Podražitve: začela se je verižna reakcija. Bo to konec normalnih cen?

Južnokorejski Samsung, eden od največjih proizvajalcev diskov za osebne računalnike, bo morda kmalu oznanil zaustavitev proizvodnje diskov tipa SATA SSD. Govorica o odločitvi, ki je Samsung še ni uradno komentiral, bi lahko bila povezana s preusmerjanjem večjih kapacitet v proizvodnjo donosnejših visokozmogljivih čipov, ki jih golta umetnointeligenčna industrija. Takšna poteza Samsunga bi lahko dolgoročno vplivala na ves trg, trdi upravljavec kanala Moore's Law Is Dead na YouTubu, znan po razkrivanju načrtov tehnoloških velikanov. Šlo bi tudi še za eno padlo domino v verižni reakciji podražitev elektronike , ki jo bo zelo verjetno sprožila nora rast cen pomnilnika RAM .

Lastnik kanala Moore's Law Is Dead na YouTubu, znan le kot Tom, trdi (vir), da bo južnokorejski tehnološki gigant Samsung morda že januarja prihodnje leto zaustavil proizvodnjo računalniških diskov SSD tipa SATA.

Če se s trga umakne Samsung, se diski tipa SATA SSD v primeru podražitve morda nikoli več ne bodo pocenili, ugiba lastnik kanala Moore's Law is Dead. Foto: Shutterstock

Gre za diske s pomnilnikom vrste NAND, ki ga najdemo tudi v ključkih USB, v začetku prejšnjega desetletja pa so pri večini uporabnikov osebnih računalnikov zaradi takrat izjemne hitrosti sčasoma začeli nadomeščati klasične trde diske (HDD) z vrtečimi se magnetnimi ploščami.

Diski SATA SSD z zmogljivostjo danes sicer ne morejo več tekmovati s še sodobnejšimi, hitrejšimi in bolj odzivnimi diski tipa NVMe SSD, a še vedno predstavljajo zelo cenovno ugodno alternativo.

Samsungov disk tipa SATA SSD je v spletni trgovini Amazon prav zdaj na tretjem mestu med vsemi najbolj prodajanimi računalniškimi diski, na primer. Foto: Posnetek zaslona

Zakaj je to pomembno?

Tom s kanala Moore's Law Is Dead napoveduje, da bo v primeru uresničitve njegove napovedi, ki po njegovih besedah temelji na informacijah več med sabo nepovezanih virov iz distribucijske verige in prodaje, Samsungova poteza morda povzročila splošen dvig cen diskov SSD – ne zgolj tipa SATA, temveč začasno tudi NVMe.

Konec Samsungove proizvodnje diskov SATA SSD bi namreč pomenil, da na trgu dobesedno izgine občuten del ponudbe, kar bi povečalo povpraševanje po drugih izdelkih, to pa bi lahko povzročilo podražitve. Morebitne panične hitre odločitve kupcev računalniških komponent ali podjetij, ki se zanašajo oziroma potrebujejo diske SATA SSD, bi po njegovi oceni lahko povzročile tudi kratkotrajne konkretnejše rasti cen.

Cene diskov SSD tipa NVMe (levo) in SATA (desno) so se že začele dvigovati. Po podatkih portala PC Part Picker se je povprečna cena diska tipa SSD NVMe s kapaciteto enega terabajta od začetka oktobra letos pa do danes dvignila že za okrog petdeset odstotkov, povprečna cena diska SSD SATA z enako kapaciteto pa v istem obdobju za okrog 35 odstotkov. Foto: Shutterstock

Se diski SATA SSD v primeru Samsungovega umika in morebitne podražitve nikoli več ne bodo pocenili?

Nekateri analitiki napovedujejo, da se bodo cenovni pritiski, ki jih zdaj povzroča lakota umetnointeligenčne industrije po zmogljivih čipih, najverjetneje začeli umirjati šele v letu 2027, ko bosta najverjetnejša nova generacija igralnih konzol ter nadaljnja selitev umetnointeligenčnih pomočnikov na računalnike in druge naprave – za oboje so ključni bliskovito hitri diski in pomnilnik – proizvajalce prisilila v ponoven zasuk proti potrošniškim trgom.

A enako ne bo veljalo za cene diskov SATA SSD. Tom opozarja, da bi lahko bilo obdobja poceni tovrstnih računalniških diskov celo nepreklicno konec.

Verižna reakcija podražitev se je začela z eksplozijo cen pomnilnika RAM, ki so poskočile za več sto odstotkov. Foto: Shutterstock

Eden od velikanov je že napovedal usodno spremembo, proizvajalci računalnikov svarijo pred podražitvami

Napoved, da bi se Samsung lahko umaknil s trga diskov SATA SSD, prihaja po tem, ko je Micron, eden od največjih proizvajalcev pomnilnika na svetu, v luči naraščajočih potreb umetnointeligenčne industrije oznanil, da ukinja priljubljeno blagovno znamko Crucial, pod katero je med drugim tržil pomnilnik RAM in diske SSD.

Trije od največjih proizvajalcev osebnih računalnikov na svetu – Lenovo, HP in Dell – bi svojim računalnikom zaradi naraščajočih proizvodnih stroškov, ki jih poganja predvsem eksplozivna podražitev pomnilnika RAM, medtem lahko kmalu dvignili cene.