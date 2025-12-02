Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Piratska stranka upravno sodišče referendum podražitev LPP Zoran Janković

Sodišče razveljavilo Jankovićevo zavrnitev referendumske pobude proti podražitvi LPP

Zoran Janković | Pirati so v skladu s statutom občine v roku 15 dni od sprejema akta zbrali več kot sto podpisov občanov in županu posredovali pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis občinskega referenduma. Janković je referendumsko pobudo zavrnil z obrazložitvijo, da gre za posamični pravni akt, zoper katerega referendum ni dopusten. | Foto STA

Pirati so v skladu s statutom občine v roku 15 dni od sprejema akta zbrali več kot sto podpisov občanov in županu posredovali pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis občinskega referenduma. Janković je referendumsko pobudo zavrnil z obrazložitvijo, da gre za posamični pravni akt, zoper katerega referendum ni dopusten.

Foto: STA

V zunajparlamentarni stranki Pirati so uspeli s tožbo zoper odločitev župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića, da zavrne njihovo referendumsko pobudo proti podražitvi vozovnic Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Upravno sodišče je namreč to odločitev razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje, so sporočili iz stranke.

Kot so v Piratih spomnili v današnjem sporočilu za javnost, je ljubljanski mestni svet 22. septembra sprejel sklep, s katerim se je cena vozovnice na mestnih avtobusih dvignila na 1,50 evra.

Pirati so v skladu s statutom občine v roku 15 dni od sprejema akta zbrali več kot sto podpisov občanov in županu posredovali pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis občinskega referenduma. Janković je referendumsko pobudo zavrnil z obrazložitvijo, da gre za posamični pravni akt, zoper katerega referendum ni dopusten, v stranki pa so zoper to odločitev 22. oktobra vložili tožbo na upravno sodišče.

To je pred tednom dni njihovi tožbi ugodilo in županovo odločitev razveljavilo.

"Po oceni sodišča je županova odločitev nezakonita zaradi napačne uporabe materialnega prava. Sklep po presoji sodišča ne pomeni posamičnega, temveč splošni abstraktni akt, zoper katerega je referendum dovoljen," so pojasnili Pirati.

Občani imajo pravico do referenduma

Obrazložitev zavrnitve pobude je bila presplošna in nezadostna, pri izdaji odločitve pa župan tudi ni upošteval določb zakona o upravnem postopku. Kot vlagateljem jim je bila odvzeta možnost dodatnih pojasnil in dopolnitve pobude, so povzeli. "Župan je s takšnim ravnanjem grobo posegel v pravico občanov do referenduma," so pristavili.

Upravno sodišče se je strinjalo tudi, da je občina postopala nezakonito, ker je sporni sklep v uradnem listu objavila v roku, krajšem od 15 dni, kar je v nasprotju s predpisi, so še navedli v zunajparlamentarni stranki.

Glede na obrazložitev sodišča mora zdaj mestni svet ugotovljene nezakonitosti odpraviti, to pa lahko stori tako, da sklep razveljavi, ga znova sprejme, objavi v predpisanih rokih in omogoči referendumsko pobudo.

"Če bi bili prvotni postopki izpeljani zakonito, bi bila podražitev z referendumsko pobudo zadržana. V tem okviru je edino pravilno, da se občanom povrne prekomerno zaračunane stroške vozovnic, ki so nastali v vmesnem času. Če se to ne bo zgodilo, bomo glede na stališča in pojasnila sodišča ta nezakoniti sklep izpodbijali na ustavnem sodišču," so sklenili.

Pirati imajo v ljubljanskem mestnem svetu enega svetnika, in sicer svojega predsednika Jasmina Feratovića.

Piratska stranka upravno sodišče referendum podražitev LPP Zoran Janković
