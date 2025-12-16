Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Dobavitelj zahteva avans, materiala pa ni: kako podjetja rešijo proizvodnjo, ko nimajo denarja na računu

Foto: D-DOTA D.O.O.

Foto: D-DOTA D.O.O.

Slovensko gospodarstvo se je v zadnjih dveh letih znašlo v realnosti, ki je še nedavno nihče ni pričakoval: dobavitelji zahtevajo 30-100 % avansa, cene materialov se spreminjajo iz tedna v teden, dobavni roki nihajo, podjetja pa hkrati čakajo na plačila kupcev tudi po 60 ali 90 dni. Rezultat? Likvidnostni pritisk, ki lahko v enem dnevu ustavi celoten projekt – ne glede na to, kako dobro podjetje posluje. V trenutku odloča samo eno: ali lahko podjetje plača takoj.

Avansi niso več izjema – so nova realnost

Če so bili avansi pred leti rezervirani za zelo specifične situacije, danes številni dobavitelji brez predplačila sploh ne rezervirajo materiala.

V praksi to pomeni:

  • 30–100 % obveznega predplačila,
  • višje cene zaradi nepredvidljivosti,
  • izjemno hitro odločanje,
  • "first come, first served" dobave

Podjetje, ki v trenutku naročila nima dovolj likvidnosti, tvega izgubo materiala, dobave ali termina – kar pogosto sproži verižno reakcijo zamud, pogodbenih kazni in neizkoriščenih priložnosti.

Banke ne sledijo tempu proizvodnje

Številna podjetja – tudi velika, stabilna, z dolgo tradicijo – priznavajo isto težavo: ko je treba ukrepati danes, bančni postopki preprosto ne dohajajo tempa gospodarstva.

Najpogostejše ovire:

Dobavitelj pa pogosto čaka največ 24 ur.

Likvidnostni manko zato ni odraz slabega poslovanja. Je simptom sistema, ki je prepočasen za današnjo dinamiko nabav, proizvodnje in logistike.

Foto: D-DOTA D.O.O.

Kako slovenska podjetja rešujejo te nujne situacije?

V zadnjih letih se je oblikoval nov standard: podjetja pri urgentnih plačilih vse pogosteje uporabljajo hitro likvidnostno linijo, ki omogoča takojšnje financiranje avansov in nabave materiala.

Med preverjenimi rešitvami je tudi D-Dota – orodje, ki ga podjetja uporabljajo kot:

To ni več izhod v sili, ampak standardni del finančnega upravljanja pri podjetjih, ki si ne morejo privoščiti, da bi proizvodnja stala.

Zakaj vse več podjetij vključuje D-Doto v svoj finančni sistem?

Ne glede na to, ali ste startup, ki potrebuje začetni likvidnostni zagon, ali izkušeno podjetje, ki želi izkoristiti novo priložnost, vam zagotavljamo financiranje v tempu vašega posla.

Likvidnost, ki ne ustavi proizvodnje

V današnjih razmerah ni več dovolj, da podjetje dela dobro. Pomembno je, da lahko plača pravočasno – tudi ko plačila kupcev še niso prispela

Foto: D-DOTA D.O.O.  Podjetja, ki lahko reagirajo takoj:
 - dobijo material,
 - utrdijo odnose z dobavitelji, 
 - ohranijo prednost pri dobavah,
 - zmanjšajo stroške in
 - izognejo se stresnim zaostankom.

Kako do poslovnega financiranja v samo 5 korakih?
1. Kontaktirajte nas – pokličite na 040 234 109 ali oddajte povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si.
2. Predstavite osnovne podatke o vašem podjetju.
3. Analiziramo vašo situacijo in predlagamo rešitev.
4. Podpišemo pogodbo.
5. Denar nakažemo – v večini primerov že naslednji dan.

Brez komitejev. Brez čakanja. Brez zapletov.

Za podjetja, ki vedo, da je čas največji strošek

D-Dota ni hitri kredit.

Je zanesljiva likvidnostna rešitev, ki jo uporablja vse več slovenskih podjetij – zlasti v panogah, kjer hitrost nabave neposredno vpliva na konkurenčnost.

Če želite preveriti možnosti financiranja svojega podjetja, nas pokličite na 040 234 109 ali izpolnite kratek vprašalnik na www.kreditzapodjetje.si, kjer vam pripravimo ponudbo brez obveznosti in z izjemno hitrim odzivom.

D-Dota – zanesljiva likvidnost za podjetja, ki ne stojijo.

Naročnik oglasnega sporočila je D-DOTA D.O.O.

