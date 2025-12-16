Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Torek,
16. 12. 2025,
21.37

Torek, 16. 12. 2025, 21.37

1 ura, 14 minut

Golob z ženo priredil prednovoletni dobrodelni sprejem

Avtorji:
D.K., STA

Robert Golob, Tina Gaber | Foto STA

Foto: STA

Premier Robert Golob je danes z ženo Tino Gaber Golob priredil prednovoletni sprejem, ki je imel na njuno pobudo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije dobrodelno noto. Ministrstva in njihovi zaposleni so med drugim prispevali knjige, igrače in šolske pripomočke za otroke, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Vsa zbrana darila, ki bodo otrokom polepšala dan ali pričarala iskrice v prazničnem času, so predali Zvezi prijateljev mladine Slovenije, so zapisali v sporočilu po sprejemu. Tega so se udeležili ministri in ministrice ter predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik in generalna sekretarka zveze Breda Krašna.

"Želim si, da bi današnji dogodek postal tradicionalen. Ministrstva so že organizirala svoje dogodke, lepo pa je, da kot vlada pripravimo skupnega," je na sprejemu povedal Robert Golob.

Predsednica zveze Groznik se je na sprejemu zahvalila za darila in pozornosti, ki jih bodo predali otrokom.

"Decembra je dovolj časa za vse dobre može, saj nikoli ni preveč veselja in radoživosti otrok, ki prejmejo darila. Darila bodo šla v prave roke tistih, ki potrebujejo pozornost. Naš cilj je, da obdarimo, tudi s pomočjo vaših daril, tri tisoč otrok," je povedala Groznik.

