidljivosti,

zaradi nepredvidljivosti, izjemno hitro odločanje ,

, "first come, first served" dobave

Podjetje, ki v trenutku naročila nima dovolj likvidnosti, tvega izgubo materiala, dobave ali termina – kar pogosto sproži verižno reakcijo zamud, pogodbenih kazni in neizkoriščenih priložnosti.

Banke ne sledijo tempu proizvodnje

Številna podjetja – tudi velika, stabilna, z dolgo tradicijo – priznavajo isto težavo: ko je treba ukrepati danes, bančni postopki preprosto ne dohajajo tempa gospodarstva.

Najpogostejše ovire:

Dolgotrajno preverjanje dokumentacije ,

, Administracija, ki zahteva več krogov dopolnitev ,

, Čakanje na kreditne komiteje ,

, Postopki, ki trajajo tedne.

Dobavitelj pa pogosto čaka največ 24 ur.

Likvidnostni manko zato ni odraz slabega poslovanja. Je simptom sistema, ki je prepočasen za današnjo dinamiko nabav, proizvodnje in logistike.

V zadnjih letih se je oblikoval nov standard: podjetja pri urgentnih plačilih vse pogosteje uporabljajo hitro likvidnostno linijo, ki omogoča takojšnje financiranje avansov in nabave materiala.

Med preverjenimi rešitvami je tudi D-Dota – orodje, ki ga podjetja uporabljajo kot:

To ni več izhod v sili, ampak standardni del finančnega upravljanja pri podjetjih, ki si ne morejo privoščiti, da bi proizvodnja stala.

Zakaj vse več podjetij vključuje D-Doto v svoj finančni sistem?

Odobritev kredita v samo 24 urah – povpraševanja obravnavamo takoj, brez čakanja.

– povpraševanja obravnavamo takoj, brez čakanja. Hipotekarno zavarovanje – za varnost obeh strani in stabilne pogoje.

– za varnost obeh strani in stabilne pogoje. Celovita pravna podpora – poskrbimo za notarske postopke in dokumentacijo.

– poskrbimo za notarske postopke in dokumentacijo. Prilagojeni pogoji odplačevanja – po meri vašega podjetja, panoge in ciljev.

Ne glede na to, ali ste startup, ki potrebuje začetni likvidnostni zagon, ali izkušeno podjetje, ki želi izkoristiti novo priložnost, vam zagotavljamo financiranje v tempu vašega posla.

Likvidnost, ki ne ustavi proizvodnje

V današnjih razmerah ni več dovolj, da podjetje dela dobro. Pomembno je, da lahko plača pravočasno – tudi ko plačila kupcev še niso prispela

Podjetja, ki lahko reagirajo takoj:

- dobijo material,

- utrdijo odnose z dobavitelji,

- ohranijo prednost pri dobavah,

- zmanjšajo stroške in

- izognejo se stresnim zaostankom.

Kako do poslovnega financiranja v samo 5 korakih?

1. Kontaktirajte nas – pokličite na 040 234 109 ali oddajte povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si.

2. Predstavite osnovne podatke o vašem podjetju.

3. Analiziramo vašo situacijo in predlagamo rešitev.

4. Podpišemo pogodbo.

5. Denar nakažemo – v večini primerov že naslednji dan.

Brez komitejev. Brez čakanja. Brez zapletov.

Za podjetja, ki vedo, da je čas največji strošek

D-Dota ni hitri kredit.

Je zanesljiva likvidnostna rešitev, ki jo uporablja vse več slovenskih podjetij – zlasti v panogah, kjer hitrost nabave neposredno vpliva na konkurenčnost.

040 234 109 ali izpolnite kratek vprašalnik na



D-Dota – zanesljiva likvidnost za podjetja, ki ne stojijo. Če želite preveriti možnosti financiranja svojega podjetja, nas pokličite naali izpolnite kratek vprašalnik na www.kreditzapodjetje.si , kjer vam pripravimo ponudbo brez obveznosti in z izjemno hitrim odzivom.

