Janković: Združevanja ljubljanskih vrtcev ne bo

Združevanja vseh 23 ljubljanskih vrtcev v enoten zavod ne bo, je v torek zagotovil ljubljanski župan Zoran Janković. Še vedno pa načrtujejo združitev podpornih služb, kot so računovodstvo, finance, javna naročila in pravna služba. Ob tem je napovedal, da se javni vrtci v Ljubljani vsaj do poletja ne bodo podražili.

Janković je na torkovi novinarski konferenci povedal, da so sprejeli odločitev, da vrtcev ne bodo združevali. "Še vedno mislim, da je bil predlog o združevanju vrtcev odličen. Tudi če bi hotel dati na mestni svet, ne morem, ker zakon to prepoveduje. Sprejeli so maksimum 900 otrok ali nekaj takega, kar pomeni, da se bodo nekateri vrtci morali razbiti, ker imajo več kot 900 otrok," je povedal.

Na ponedeljkovi seji pa je Janković povedal, da vrtci ostajajo samostojne pravne osebe, "ker je pač sindikatu za šolstvo to uspelo zadržati".

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj je za STA pojasnil, da omejitev 900 otrok na vrtec ne drži. "Prvi predlog je bila omejitev na 45 oddelkov, a ga je nadomestil člen, ki je sicer bolj abstraktno napisan, ampak tudi preprečuje združevanje vrtcev," je rekel.

Občina bo vztrajala pri združevanju podpornih služb

Po njegovih besedah junija sprejeta novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja preprečuje, da bi lahko iz 23 samostojnih vrtcev naredili en vrtec s 23 organizacijskimi enotami. "Člen določa, da je mogoče organizacijske enote organizirati le za izvajanje različnih programov, javni vrtec pa ima en sam isti program," je še pojasnil.

Občina pa bo vztrajala pri združevanju podpornih služb, ki bodo svoje prostore dobile v novi enoti Vrtca Galjevica. Janković je povedal, da še ne vedo, kdaj to bo, saj so prostore predelali v učilnice za otroke Osnovne šole Prule, ki jo prenavljajo, in jih bodo morda potrebovali tudi za otroke katere druge šole.

Ob tem je spomnil, da so edina mestna občina v Sloveniji, ki od oktobra 2023 ni podražila vrtcev. "To je dve leti in zagotovo do poletja ne bomo. Koliko časa bomo zdržali, pa ne znam povedati," je še dodal Janković.

Ljubljanski mestni svet je namero reorganizacije javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana podprl decembra 2023. Namera, ki je predvidela, da bi se 1. januarja 2025 vseh 23 ljubljanskih javnih vrtcev združilo v en javni vzgojno-izobraževalni zavod, je bila deležna kritik sindikatov, pedagoške stroke in združenj.